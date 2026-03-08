La Casa Blanca aseguró que Trump se reunió con María Corina Machado el viernes “como cortesía y a petición de ella”

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump se reunió el viernes con la líder opositora venezolana María Corina…

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump se reunió el viernes con la líder opositora venezolana María Corina Machado, y señaló que el encuentro se produjo “a petición de ella”.

“Como ha dicho el presidente Trump, Delcy Rodríguez está haciendo un gran trabajo. La relación con Venezuela es profesional y productiva. El presidente Trump se reunió con la señora Machado como cortesía y a petición de ella”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

El jueves, el Departamento de Estado anunció que “Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

“Nuestro compromiso está enfocado en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso por fases que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, señala el comunicado.

Trump ha seguido elogiando a Rodríguez, quien formó parte del régimen de Maduro, y no ha expresado respaldo a Machado. En una visita a la Casa Blanca a comienzos de este año, Machado entregó al presidente su Premio Nobel de la Paz, que ganó “por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según la Fundación Nobel.

Caracol Radio informó primero sobre el segundo encuentro entre Trump y Machado.

