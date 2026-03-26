La aprobación del presidente Trump se mantiene por debajo del 40 %, según nuevas encuestas

Dos nuevas encuestas sitúan el índice general de aprobación del presidente Donald Trump por debajo del 40 %, una cifra…

Dos nuevas encuestas sitúan el índice general de aprobación del presidente Donald Trump por debajo del 40 %, una cifra baja que apenas ha variado desde febrero.

Estos datos provienen de una encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac y de otra efectuada ayer por AP-NORC. Mientras tanto, un nuevo sondeo de Reuters/Ipsos reveló un ligero descenso en sus índices de aprobación.

Hasta la tarde del miércoles, el promedio del “Poll of Polls” (promedio de encuestas) de CNN sitúa el índice de aprobación de Trump entre los adultos estadounidenses en un 38 %, con un 60 % de desaprobación, una posición similar a la que ha mantenido en los promedios anteriores de este año.

El índice de aprobación de Trump en lo referente a su gestión de la política exterior se sitúa en un 34 % en la encuesta de AP-NORC, un punto bajo para el presidente en los sondeos de esta firma desde que asumió el cargo el año pasado. Más de la mitad de los encuestados afirma tener poca o ninguna confianza en que tome las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar fuera de Estados Unidos.

En la encuesta de Quinnipiac, los votantes registrados opinan —por un margen del 42 % frente al 35 %— que una guerra con Irán haría del mundo un lugar menos seguro y no más seguro. Asimismo, los votantes independientes sostienen —por una proporción aproximada de dos a uno— que dicha guerra haría que el mundo fuera menos seguro. Poco menos de la mitad de los votantes registrados (un 46 %) afirma que el precio de la gasolina ha supuesto un problema “algo serio” o “muy serio” para ellos últimamente, mientras que el 53 % asegura que no ha constituido un problema grave.

Trump puso en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz con Irán y advirtió este jueves que podría decidir no buscar uno en el corto plazo. Al inicio de una reunión de gabinete, el presidente arremetió contra los reportes de que él estaba interesado en una resolución diplomática de la guerra, e insistió en que fueron los líderes iraníes quienes habían buscado reanudar las negociaciones.

El mandatario también restó importancia al aumento de los precios de la gasolina y al impacto de la guerra en el mercado bursátil. “Francamente, pensé que los precios del petróleo subirían más, y pensé que el mercado bursátil bajaría más. No ha sido tan grave como pensaba”, dijo.

El precio promedio nacional de un galón de gasolina regular está a punto de alcanzar los US$ 4, en US$ 3,981, según AAA.

The-CNN-Wire

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