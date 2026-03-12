Joe Rogan señala las responsabilidades políticas de Trump sobre Irán, Epstein, la inmigración y los aranceles

Si hay una figura que personificó la capacidad del presidente Donald Trump para formar una coalición ganadora en 2024, ese…

Si hay una figura que personificó la capacidad del presidente Donald Trump para formar una coalición ganadora en 2024, ese podría haber sido Joe Rogan, el influyente podcaster que causó sensación al respaldar a Trump en vísperas de las elecciones tras entrevistarlo.

(Por otro lado, se ha hablado mucho sobre la falta de participación de la campaña de Kamala Harris en el podcast de Rogan y el efecto perjudicial que esto podría haber tenido en su candidatura presidencial).

Dieciséis meses después, Rogan personifica los problemas de Trump para mantener la cohesión de esa coalición.

Rogan ha roto con Trump en varios temas importantes desde mediados de 2025. Y las encuestas muestran que los temas que ha elegido son algunos de los mayores lastre políticos de Trump, incluyendo la guerra con Irán, los archivos de Jeffrey Epstein y la aplicación de la ley migratoria.

La gran novedad es la guerra con Irán. Rogan declaró el martes que el continuo ataque de Trump contra el país incumplió las promesas que les hizo a sus votantes.

“Pero parece una locura basándonos en sus argumentos de campaña”, dijo Rogan. “Es decir, por eso mucha gente se siente traicionada, ¿verdad? Su argumento era que no habría más guerras y estas guerras estúpidas y sin sentido, y ahora tenemos una que ni siquiera podemos definir con claridad por qué la hicimos”.

Rogan también se había mostrado escéptico sobre los planes de Trump de atacar a Venezuela antes del derrocamiento de Nicolás Maduro en enero. Pero afirmó que la operación al menos fue “limpia”. El enfrentamiento militar para detener a Maduro duró solo unas horas, a diferencia de la guerra con Irán, que lleva casi dos semanas sin un final claro a la vista.

“Simplemente no tiene ningún sentido para mí, a menos que estemos actuando en beneficio de otros, en particular de Israel”, añadió Rogan. “Simplemente no tenía ningún sentido para mí”.

Casi todas las encuestas muestran que la guerra con Irán es impopular, con una mayoría que se opone y una proporción de 2 a 1 entre los independientes. De hecho, podría ser el nuevo conflicto militar más impopular en mucho tiempo.

Rogan lleva meses expresando su incredulidad sobre la gestión de los archivos de Epstein por parte de la administración Trump.

Al igual que con Irán, lo ha presentado como una traición a los partidarios de Trump, insinuando incluso que su creencia en que Trump haría públicos los materiales de Epstein si ganaba las elecciones fue parte de su apoyo.

“Hay mucho que decir sobre cuándo pensamos que Trump iba a llegar y que muchos asuntos se resolverían. Vamos a drenar el pantano. Vamos a resolverlo todo”, dijo Rogan en julio. “¿Y cuando tienes esta línea dura y rígida, de la que todo el mundo lleva hablando desde siempre, y luego intentan manipularte con eso?”.

El mes pasado, calificó la afirmación del FBI de que no hay pruebas de que Epstein tuviera clientes como “la mayor manipulación que he oído en mi vida”.

Dos días después, el 12 de febrero, criticó las extrañas e inconsistentes prácticas de redacción del Departamento de Justicia.

“¿Qué es esto? Esto no es bueno. Nada de esto le conviene a esta administración”, dijo Rogan. “Se ve terrible. Se ve terrible”.

Rogan criticó a Trump en particular por referirse al asunto como un “engaño”, e incluso consideró la idea de que Trump supiera lo que Epstein había estado haciendo. “Se ve terrible que Trump dijera que nada de esto era real, que todo esto es un engaño. Esto no es un engaño”, añadió Rogan. “¿Acaso no lo sabían? Quizás él no lo sabía, si quieren ser generosos. Pero definitivamente no es un engaño”.

Una encuesta de CNN realizada en enero reveló que solo el 6% de los estadounidenses se mostró satisfecho con lo que el gobierno federal había publicado de los archivos de Epstein hasta ese momento.

Una encuesta más reciente de Reuters-Ipsos, realizada el mes pasado, mostró que el 65% de los estadounidenses afirmó que el gobierno federal estaba “probablemente” o “definitivamente” ocultando información sobre la muerte de Epstein, que se declaró un suicidio, y el 75% afirmó que estaba “probablemente” o “definitivamente” ocultando información sobre sus supuestos clientes.

Rogan también ha acumulado un creciente volumen de comentarios críticos con la ofensiva migratoria de Trump.

Todo empezó en abril, cuando calificó de “horrendo” el envío de migrantes indocumentados a una brutal prisión de El Salvador por parte de la administración Trump.

Para julio, calificó de “insensato” el ataque de la administración a inmigrantes sin antecedentes penales.

“No son miembros de cárteles, ni pandilleros, ni narcotraficantes, solo obreros de la construcción que se presentan en las obras y las allanan”, dijo Rogan. “Jardineros. ¿En serio?”.

Más tarde ese mes, Rogan denunció cómo ciudadanos estadounidenses estaban siendo atrapados en las redadas y cómo Trump intentaba deportar a activistas pro-palestinos con estatus legal.

“Un montón de gente totalmente inocente va a ser descubierta. Ya lo han sido”, dijo Rogan. “Ya lo han sido”.

A mediados de octubre, afirmó que la gente tenía razón en preocuparse por los cruces fronterizos descontrolados de los últimos años. Pero añadió: “Creo que la presencia militar en las calles sienta un precedente peligroso”.

También criticó al gobierno por “arrancar a padres de sus comunidades”, y añadió: “Nunca imaginé ver eso en televisión con tanta frecuencia”.

“Realmente pensé que simplemente perseguirían a los criminales”, dijo.

Rogan continuó criticando al gobierno por los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis en enero.

“Me pareció totalmente injusto”, dijo sobre la muerte de Good, y añadió que “me pareció horrible”.

E incluso invocó a la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi.

“Y también entiendo el punto de vista de quienes dicen: ‘Sí, pero no quieren que haya militares en las calles deambulando y atrapando a gente, muchos de los cuales resultan ser ciudadanos estadounidenses’”, dijo. “Simplemente no tienen sus documentos. ¿De verdad vamos a ser la Gestapo? ‘¿Dónde están tus documentos?’ ¿A eso hemos llegado?”

Los índices de aprobación de Trump en materia de inmigración han pasado de unos 10 puntos positivos hace un año a unos 10 puntos negativos hoy, en gran parte porque el pueblo estadounidense también considera que las operaciones de control de su administración van demasiado lejos.

Los asesinatos de Good y Pretti, en particular, han hecho que la administración dé señales de un cambio de rumbo en un año electoral.

Este ha sido uno de los temas más impopulares de Trump durante mucho tiempo. Y aunque Rogan no ha hablado tanto ni con tanta vehemencia al respecto, ha cuestionado la estrategia de Trump.

Cuando Trump impuso sus aranceles contra Canadá hace un año, Rogan calificó la medida de “estúpida”.

“Tenemos que volver a ser amigos de Canadá. Esto es ridículo”, dijo Rogan. “No puedo creer que exista un sentimiento antiestadounidense y anticanadiense. Es una disputa absurda”.

Añadió al mes siguiente: “Me da miedo este asunto de los aranceles porque es un cambio radical”.

Inusualmente, Trump no ha respondido a Rogan.

Cuando NBC News le preguntó sobre las críticas de Rogan el mes pasado, Trump dijo que habían hablado recientemente.

“Creo que es un gran tipo y creo que yo también le caigo bien”, dijo Trump.

Añadió: “Y, ya sabes, que le caiga bien no es importante. Lo que pasa es que creo que hacemos un trabajo fenomenal, pero no creo que se nos den bien las relaciones públicas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.