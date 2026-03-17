Jane Fonda dice que Barbra Streisand no merecía hacer el tributo a Robert Redford en los premios Oscar

Siguen las críticas al segmento “In Memoriam” de los premios Oscar 2026, entregados el domingo en una gala en el…

Siguen las críticas al segmento “In Memoriam” de los premios Oscar 2026, entregados el domingo en una gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

A las objeciones de los medios franceses por la exclusión de Brigitte Bardott del tributo a las estrellas fallecidas en el último año, se suma ahora la crítica de la actriz Jane Fonda, de 88 años, a que Barbra Streisand fuese quien hiciese el homenaje a Robert Redford, fallecido el pasado 16 de septiembre.

Fonda dio sus declaraciones a las cámaras del programa “Entertainment Tonight”, en las que dijo: “Quiero saber por qué Streisand estaba allí arriba haciendo eso para Redford”. Y luego añadió que Streisand “¡Solo hizo una película con él, yo hice cuatro! Tengo más que decir”.

Según un reporte de la revista People, Fonda dijo que “siempre estuvo enamorada de él [Redford]. El ser humano más guapo y con unos valores tan grandes. E hizo mucho por el cine; realmente cambió el cine, elevó el cine independiente”.

La actriz trabajó con Redford en cuatro películas: “The Tall Story” (1960), “The Chase” (1966), “Barefoot in the Park” (1967) y “Our Souls at Night” (2017).

Barbra Streisand protagonizó con Redford la película “The Way We Were” (1973), que fue un éxito de taquilla y de crítica; de hecho, Streisand culminó su homenaje al actor cantando unas estrofas de la canción homónima de la película. “Era un actor brillante y sutil. Y lo pasamos de maravilla dándonos réplica porque nunca sabíamos del todo qué iba a hacer el otro en la escena”, dijo.

El segmento “In Memoriam” también fue criticado en redes sociales porque omitió, además del nombre de Brigitte Bardot, los de los actores James Van Der Beek, Eric Dane, Bud Cort y Malcolm-Jamal Warner.

The-CNN-Wire

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