Israel mata a cuatro miembros de una familia en la Ribera Occidental; dos eran niños de 5 y 7 años, según autoridades

Cuatro integrantes de la misma familia palestina, incluidos dos niños de 5 y 7 años, que habían salido a dar…

Cuatro integrantes de la misma familia palestina, incluidos dos niños de 5 y 7 años, que habían salido a dar una vuelta nocturna después de romper el ayuno diario de Ramadán, murieron por los disparos de soldados israelíes en la Ribera Occidental, informaron funcionarios palestinos.

Las fuerzas israelíes dijeron que los soldados abrieron fuego porque se sintieron amenazados por el movimiento del vehículo de la familia. Es el más reciente de un número creciente de incidentes mortales en el territorio palestino ocupado, en los que palestinos han sido muerto ya sea por soldados israelíes o por colonos israelíes.

Ali Bani Odeh, de 37 años, y su esposa de 35 años, Wa’ed Bani Odeh, habían sacado a sus cuatro hijos pequeños en el auto y regresaban a casa desde la ciudad de Nablus, según uno de los dos niños que sobrevivieron, Khaled Bani Odeh, de 11 años, cuando les dispararon.

“De repente hubo disparos directos hacia nosotros. No sabíamos de dónde,” dijo Khaled a un periodista palestino que lo entrevistó en el hospital y posteriormente compartió la entrevista con CNN.

“Mi padre estaba diciendo la shahada (la declaración islámica de fe, que los musulmanes recitan cuando se enfrentan a la muerte) y levantó su dedo. Mi madre estaba gritando y luego se quedó en silencio”.

Las imágenes de las secuelas del tiroteo muestran balas esparcidas por la carretera y lo que también parecen ser manchas de sangre.

“Intenté voltear a mi hermano Mohammed, pero no pude,” dijo Khaled, y añadió: “no queda nadie más que yo y mi hermano Mustafa”.

Junto con Mohammed, de 5 años, Othman, de 7 años, también murió en el tiroteo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron a CNN que las “circunstancias del incidente están siendo investigadas por las autoridades pertinentes”.

“Un vehículo aceleró hacia las fuerzas. Las fuerzas se sintieron amenazadas y respondieron abriendo fuego,” dijeron los militares en un comunicado. “Como resultado, cuatro palestinos que estaban en el vehículo murieron.” Aún no ha surgido ninguna grabación de CCTV del incidente que pudiera ayudar a determinar los verdaderos movimientos del auto, y las FDI no han proporcionado ningún video.

Un fragmento de video que ha surgido muestra el vehículo de la familia, con el parabrisas hecho añicos, siendo remolcado fuera de la escena por un vehículo militar israelí. Los paramédicos palestinos también dicen que se les impidió entrar al lugar para ofrecer atención médica, dijo a CNN la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. Una hora después, trabajadores de la salud en un hospital local recibieron a los cuatro miembros asesinados de la familia.

Israel ha intensificado significativamente las actividades militares en la Ribera Occidental ocupada desde 2023, mientras el Gobierno de ultraderecha del primer ministro Benjamin Netanyahu ha impulsado aumentar los asentamientos judíos y afianzar el control de Israel sobre la tierra. Los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental se consideran ilegales según el derecho internacional.

Al mismo tiempo, los colonos israelíes también han incrementado los ataques contra palestinos y sus propiedades, mientras las autoridades israelíes llevan a cabo medidas represivas regulares sobre el movimiento de los palestinos en el territorio. El grupo israelí de derechos humanos B’Tselem acusó a Israel de utilizar la “cobertura de la guerra con Irán” para acelerar aún más lo que describe como la “limpieza étnica” de la Ribera Occidental.

En un ataque separado este fin de semana, colonos israelíes enmascarados mataron a tiros a un palestino de 28 años, Amir Oudeh, al lanzar dos agresiones contra la aldea de Qusra el sábado por la tarde, según el Ministerio de Salud palestino y la red activista Sumud.

El padre del fallecido, Moatassem Oudeh, recibió un disparo en la pierna cuando intentó acudir rápidamente en ayuda de su hijo, antes de ser golpeado en la cabeza con una porra de madera y apuñalado varias veces en distintas partes de su cuerpo por colonos, dijo Sumud a CNN.

Después del tiroteo mortal, las fuerzas militares israelíes allanaron luego la aldea y agredieron a sus residentes, dijeron los activistas de Sumud, “castigando (a los aldeanos) por ser el objetivo de un linchamiento por parte de una milicia armada”.

En respuesta a una pregunta de CNN, las fuerzas israelíes reconocieron el ataque, diciendo que “condena enérgicamente estos incidentes que perjudican a civiles inocentes”, y agregó que la Policía de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel habían abierto una investigación.

Los ataques reflejan un “patrón de absoluto desprecio por las vidas palestinas”, advirtió el domingo el jefe de la oficina de derechos humanos de la ONU en los territorios palestinos ocupados. “La impunidad está impulsando más asesinatos, más desplazamiento y desposesión, y más sufrimiento para los palestinos en todo el territorio ocupado”, dijo Ajith Sunghay en un comunicado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.