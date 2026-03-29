Israel impidió a líderes religiosos asistir a la misa del Domingo de Ramos “por primera vez en siglos”, según la Iglesia

Por primera vez en siglos, a los líderes católicos les fue prohibido el acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro…

Por primera vez en siglos, a los líderes católicos les fue prohibido el acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén el Domingo de Ramos, según informaron las autoridades eclesiásticas de la ciudad santa.

El Patriarcado Latino de Jerusalén informó que la policía israelí impidió que los altos dirigentes de la iglesia entraran para celebrar la misa.

“Por primera vez en siglos, a los líderes de la Iglesia se les impidió celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro”, declaró el Patriarcado en un comunicado este domingo. “Este incidente sienta un grave precedente y menosprecia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén”.

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, el período más sagrado del calendario cristiano, y la liturgia dominical conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Se cree que la iglesia es el lugar donde Jesús fue sepultado y resucitó.

Esta medida se produce en un momento en que las autoridades israelíes restringen el acceso a lugares religiosos en Jerusalén Este, incluyendo la Mezquita de Al-Aqsa y el Muro de los Lamentos, debido a la guerra con Irán, alegando motivos de seguridad. Israel capturó Jerusalén Este a Jordania en la guerra de 1967 y ha librado múltiples guerras desde entonces, pero las restricciones generalizadas al acceso a lugares sagrados, especialmente durante los períodos religiosos más importantes, han sido poco frecuentes.

El Gobierno italiano también criticó la decisión policial de impedir el acceso a la iglesia y anunció la convocatoria del embajador israelí en Roma. El Patriarcado ya había cancelado la tradicional procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén debido al conflicto, en el que Irán ha lanzado miles de proyectiles contra Israel.

Los dos altos cargos de la Iglesia, entre ellos el cardenal Pierbattista Pizzaballa, “fueron detenidos en el camino, mientras circulaban en privado y sin ninguna característica de procesión o acto ceremonial, y se vieron obligados a dar la vuelta”, dijo el Patriarcado.

Impedir su entrada “constituye una medida manifiestamente irrazonable y sumamente desproporcionada”, añadió.

El Patriarcado también acusó a las autoridades israelíes de una “decisión precipitada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones indebidas”.

La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la prohibición no tenía “ninguna intención maliciosa”, sino que respondía únicamente a la preocupación por la seguridad de los asistentes a la celebración.

“Sin embargo, dada la santidad de la semana previa a la Pascua para los cristianos de todo el mundo, los servicios de seguridad de Israel están elaborando un plan para permitir que los líderes religiosos puedan rendir culto en el lugar sagrado en los próximos días”, añadió la oficina de Netanyahu.

La policía israelí declaró que todos los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén habían sido “cerrados a los fieles, en particular aquellos que no cuentan con espacios protegidos estándar, con el fin de salvaguardar la seguridad pública”.

“La Ciudad Vieja y los lugares sagrados constituyen una zona compleja que no permite el acceso a vehículos grandes de emergencia y rescate”, dijo la policía en un comunicado.

El número de judíos autorizados a rezar en el Muro de los Lamentos en Jerusalén se ha limitado a 50 al día, mientras que a los musulmanes se les ha prohibido completamente el acceso a la Mezquita de Al Aqsa desde que comenzó la guerra a finales de febrero, incluyendo todo el mes sagrado del Ramadán.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, afirmó que su Gobierno apoya al cardenal Pizzaballa y a otros líderes religiosos.

“El Santo Sepulcro en Jerusalén es un lugar sagrado para el cristianismo y, como tal, debe ser preservado y protegido”, añadió Meloni. Impedir la entrada de los líderes religiosos a la iglesia “constituye un insulto no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconoce la libertad religiosa”, afirmó Meloni.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, declaró en X que la prohibición era inaceptable. Instó al embajador italiano en Israel a que presentara una protesta ante el Gobierno y convocara al embajador israelí en Roma el lunes.

Durante la misa celebrada el domingo en el Vaticano, el Papa León XIII dijo que sus oraciones están “más que nunca con los cristianos de Medio Oriente, que sufren las consecuencias de un conflicto brutal y, en muchos casos, no pueden observar plenamente las liturgias de estos días santos”.

A principios de este mes, Arabia Saudita, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía condenaron el cierre continuado por parte de Israel del complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén a los fieles musulmanes.

Los ocho estados musulmanes afirmaron que las limitaciones discriminatorias y arbitrarias al acceso a los lugares de culto constituían una “violación flagrante” del derecho internacional.

The-CNN-Wire

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