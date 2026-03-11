Irán solía tener aliados en América Latina. Ahora le quedan pocos

Irán está por cumplir dos semanas de guerra con Estados Unidos e Israel y, si se le ocurre recurrir a…

Irán está por cumplir dos semanas de guerra con Estados Unidos e Israel y, si se le ocurre recurrir a sus aliados en América Latina, muy probablemente no obtendrá más que expresiones de respaldo.

Si bien desde principios de este siglo Irán mantuvo alianzas con algunos países de la región, esos lazos se han visto disminuidos este año por factores como las presiones de Estados Unidos, los problemas al interior de esas naciones latinoamericanas e incluso cambios de gobierno que han llevado al poder a políticos de derecha ideológicamente alejados de Teherán, dicen analistas consultadas por CNN.

Élodie Brun, profesora de El Colegio de México y especialista en el tema, recordó que las relaciones de Irán con América Latina han sido complicadas durante los últimos 50 años, principalmente debido a las tensiones que mantiene con Estados Unidos desde la revolución islámica de 1979 que instauró al actual régimen iraní.

Por esta situación, durante mucho tiempo varios países latinoamericanos tendieron a limitar sus lazos con Irán.

De acuerdo con Brun, esto comenzó a cambiar a partir de la década del 2000, cuando Irán estrechó vínculos con Venezuela. Con el gobierno venezolano, primero encabezado por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro, Irán encontró afinidad ideológica, algunos acuerdos de cooperación y flujo de bienes como petróleo y oro.

En los últimos años, sin embargo, se produjeron hechos que afectaron estos nexos.

De acuerdo con Brun, las crisis económicas en Venezuela —que Caracas atribuye a las sanciones de Estados Unidos— impidieron que continuaran los acuerdos de cooperación con Irán, lo que relegó la solidaridad común a un terreno más retórico que material. Ahora, tras el derrocamiento y la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense el 3 de enero, Irán parece haberse quedado sin su principal aliado en América Latina.

“Hoy, las relaciones de Irán con la región están muy deterioradas y para estoy hay que entender que hay razones que son más estructurales y otras que son más de coyuntura”, dijo Brun, en alusión a las históricas presiones de Estados Unidos y a la forzada salida de Maduro del poder.

Horas después de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, el canciller de Venezuela, Yván Gil, publicó un comunicado en el que señaló que su gobierno lamentaba que “se haya optado por la vía militar” contra Irán en medio de las negociaciones que tenía con Estados Unidos sobre su programa de energía nuclear.

El mensaje fue borrado en las redes sociales de Gil. CNN contactó al gobierno venezolano para pedir comentarios sobre esto.

Mientras tanto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, constantemente dice que buscará tener una relación respetuosa y de cooperación con el presidente estadounidense, Donald Trump. Además, ambos países anunciaron el 5 de marzo que restablecerán relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019.

De su lado, otros países latinoamericanos ideológicamente cercanos a Irán hoy enfrentan sus propios problemas o cambios internos.

Cuba condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero encara una fuerte crisis económica y crecientes presiones estadounidenses para que haya cambios en la isla. Nicaragua solía expresar respaldo a Irán, pero está actuando con cautela ante los movimientos de Washington. Y en Bolivia, donde anteriormente el presidente Evo Morales apoyaba al régimen iraní, en noviembre asumió el poder Rodrigo Paz, un político de derecha interesado en acercarse al gobierno de Trump.

Indira Sánchez Bernal, profesora del Tecnológico de Monterrey, consideró que las reacciones de los países latinoamericanos a la guerra con Irán —en su mayoría de rechazo, con excepción de Argentina— muestran su intención de fijar postura, sin subir demasiado el tono para evitar represalias desde la Casa Blanca.

“Creo que las respuestas van encaminadas a ello. Es un contexto en el cual se tiene que cuidar una política exterior que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, pero al mismo tiempo también posicionarse desde un sur global de una manera mucho más fuerte”, dijo la especialista.

Brasil es otro país de América Latina que ha mantenido vínculos con Irán en los últimos años.

En el terreno político, Brun recordó cómo en 2010 el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva —quien entonces estaba en su segundo mandato, ahora está en el tercero y prevé buscar la reelección en octubre— intentó junto con Turquía mediar para concretar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. El 28 de febrero, la Cancillería de Brasil condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo que respalda un proceso de negociación encaminado a la paz y pidió evitar un aumento de las hostilidades.

En el terreno comercial, Brasil es uno de los principales puntos de origen de productos que importa Irán. De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, una instancia no gubernamental, Brasil ocupa el tercer lugar entre los países desde donde Irán adquiere importaciones —principalmente maíz, soja y azúcar—, debajo de China y Turquía y arriba de Alemania e India.

Fuera de estos rubros, son contados los lazos que Irán tiene con América Latina y, en el contexto actual de presiones de Estados Unidos, los que aún prevalecen se ven amenazados, coinciden las especialistas consultadas.

Brun estimó que hoy sería difícil para algún país latinoamericano intentar estrechar relaciones políticas o económicas con Irán. En tanto, Sánchez consideró que la relación de América Latina con Irán históricamente “ha sido de vaivenes” y que en ellos han influido también los procesos políticos internos de cada nación.

Sobre esa base, si en otra época la existencia de un bloque de gobiernos de izquierda en la región favorecía cierto diálogo con Irán, el viraje a gobiernos de derecha más cercanos a Estados Unidos —desde Honduras hasta Chile, pasando por Ecuador y Bolivia— apunta a que esa ventana se cierre.

“Las políticas de los países de América Latina también están vinculadas a procesos políticos específicos”, dijo Sánchez Bernal.

Durante una rueda de prensa en la Ciudad de México este martes, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, llamó a que todos los países de América Latina condenen enérgicamente la ofensiva militar contra su país.

Hasta ahora, la mayoría de los gobiernos de la región se han pronunciado en ese sentido, con diferentes tonos. Sin embargo, es poco probable que alguno de ellos haga mucho más que eso.

