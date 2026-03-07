Irán envía el primer mensaje importante de desescalada, pero hace una importante salvedad

Momentos después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmara en una declaración aparentemente pregrabada que Teherán detendría los…

Momentos después de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmara en una declaración aparentemente pregrabada que Teherán detendría los ataques contra sus vecinos del Golfo bajo ciertas condiciones, varios de esos países reportaron nuevos ataques.

Estos lanzamientos fueron de los más grandes desde el inicio de la guerra y coincidieron con el aniversario de la muerte del líder supremo Alí Jamenei en ataques de Estados Unidos e Israel.

Pezeshkian afirmó que la decisión de detener los ataques en el Golfo a menos que los ataques contra Irán provengan de territorios de esos países se tomó el viernes. Pero en la mañana de este sábado, Irán disparó 16 misiles balísticos y 121 drones solo contra los Emiratos Árabes Unidos.

Aun así, en lo que constituye el discurso de mayor nivel para desescalar la situación por parte de Irán hasta la fecha, Pezeshkian se disculpó con sus vecinos por los días de ataques que han sembrado el pánico en zonas que antes se consideraban seguras.

Desde que asumió el cargo, el líder reformista se ha mostrado con un aire de arrepentimiento casi constante, y ha emitido múltiples disculpas públicas durante su mandato, ya sea por el agudo deterioro de la economía nacional, la muerte de miles de manifestantes durante las protestas o la persistente ineficiencia de su propio Gobierno.

Ahora se ha disculpado en nombre de las fuerzas armadas iraníes, al afirmar que “actuaron bajo su propia autoridad e hicieron lo necesario para defender nuestra patria con dignidad y fuerza”, un mensaje recurrente de algunos líderes iraníes que justifican los intensos ataques contra ciudades en los estados del golfo Pérsico.

No está claro si los pronunciamientos del Consejo de Liderazgo, del que Pezeshkian forma parte ahora tras la muerte de otros líderes clave en ataques estadounidenses e israelíes, se alinean con los objetivos de las fuerzas armadas o del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que ha activado sus propias medidas de forma independiente en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Los comentarios de Pezeshkian generaron alivio en los estados del golfo Pérsico. Sin embargo, los proyectiles que sobrevolaron poco después de su discurso muestran que es demasiado pronto para afirmar si los ataques iraníes han cesado.

Su promesa de no atacar más a sus vecinos se hizo con la condición de que los territorios de los estados árabes del Golfo, que albergan varias grandes bases militares estadounidenses, no sean utilizados para lanzar ataques contra Irán. La oficina de Pezeshkian subrayó en una declaración explicativa tras su discurso que Irán daría una respuesta decisiva a cualquier agresión desde bases estadounidenses.

Mientras la región se enfrenta a un futuro incierto, sigue sin estar claro qué acciones las fuerzas armadas iraníes y sus aliados considerarían hostiles a la República Islámica.

Poco después de la declaración de Pezeshkian, el presidente estadounidense Donald Trump escribió en Truth Social que Irán se había “rendido ante sus vecinos de Medio Oriente” y que “recibiría un duro golpe” hoy (sábado), con zonas del país bajo consideración para la “destrucción total y una muerte segura”.

El ejército iraní emitió su propio comunicado en el que afirmó que, si continúan las acciones ofensivas contra Irán, “todas las bases militares e intereses del criminal régimen estadounidense y del falso régimen sionista en tierra, mar y aire en la región serán los principales objetivos de “ataques contundentes y severos por parte de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán”.

Pezeshkian hizo sus comentarios en medio de un vacío de poder y de la incertidumbre sobre el futuro de Irán.

A Pezeshkian se le unen en el consejo de liderazgo el clérigo de mayor rango, el ayatola Alireza Arefi, de 67 años, un influyente miembro del Consejo de Guardianes, y Gholamhossein Mohseni Ejei, el notorio jefe del poder judicial. Juntos forman la autoridad interina para gestionar los asuntos del país hasta que se elija al sucesor de Jamenei.

Mientras el consejo lucha por gestionar los asuntos de guerra para una población de 96 millones de personas que sufre los ataques militares más duros de su historia, el ejército iraní, ahora con líderes interinos, se ha vuelto en gran medida independiente y se encuentra aislado. Incluso Omán, un mediador clave con estrechos vínculos con Irán, ha sido alcanzado por proyectiles iraníes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que los ataques no fueron decisión del gobierno y que Teherán ya había dado instrucciones a las fuerzas armadas para que actuaran con cautela al seleccionar los objetivos, pero afirmó que las unidades militares se habían vuelto “independientes y (estaban) algo aisladas”.

“Actúan siguiendo instrucciones generales que se les dieron con antelación”, declaró Araghchi a Al Jazeera esta semana.

En una posible muestra de impaciencia, varios clérigos prominentes en Irán han instado a la rápida elección de un nuevo líder supremo.

La elección de un líder supremo es un proceso confidencial y complejo, restringido a los clérigos de un consejo llamado Asamblea de Expertos. Este procedimiento solo se ha seguido una vez, hace 37 años, cuando falleció el fundador de la República Islámica, el ayatola Ruhollah Jomeini, un proceso en el que Jamenei fue elegido como sucesor.

Jamenei fue elegido líder supremo en 24 horas, gracias a la rápida actuación de los clérigos para llenar el inmenso vacío dejado por el venerado ayatola Jomeini. El nuevo líder gobernó durante 37 años antes de su asesinato.

Hoy, la República Islámica reconoce que enfrenta una crisis existencial y procede con extrema cautela al elegir a su próximo líder.

