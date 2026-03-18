Irán ejecuta a un ciudadano sueco por presunto espionaje, según el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia

El régimen iraní ejecutó este miércoles a un ciudadano sueco al que acusaba de espionaje, según informó el ministro de…

El régimen iraní ejecutó este miércoles a un ciudadano sueco al que acusaba de espionaje, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia en un comunicado.

“Nos resulta evidente que el proceso legal que condujo a la ejecución del ciudadano sueco no ha sido jurídicamente sólido”, declaró la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard. “Suecia seguirá condenando las graves violaciones de los derechos humanos en Irán”.

Suecia no mencionó el nombre del ciudadano en el comunicado. Sin embargo, los medios estatales iraníes lo identificaron como Kourosh Keyvani, quien fue arrestado el año pasado y acusado de “ cooperación de inteligencia y espionaje a favor del Gobierno israelí”.

“Suecia ha planteado el caso repetidamente a distintos niveles con representantes iraníes desde la detención en junio de 2025. En estos contactos, hemos recalcado la expectativa de Suecia de que nuestro ciudadano reciba un juicio justo y no sea condenado a la pena de muerte”, declaró Stenergard en el comunicado.

Keyvani tenía doble nacionalidad sueca e iraní. Es el tercer hombre que Irán ejecutará por espionaje en 2026. Al menos 13 personas fueron ejecutadas por cargos similares el año pasado, según el grupo de monitoreo Iran Human Rights, con sede en Noruega.

Cientos de iraníes permanecen en el corredor de la muerte, entre ellos muchos considerados presos políticos. Muchos aún no han sido sentenciados y podrían enfrentarse a la pena capital.

“La pena de muerte es un castigo inhumano, cruel e irreversible. Suecia, junto con el resto de la UE, condena su aplicación bajo cualquier circunstancia”, añadió el ministro de Asuntos Exteriores sueco.

The-CNN-Wire

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