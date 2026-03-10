Irán comienza a colocar minas en el estrecho de Ormuz, punto estratégico en materia energética, según fuentes

Irán comenzó a colocar minas en el estrecho de Ormuz, el punto estratégico más importante en materia energética del mundo,…

Irán comenzó a colocar minas en el estrecho de Ormuz, el punto estratégico más importante en materia energética del mundo, por el que transita aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo crudo, según dos personas familiarizadas con los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre el tema.

La colocación de minas aún no es extensa, con unas pocas decenas instaladas en los últimos días, dijeron las fuentes. Pero Irán todavía retiene entre el 80 % y el 90 % de sus pequeñas embarcaciones y barcos colocadores de minas, dijo una de las fuentes, por lo que sus fuerzas podrían, en teoría, colocar cientos de minas en el canal.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ahora controla de facto el estrecho junto con la marina tradicional de Irán, tiene la capacidad de desplegar una “barrera” de embarcaciones dispersas para colocar minas, botes cargados de explosivos y baterías de misiles en la costa, según informó CNN.

La Guardia Revolucionaria previamente advirtió que cualquier barco que pasara por el estrecho sería atacado, y el canal ha estado efectivamente cerrado desde el inicio de la guerra. El estado del estrecho ha sido descrito a CNN como un “valle de la muerte”, dados los riesgos involucrados en la travesía.

Funcionarios estadounidenses dijeron este martes que la Marina de EE.UU. no ha escoltado ningún barco a través del estrecho, aunque el presidente Donald Trump dijo el lunes que su Gobierno estaba considerando opciones para hacerlo.

El presidente Donald Trump señaló en una publicación en Truth Social el martes que “si Irán ha colocado alguna mina en el Estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que lo hayan hecho, queremos que las retiren, ¡INMEDIATAMENTE!”

Agregó que “si por alguna razón se colocaron minas, y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán estarán en un nivel nunca antes visto. Si, por otro lado, retiran lo que pudo haber sido colocado, ¡será un gran paso en la dirección correcta!”

Trump también dijo durante una conferencia de prensa el lunes que “el Estrecho de Ormuz va a permanecer seguro. Tenemos muchos barcos de la Marina allí. Tenemos el mejor equipo del mundo inspeccionando en busca de minas”.

Casi 15 millones de barriles por día (bpd) de producción de crudo, más otros 4,5 millones de bpd de combustibles refinados, ahora están efectivamente varados en el golfo, según informó CNN, y productores como Iraq y Kuwait no tienen alternativas al transporte de petróleo a través de Ormuz. El grupo G7 de grandes economías ha insinuado que podría liberar más petróleo para intentar compensar la escasez.

La incertidumbre sobre la capacidad de transportar petróleo por el canal parecía estar causando una gran volatilidad en el mercado de crudo este martes, con el precio por barril fluctuando entre más de US$ 90 y menos de US$ 80 en una serie de picos y valles.

