Investigación descubre químicos añadidos “en secreto” de riesgos desconocidos en miles de alimentos en EE.UU.

Una nueva investigación reveló que al menos 111 sustancias cuyo estatus de seguridad se desconoce han sido añadidas a alimentos,…

Una nueva investigación reveló que al menos 111 sustancias cuyo estatus de seguridad se desconoce han sido añadidas a alimentos, bebidas y suplementos vendidos en Estados Unidos sin alertar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

“Las empresas alimentarias están decidiendo por sí mismas añadir en secreto ingredientes químicos no revisados ​​a sus productos, en lugar de seguir las directrices federales vigentes para garantizar que los alimentos sean ‘generalmente reconocidos como seguros’ (GRAS, por sus siglas en inglés)”, declaró Melanie Benesh, vicepresidenta de asuntos gubernamentales del Grupo de Trabajo Ambiental, una organización de defensa de la salud y el medio ambiente que realizó la investigación publicada el martes.

Para cumplir con el estándar GRAS, las empresas deben demostrar la seguridad de cualquier nuevo ingrediente alimentario proporcionando evidencia científica ampliamente aceptada y pública. Notificar a la FDA sobre estos datos de seguridad es habitual y garantiza el cumplimiento normativo. Además es voluntario, lo que significa que los fabricantes pueden autodeterminar legalmente la seguridad de sus productos.

“Los fabricantes ahora explotan rutinariamente esta laguna legal de GRAS; cada vez se considera más ‘generalmente reconocido como secreto’ en lugar de ‘generalmente reconocido como seguro’”, afirmó Benesh.

La investigación del EWG encontró 49 de las sustancias químicas añadidas por la industria en aproximadamente 4.000 productos incluidos en la base de datos FoodData Central del Departamento de Agricultura de EE.UU., que proporciona acceso público a información sobre nutrientes e ingredientes.

“Dado que el gobierno nunca ha revisado estas sustancias químicas, los consumidores no tienen forma de saber si son seguras o conllevan riesgos desconocidos para la salud”, declaró Benesh.

Aunque la laguna legal GRAS es legal en Estados Unidos, es difícil justificarla desde un punto de vista científico y ético, afirmó Mathilde Touvier, directora de investigación del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia en París, quien estudia los efectos nocivos para la salud de los aditivos en los alimentos ultraprocesados.

“Es muy problemático que se permita a las empresas autodeterminar que sus propios ingredientes son ‘GRAS’ dado el evidente conflicto de intereses financieros”, declaró Touvier, quien no participó en la investigación del EWG. “Las decisiones sobre la seguridad de las sustancias químicas alimentarias deberían basarse en una evaluación independiente de las autoridades de salud pública”.

CNN contactó a la Asociación Estadounidense de Bebidas (ABA, por sus siglas en inglés) y a la Asociación de Marcas de Consumo (CBA, por sus siglas en inglés), que representan a los fabricantes de alimentos y bebidas. La ABA no envió una respuesta antes de la publicación.

Sarah Gallo, vicepresidenta sénior de la CBA, afirmó que la organización formaba parte de una coalición, Americans for Ingredient Transparency, que aboga por una legislación federal que establezca uniformidad nacional para la seguridad y divulgación de los ingredientes.

“Apoyamos que la reforma de GRAS forme parte de ese proyecto de ley”, declaró Gallo, y añadió que Estados Unidos cuenta con uno de los sistemas alimentarios más seguros y regulados del mundo.

De las 49 sustancias químicas encontradas en los alimentos, 22 eran extractos, según la investigación. Muchas parecen naturales e inofensivos: aloe vera, canela, cacao, aceite de semilla de arándano, piel de uva, granos de café verde, cáñamo, melisa y hongos, por nombrar solo algunos.

“Al tomar sustancias de la piel de uva, aloe vera y hongos, por ejemplo, se puede obtener un extracto concentrado o una mezcla de sustancias derivadas de ellas”, afirmó la bioquímica Maricel Maffini, exprofesora adjunta de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts en Boston, coautora de la investigación del EWG.

“Debería ser posible analizar ese extracto o mezcla si se va a comercializar”.

Según el informe del EWG, se encontraron extractos de té verde nunca revisados ​​por la FDA en 901 productos de la base de datos, incluyendo granola y barritas energéticas, caramelos y chicles, helados, refrescos, tés, aguas y mariscos.

“Existe una gran diferencia entre los antioxidantes del té verde que se preparan en casa y un extracto purificado de un antioxidante de té verde elaborado en un laboratorio”, afirmó Maffini, consultora independiente que ha publicado 11 artículos en revistas científicas revisadas por pares y dos capítulos de libros sobre el impacto de las sustancias químicas en el cuerpo humano.

“Eso ya no es té verde. Es una sustancia completamente diferente, nueva, extraída sintéticamente para aumentar su disponibilidad como antioxidante”, explicó Maffini. “Puede parecer natural, pero no lo es, y el efecto que este nuevo extracto tendrá en el cuerpo será muy diferente”.

Por ejemplo, el té verde de hojas sueltas puede combatir la inflamación cancerígena, reducir la presión arterial y el colesterol, mejorar la salud cerebral y prolongar la vida. Sin embargo, los extractos de té verde altamente concentrados han sido vinculados con la alteración de los estrógenos y daños al hígado. Existen al menos 100 casos confirmados de daño hepático grave en personas que utilizan extractos concentrados de té verde que se venden para la pérdida de peso y la recuperación muscular.

Según la investigación, se encontraron extractos de aloe vera que no fueron revisados por la FDA en más de 450 productos de FoodData Central, una base de datos de alimentos y nutrientes administrada por el Servicio de Investigación Agrícola del USDA. Su uso parece ser mayor en jugos de frutas y verduras, bebidas de frutas y néctares.

Como tratamiento común para quemaduras, muchos consumidores perciben el aloe vera como natural y, por lo tanto, inocuo, según los expertos. Sin embargo, el extracto de aloe vera de hoja entera sin purificar puede causar cáncer, y la FDA prohibió el uso de una forma de aloe vera en laxantes debido a la preocupación por su relación con el cáncer en animales y la insuficiencia renal en humanos.

“Muchas personas creen que los productos etiquetados como ‘naturales’ siempre son seguros y beneficiosos. Esto no es necesariamente cierto. Las hierbas medicinales no tienen que pasar por las mismas pruebas que los medicamentos”, afirma la Biblioteca Nacional de Medicina en su sitio web, y añade que algunas hierbas pueden ser muy dañinas. “Algunas hierbas pueden interactuar con medicamentos con o sin receta”. El impacto en la salud de cualquier sustancia, natural o no, puede tener efectos significativamente diferentes según su forma, dosis e interacciones con otras afecciones, afirmó Touvier.

“El betacaroteno es seguro en niveles nutricionales presentes en frutas y verduras, pero la suplementación en dosis altas aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, especialmente en fumadores”, explicó. “De igual manera, la fibra de los alimentos integrales es beneficiosa, mientras que ciertas fibras purificadas han mostrado efectos adversos sobre la inflamación intestinal o la composición de la microbiota”.

Según la investigación, se encontraron extractos de hongos nunca reportados a la FDA en 428 productos, incluyendo café, jugos y néctares de frutas y verduras, sopas y leches.

Si bien los hongos pueden ser fuentes de nutrientes, consumir la especie incorrecta puede ser mortal, mientras que otros pueden causar reacciones alérgicas, problemas digestivos e interactuar negativamente con ciertos medicamentos, especialmente los anticoagulantes.

En 2024, la FDA instó a los fabricantes a dejar de usar el hongo Amanita muscaria de cabeza roja debido a “informes de eventos adversos graves asociados con múltiples productos alimenticios”. La agencia llamó la atención sobre A. muscaria por primera vez 12 años antes al incluir la especie en una lista de “agentes tóxicos que causan envenenamiento tras la ingestión”.

Los consumidores se han visto perjudicados por la falta de supervisión de las sustancias GRAS en el pasado. Un sustituto de carne congelado a base de vegetales fue retirado voluntariamente del mercado en el verano de 2022 después de que el fabricante recibiera 470 quejas por enfermedades gastrointestinales, hepáticas, de las vías biliares y de la vesícula biliar.

El creador de contenido Luke Wesley Pearson publicó en Instagram que se sometió a una cirugía de vesícula biliar de emergencia después de consumir el sustituto de carne dos veces. Otros dos consumidores declararon a CNN que también se sometieron a una cirugía de vesícula biliar después de consumir el producto.

El culpable parecía ser la harina de tara, elaborada a partir de las vainas de un árbol espinoso llamado algarrobo peruano. Otro ingrediente derivado de este árbol es la goma de tara, que se ha utilizado de forma segura durante años como espesante o estabilizador en alimentos. Sin embargo, la harina de tara se elabora de forma diferente a la goma de tara, y esta harina “no se ha caracterizado adecuadamente ni se ha utilizado previamente como ingrediente alimentario para consumo humano en Estados Unidos”, según la FDA.

Tras la investigación de la FDA sobre la harina de tara, la agencia tardó dos años en retirar la sustancia de la lista GRAS.

“La harina de tara se introduce en el suministro de alimentos, y solo porque hay un brote de lesión hepática la FDA considera si es segura”, declaró a CNN en 2024 el Dr. Pieter Cohen, profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard en Boston.

Cohen fue coautor de un artículo sobre los peligros del sistema GRAS publicado en The New England Journal of Medicine y no participó en la investigación del EWG.

“Peor aún, la FDA tarda dos años en llegar a esa conclusión, mientras que en todo momento pone en riesgo a los consumidores”, declaró Cohen. “Este incidente demuestra lo deficiente que es nuestro sistema de regulación alimentaria. Es completamente retrógrado”.

Un informe de 2014 del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, un grupo de defensa del medio ambiente, utilizó las solicitudes de la Ley Federal de Libertad de Información para revisar cómo las empresas se comunican con la FDA con respecto a los nuevos aditivos alimentarios.

La investigación reveló que 56 empresas aparentemente se basaron en determinaciones de seguridad GRAS no divulgadas para 275 sustancias químicas. Sin embargo, cuando un fabricante presentó una solicitud GRAS a la FDA, la agencia actuó con rigor, rechazando o haciendo que se retiraran una de cada cinco solicitudes.

Un análisis realizado en 2022 por el Grupo de Trabajo Ambiental reveló que casi el 99 % de las nuevas sustancias químicas utilizadas en alimentos o envases de alimentos desde el año 2000 recibieron autorización para su uso, no por parte de la FDA, sino por parte de la industria alimentaria y química. Durante ese período, los fabricantes de alimentos solicitaron permiso a la FDA para introducir una nueva sustancia solo diez veces, según el análisis.

La administración Trump ha indicado que quiere corregir la laguna legal GRAS que permite a las empresas declarar automáticamente productos seguros sin supervisión federal.

“Durante demasiado tiempo, la laguna legal de GRAS ha permitido que ingredientes ingresen al suministro de alimentos sin una transparencia significativa ni la supervisión de la FDA. Bajo el liderazgo del secretario Kennedy, el HHS está tomando medidas para cerrar esas brechas y restaurar la confianza pública”, declaró Andrew Nixon, subsecretario adjunto de relaciones con los medios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., organismo que supervisa la FDA.

“Durante el último año hemos impulsado reformas para fortalecer la supervisión de la vía GRAS, incluyendo medidas para exigir una mayor notificación, mejorar la revisión interinstitucional y aumentar la transparencia en torno a la seguridad de los ingredientes alimentarios mediante la elaboración de normas propuestas”, declaró Nixon en un correo electrónico.

Históricamente, los cambios en la FDA han sido lentos. Un ejemplo de ello es el BHA o butilhidroxianisol, un conservante antioxidante sintético utilizado en cosméticos, envases de alimentos y miles de alimentos como helados, dulces, refrigerios, productos cárnicos y cereales para el desayuno.

Basándose en investigaciones con animales, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó el BHA como posible carcinógeno humano del Grupo 2B, y la Unión Europea lo clasifica como un posible disruptor hormonal.

Un médico solicitó a la FDA la prohibición del BHA en 1990, pero no se tomó ninguna medida hasta que la FDA anunció que reevaluaría la seguridad de la sustancia química en febrero.

Solucionar la laguna legal de la norma GRAS sustancia por sustancia será un proceso lento, por lo que, a menos que el HHS promulgue una reforma radical, muchos de los llamados ingredientes GRAS en alimentos cuya seguridad nunca se ha comprobado seguirán presentes en los alimentos que consumen los estadounidenses, afirmó Cohen.

“En definitiva, la administración básicamente está pidiendo educadamente a la industria que se adhiera a la intención de la ley, lo cual no difiere de la situación actual”, declaró. “No he visto nada revolucionario en cuanto a la mejora de la seguridad de nuestro suministro de alimentos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.