“Incredibles 3” y “Lilo & Stitch 2” ya tienen fecha de estreno

Disney difundió información sobre los estrenos de algunas de sus producciones. La empresa de entretenimiento confirmó que prepara “Lilo &…

Disney difundió información sobre los estrenos de algunas de sus producciones. La empresa de entretenimiento confirmó que prepara “Lilo & Stitch 2”, que llegará a los cines el 26 de mayo de 2028.

En junio de 2025, Disney confirmó que se encontraba desarrollando la segunda parte de la película live action que el año pasado se convirtió en un éxito en taquilla, recaudando más de US$ 923 millones. Hasta el momento se desconoce la trama de este largometraje.

Disney también dio a conocer la fecha de estreno de “Incredibles 3”, una nueva entrega de las aventuras de Mr. Incredible, Elastic Girl y su heroica familia. La película está programada para llegar a los cines el 16 de junio de 2028. “Incredibles 2” estrenó el 15 de junio de 2018, por lo cual habría un lapso de 10 años entre ambas películas. Esa segunda parte recaudó más de US$ 1.243 millones en taquilla, de acuerdo con IMDB.

Estas películas se unen a la larga lista de estrenos que tiene Disney en su agenda. Algunas producciones suyas que llegarán a los cines en 2026 son “The Mandalorian And Grogu”, programada para el 22 de mayo; “Toy Story 5”, que estrenará el 19 de junio; la película de acción real, “Moana”, que llega a los cines el 10 de julio; y “Avengers: Doomsday”, a estrenarse el 18 de diciembre.

The-CNN-Wire

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