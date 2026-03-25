Fiscal dice que no existen pruebas para procesar penalmente a Jerome Powell por renovaciones en el banco central

Un fiscal federal de Washington, declaró este mes ante un juez que su oficina no disponía de pruebas de ningún…

Un fiscal federal de Washington, declaró este mes ante un juez que su oficina no disponía de pruebas de ningún delito cometido por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la costosa renovación de la sede del banco central, a pesar de las citaciones judiciales sobre el asunto, que el juez posteriormente anuló.

En una audiencia crucial celebrada el 3 de marzo, se le preguntó al fiscal, George A. Massucco-LaTaif: “¿Qué pruebas existen de fraude o conducta delictiva en relación con las renovaciones?”.

“Por el momento, no lo sabemos”, respondió Massucco-LaTaif, según una transcripción de las actuaciones judiciales que ahora se ha hecho pública. “Sin embargo, hay 1.200 millones de razones para que lo investiguemos”.

La investigación penal del Departamento de Justicia contra Powell en enero se produjo tras meses de críticas del presidente Donald Trump contra Powell por no haber bajado los tipos de interés con mayor rapidez. Las quejas de Trump abarcaban desde insultos personales contra el banquero hasta acusaciones de irregularidades e incompetencia en los sobrecostes de la renovación de la Reserva Federal, valorada en US$ 2.500 millones.

La investigación del Departamento de Justicia aumentó los temores de que la administración quiera erosionar la independencia de la Reserva Federal, lo que podría dejar la puerta abierta a la interferencia política en la fijación de las tasas de interés para la economía más grande del mundo.

El 3 de marzo, Massucco-LaTaif se opuso firmemente cuando Boasberg, designado por el presidente Barack Obama, preguntó si los fiscales podían presentarle pruebas de un delito bajo secreto de sumario. Según la transcripción judicial, Massucco-LaTaif argumentó que tal medida era innecesaria porque “no se necesita esta gran sospecha de actividad ilegal”.

“Puede ser algo tan simple como un soplo, un rumor o algo que simplemente no parezca correcto”, dijo, y agregó más tarde: “Sometería al Tribunal a un sobrecoste de 1.200 millones… no parece correcto”.

Massucco-LaTaif le dijo a Boasberg: “US$ 1.200 millones, que es el PIB de algunos países más pequeños, ¿y vamos a pasarlo por alto diciendo que simplemente está invadido porque es un edificio histórico? Eso no parece correcto”.

“¿Y tenemos prohibido investigarlo? Eso, como saben, tendría un efecto disuasorio en cualquier investigación que el gobierno pudiera realizar”, añadió, según la transcripción.

Powell se había mantenido en gran medida en silencio ante los ataques de Trump, pero pocos días después de recibir una citación judicial a principios de enero, el presidente de la Reserva Federal publicó un video sorprendente en el que calificaba la investigación como parte de una campaña de presión política.

La semana siguiente a las declaraciones de Massucco-LaTaif, Boasberg anuló las citaciones. En un fallo contundente, afirmó que el gobierno “no presentó prácticamente ninguna prueba para sospechar que el presidente Powell hubiera cometido un delito”.

“De hecho, sus justificaciones son tan débiles e infundadas que el Tribunal solo puede concluir que son un pretexto”, escribió.

El mandato de Powell como presidente expira en mayo, y en enero Trump nominó al exgobernador de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para dirigir el banco central. Sin embargo, el senador republicano Thom Tillis, cuyo voto es clave en el Comité Bancario del Senado para confirmar la nominación, dijo que el comité no debería votar hasta que se resuelva la investigación penal contra Powell.

El Washington Post fue el primero en informar el martes sobre las declaraciones de los fiscales, extraídas de la transcripción judicial.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.