Fiscal de Minnesota investiga a Gregory Bovino y otros agentes federales por represión migratoria

Más de una docena de incidentes que involucran a agentes federales de inmigración en Minneapolis, incluido el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, están siendo investigados para determinar si se violaron leyes durante la Operación Metro Surge, anunció el lunes la Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin.

La investigación, denominada Proyecto de Transparencia y Responsabilidad, está siendo llevada a cabo por fiscales del condado y un miembro civil del personal, quienes están recopilando pruebas presentadas por el público, dijeron funcionarios del condado.

Como parte de la investigación, se creó un nuevo portal para que los residentes compartan imágenes y descripciones de incidentes que involucren conductas ilegales por parte de agentes federales.

“Investigaremos y presentaremos cargos cuando sea apropiado, y buscaremos colaboración con las fuerzas del orden locales donde y cuando sea necesario”, dijo la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, en un comunicado. “Que no quepa duda, no le tememos a ninguna batalla legal. Pero haremos esto de manera ética, responsable y enérgica”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para solicitar comentarios.

Hasta ahora, el equipo de la fiscalía del condado está investigando 17 incidentes que fueron reportados por la comunidad, incluido un encuentro en enero donde se vio a Bovino desplegando un agente químico en una multitud de manifestantes, dijo Moriarty.

Tras el incidente que involucró a Bovino, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza estaban en el área como parte de una operación de control dirigida cuando fueron “repetidamente hostigados y bloqueados por multitudes hostiles mientras simplemente intentaban tomar descansos para ir al baño”.

Agentes federales de inmigración descendieron sobre Minneapolis y St. Paul durante la Operación Metro Surge, lo que llevó a meses de enfrentamientos entre agentes y manifestantes. La represión tenía como objetivo a “lo peor de lo peor” de los inmigrantes indocumentados en Minneapolis.

Durante la operación, la comunidad sufrió “daños incalculables”, dijo Moriarty el lunes en referencia a Renee Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses que murieron baleados a manos de agentes en incidentes separados que fueron ampliamente captados en cámara y provocaron protestas aún más tensas.

El 12 de febrero, el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, quien asumió la operación tras Bovino, anunció que la Operación Metro Surge llegaría a su fin.

En su punto máximo, alrededor de 3.000 agentes de inmigración se desplegaron en el área, y el DHS ha dicho que sus agentes arrestaron a miles de “extranjeros ilegales criminales” durante la represión.

La Oficina del Fiscal del Condado de Hennepin está actualmente en los tribunales luchando con el Gobierno federal por el acceso a pruebas del tiroteo de Pretti.

La fiscalía abrió un portal de pruebas similar en la investigación sobre la muerte de Pretti que desde entonces ha sido cerrado, dijo Moriarty.

“Hay muchas víctimas cuyas historias deben ser contadas”, dijo.

