El sospechoso del ataque a una sinagoga en Michigan tenía vínculos con miembros de Hezbollah en el Líbano, según fuentes

El sospechoso del ataque del jueves a una sinagoga en Michigan figuraba en las bases de datos del Gobierno estadounidense…

El sospechoso del ataque del jueves a una sinagoga en Michigan figuraba en las bases de datos del Gobierno estadounidense por sus vínculos con presuntos miembros del grupo extremista Hezbollah, aunque no se creía que él mismo perteneciera a la organización, informaron a CNN funcionarios policiales familiarizados con el caso.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, condujo un vehículo cargado de explosivos hacia el Templo Israel, situado en el municipio de West Bloomfield, cerca de Detroit. Luego, el vehículo se incendió, en lo que el FBI calificó como un “acto de violencia dirigido específicamente contra la comunidad judía”. El FBI señaló que la agencia continúa investigando el ataque.

Una semana antes del ataque, los dos hermanos de Ghazali y dos de sus hijos murieron en un ataque aéreo israelí en el Líbano, dijo a CNN el alcalde del pueblo libanés donde vivían.

Ghazali murió por una herida de bala autoinfligida mientras estaba dentro del vehículo, después de embestirlo contra la sinagoga, dijo Jennifer Runyan, agente especial a cargo del FBI en la oficina de campo de Detroit. Ghazali había disparado su arma a través del parabrisas de su vehículo, momento en el cual dos agentes de seguridad le dispararon, dijo Runyan. Un agente de seguridad resultó herido en el ataque y al menos 30 agentes del orden fueron atendidos por inhalación de humo, dijeron las autoridades.

Según funcionarios de las fuerzas del orden informados sobre el asunto, Ghazali aparece en bases de datos del Gobierno federal como alguien con conexiones con “terroristas conocidos o presuntos” asociados con Hezbollah, en el Líbano.

Ghazali, ciudadano estadounidense naturalizado del Líbano, no figura en las bases de datos del Gobierno como miembro de Hezbollah, añadieron.

Según los funcionarios, el último viaje al extranjero de Ghazali fue desde Estados Unidos al Líbano en 2019. Regresó a EE.UU. a través de Atlanta, donde fue señalado en los sistemas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como objetivo prioritario debido a sus contactos previos con presuntos miembros de Hezbollah.

En una entrevista con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Ghazali declaró que viajó al extranjero para recibir un tratamiento de trasplante capilar. El teléfono de Ghazali fue inspeccionado por la CBP, y los agentes encontraron en sus contactos a personas que eran miembros conocidos o sospechosos de Hezbollah, según los funcionarios. No está claro quiénes eran esos contactos ni cuál era la relación de Ghazali con ellos.

Más recientemente, Ghazali había perdido familiares en el conflicto en curso en el Líbano. Iskandar Barakeh, el alcalde de Mashghara, Líbano, dijo en una entrevista telefónica que los hermanos de Ghazali, Kassim e Ibrahim, murieron en un ataque aéreo israelí el 5 de marzo, junto con los hijos de Ibrahim, Ali y Fátima. Las esposas de los dos hombres y los padres de Ghazali también sufrieron heridas, dijo Barakeh.

Tres ataques aéreos israelíes han impactado en la aldea —situada a unos 50 km al sureste de Beirut—, incluido un ataque contra una institución financiera vinculada a Hezbollah (respaldado por Irán) que causó daños en una escuela cercana, según Barakeh. Si bien algunos residentes abandonaron la aldea en un primer momento, muchos han comenzado a regresar recientemente, afirmó.

Mo Baydoun, alcalde de Dearborn Heights —el suburbio de Detroit donde residía Ghazali—, también declaró en un comunicado que Ghazali había perdido a varios familiares en el Líbano a consecuencia de un ataque israelí. “Todo ser humano merece ejercer su culto en paz; por ello, debemos condenar inequívocamente cualquier ataque contra un lugar de culto o contra las personas que se encuentren en su interior”, expresó Baydoun.

Ghazali, nacido en el Líbano, llegó a Estados Unidos en 2011 tras obtener un visado en calidad de cónyuge de una ciudadana estadounidense, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. En 2016 adquirió la ciudadanía estadounidense por naturalización.

Trabajaba en un restaurante de comida de Medio Oriente en Dearborn Heights, según confirmó un empleado del establecimiento. Un gerente del restaurante declinó hacer más comentarios al respecto.

La esposa de Ghazali solicitó el divorcio en agosto de 2024, y este se finalizó en marzo de 2025, según los registros judiciales del condado de Wayne.

Con información de Rob Kuznia y Blake Ellis, de CNN.

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