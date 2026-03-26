“Extremadamente enferma”: Rosalía canceló su concierto en Italia por problemas de salud

Rosalía tuvo que interrumpir su más reciente concierto en Milán, Italia, debido a un problema de salud. A media presentación,…

Rosalía tuvo que interrumpir su más reciente concierto en Milán, Italia, debido a un problema de salud. A media presentación, la cantante se disculpó con la audiencia por no poder continuar con el show que realizaba en el Unipol Forum.

Rosalía explicó que desde el inicio del concierto se sentía enferma debido a una intoxicación alimentaria. Aunque intentó continuar, aseguró que llegó a vomitar tras bambalinas y que se sentía “extremadamente enferma”.

Durante su mensaje al público, la artista expresó su intención de dar el mejor espectáculo posible y afirmó que haría todo lo que estuviera a su alcance para seguir; sin embargo, advirtió que, si no podía continuar físicamente, tendría que detener el concierto. También confesó que se encontraba con dolor.

Finalmente, la cantante se despidió entre gritos y aplausos de los asistentes que se habían dado cita para verla.

Más tarde, la española compartió una fotografía en sus historias de Instagram desde una ambulancia, acompañada del mensaje: “Sintiéndome mejor, muchas gracias por todo el amor y comprensión de parte de todos los que estuvieron presentes”.

El concierto en Milán formaba parte de la gira “Lux Tour”, la cual dio inicio el pasado 16 de marzo en Francia. La próxima presentación de Rosalía está programada para el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid y, hasta el momento, el recital continúa confirmado.

The-CNN-Wire

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