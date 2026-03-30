Expectativas de los estadounidenses sobre la inflación determinarán la respuesta de la Fed a la guerra con Irán, dice Powell

La respuesta de la Reserva Federal a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán depende en gran medida…

La respuesta de la Reserva Federal a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán depende en gran medida de cómo el conflicto afecte las expectativas de los estadounidenses sobre la inflación, dijo el lunes el presidente de la Fed, Jerome Powell.

“La tendencia es mirar más allá de cualquier tipo de choque de oferta”, dijo durante un panel organizado por la Universidad de Harvard. “Pero un aspecto crítico y esencial de eso es que hay que vigilar cuidadosamente las expectativas de inflación”.

El jefe de la Fed también insinuó que mantendría las tasas de interés sin cambios a corto plazo, pasando por alto el actual choque global de los precios de la energía: “La política monetaria funciona con rezagos largos y variables, como es bien sabido, y por lo tanto, para cuando los efectos de un endurecimiento de la política monetaria surtan efecto, el choque del precio del petróleo probablemente ya haya quedado atrás”, dijo.

Las más recientes declaraciones de Powell se producen mientras la guerra con Irán se extiende a su quinta semana, con el presidente Donald Trump amenazando con destruir la infraestructura energética del país si no se llega a un acuerdo para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, un importante cuello de botella global que maneja una quinta parte del suministro mundial de petróleo, junto con muchas otras materias primas.

Los precios del petróleo subieron el lunes tras los comentarios de Trump: el crudo Brent, referencia mundial, superó los US$ 116 por barril más temprano en el día, antes de recortar esas ganancias. Los precios de la gasolina en todo Estados Unidos ya se han disparado durante el último mes. El bloqueo también ha encarecido los precios del plástico y los fertilizantes.

Los estadounidenses lo han notado, y la confianza del consumidor cayó un 6 % este mes hasta su nivel más bajo desde diciembre, según la última encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan. Las expectativas de inflación de las personas para el próximo año se han disparado, indicó la encuesta; sin embargo, las expectativas a más largo plazo se han mantenido bajo control.

Los funcionarios de la Fed se centran más en las expectativas a largo plazo, en los próximos cinco a 10 años, que sirven como un indicador de la confianza de los estadounidenses en la capacidad de la Fed para frenar los aumentos de precios. Sin embargo, eso podría empeorar si la guerra con Irán se prolonga durante meses.

Hace apenas una semana y media, los funcionarios de la Fed proyectaron un recorte de tasas este año cuando actualizaron sus proyecciones económicas. Ahora, los pronosticadores de Wall Street esperan cada vez más un aumento de tasas a medida que el conflicto con Irán se prolonga.

La economía estadounidense está sufriendo su quinto año consecutivo de inflación elevada, y la guerra con Irán amenaza con empujarla aún más arriba.

El conflicto en Medio Oriente ha colocado a la Fed en una situación extraordinariamente difícil: los responsables de la política del banco central no solo se enfrentan a un choque global de precios, sino que también lidian con un mercado laboral estadounidense que aún se encuentra en un estado precario. Los mayores costos de la energía en sí mismos, si se mantienen, también podrían eventualmente afectar el crecimiento económico y la contratación.

Eso significa que los funcionarios de la Fed tendrán que determinar qué problema abordar primero: una inflación más alta o un mercado laboral que se debilita.

Powell dijo a principios de este mes, después de que los funcionarios votaran por mantener estables los costos de endeudamiento por segunda reunión consecutiva, que “simplemente no lo sabemos” cómo terminará desarrollándose todo. El impacto económico de la guerra depende de su duración y alcance, dicen los economistas.

“Nadie ha podido predecir con éxito la economía”, dijo Powell en el evento de Harvard.

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