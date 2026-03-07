Exigencias de Trump para terminar la guerra con Irán cambian a medida que las fuerzas de EE.UU. revisan su lista de objetivos

Dentro de la Oficina Oval esta semana, después de que una multitud de reporteros se retirara al Jardín de las…

Dentro de la Oficina Oval esta semana, después de que una multitud de reporteros se retirara al Jardín de las Rosas, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, intentó obtener una respuesta del presidente Donald Trump: ¿cómo, exactamente, imaginaba él que terminaría la guerra con Irán?

A pesar de cierta presión por parte del canciller, la respuesta del presidente —como ha sido desde que comenzó el conflicto hace una semana— no fue del todo clara, según una persona familiarizada con el asunto.

A medida que la operación militar estadounidense contra Irán pasa a una nueva fase tras la oleada inicial del sábado pasado, cómo terminará la guerra sigue siendo la principal pregunta para muchos funcionarios, legisladores y aliados de Estados Unidos.

En reuniones informativas con legisladores y personal del Congreso en los últimos días, funcionarios del Pentágono se han inclinado a considerar que la misión militar estadounidense se centra estrictamente en la destrucción de los lanzadores de misiles balísticos de Irán, según personas que asistieron a las reuniones, en lugar de atacar las instalaciones nucleares iraníes o eliminar a figuras del régimen o personal militar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha hablado de manera despectiva sobre repetir los ejercicios de “construcción de una nueva nación” de administraciones pasadas.

Al mismo tiempo, Trump ha ofrecido objetivos mucho más ambiciosos que parecen ir más allá del mandato militar. El viernes, añadió la exigencia de “RENDIMIENTO INCONDICIONAL” del actual régimen iraní como requisito adicional para la conclusión de la guerra.

La aparente desconexión solo ha alimentado las preguntas sobre el rumbo del conflicto, que ya es ampliamente impopular entre los estadounidenses.

En conversaciones con sus homólogos estadounidenses, funcionarios árabes y europeos afirman no haber detectado exactamente cuál es el plan final de Trump, o si es que existe.

Tras las reuniones informativas con altos funcionarios de la administración esta semana, los legisladores también manifestaron poca comprensión de cómo Trump sabrá que ha logrado todos sus objetivos en Irán, o si tiene un plan para lo que viene después.

Algunos legisladores también se mostraron inquietos por el hecho de que Hegseth no descartara el despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

Hasta el momento, Estados Unidos ha rechazado las propuestas iraníes para iniciar conversaciones que podrían determinar la manera de poner fin al conflicto.

La inteligencia iraní informó esta semana a Estados Unidos que podría estar preparada para iniciar conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra, según personas familiarizadas con los mensajes indirectos.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses afirman que no había negociaciones en curso y que es improbable que se materialicen posibles “salidas” a corto plazo.

“Desde que esto se aceleró, hemos tenido varias iniciativas de contacto”, declaró esta semana un alto funcionario de la administración Trump, estimando que la cifra de países era de casi una docena. “No es muy diferente a lo que teníamos antes: gente que quería ver si podía ayudar a resolverlo, y hemos hablado con ellos”.

Hasta la fecha, esto no ha dado lugar a un intercambio sólido de mensajes entre Estados Unidos e Irán. “No estamos utilizando a nadie como interlocutor. Esta es una acción militar y debe seguir su curso”, declaró el funcionario.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que sólo Trump determinaría cuándo Irán estaba en un estado de “rendición incondicional”.

“Lo que el presidente quiere decir es que cuando él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, determine que Irán ya no representa una amenaza para Estados Unidos de América y que los objetivos de la Operación Furia Épica se hayan cumplido plenamente, entonces Irán estará esencialmente en un lugar de rendición incondicional, ya sea que lo digan ellos mismos o no”, declaró a los periodistas el viernes en la entrada de la Casa Blanca.

“Francamente”, continuó, “no tienen mucha gente que diga eso por ellos, porque Estados Unidos y el estado de Israel han eliminado por completo a más de 50 líderes del antiguo régimen terrorista, incluido el propio líder supremo”.

Trump afirmó que espera tener una participación activa en la elección del próximo líder de Irán.

Sin embargo, las agencias de inteligencia estadounidenses llevan tiempo advirtiendo que es difícil evaluar el resultado de un cambio de régimen, y algunos funcionarios estadounidenses y europeos no ven una opción clara para reemplazar al régimen actual.

Varias fuentes dijeron que Trump parece contento con permitir un Gobierno iraní liderado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, un modelo similar al que utilizó la administración en Venezuela al reemplazar a Nicolás Maduro por su vicepresidenta Delcy Rodríguez.

“Funcionará muy fácilmente. Funcionará como en Venezuela”, declaró Trump a Dana Bash, de CNN, en una breve entrevista telefónica el viernes.

Pero esa opción corre el riesgo de instalar un centro de poder potencialmente más extremo, algo que Trump sugirió a principios de esta semana que equivaldría al “peor escenario posible”.

Funcionarios estadounidenses y extranjeros también han puesto en duda la viabilidad de establecer algún tipo de Gobierno de coalición, creyendo que esa opción podría convertir rápidamente a Irán en un estado fallido similar al Iraq de principios de la década de 2000, según fuentes.

“Hemos escuchado mensajes contradictorios sobre la estrategia, el objetivo final y cómo vamos a salir de Irán”, declaró esta semana la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. “Nadie en el mundo libre extraña al ayatolá”, añadió la demócrata de New Hampshire. “Pero lo que no está claro es cuánto durará esto ni hasta qué punto se está intensificando”.

Y en general, la administración Trump no ha articulado claramente una solución final o una vía de salida, según cuatro fuentes de países aliados.

“No tenemos ni idea de qué pretenden lograr realmente cuando esta guerra termine. Parece que Trump ni siquiera lo sabe”, dijo un diplomático europeo.

Eso ha alimentado los temores de que la guerra podría prolongarse durante semanas o meses, un cronograma que el presidente, en muchas llamadas telefónicas a medios de comunicación esta semana, no ha descartado explícitamente.

En cambio, Trump se ha centrado en los éxitos inmediatos, incluida la degradación de las capacidades misilísticas de Irán, el hundimiento de sus barcos y la eliminación de sus principales líderes.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas el miércoles que a medida que la guerra entra en una nueva fase, Estados Unidos comenzará a “atacar progresivamente más profundamente en territorio iraní y (crear) libertad de maniobra adicional para las fuerzas estadounidenses”.

Caine también afirmó que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes se han desplomado un 86 % desde el inicio de la operación, y que los lanzamientos de drones de ataque unidireccionales han disminuido un 73 %.

Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto afirmó que estas disminuciones se pueden atribuir en gran medida a la destrucción por parte de Estados Unidos de los centros de mando y control iraníes en las primeras horas de la guerra.

Pero aunque las fuerzas estadounidenses tiene un enfoque estrecho, también hay un creciente reconocimiento entre los planificadores militares de que destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán, que el país necesitaría para producir un arma nuclear, requeriría que las fuerzas estadounidenses en el terreno las encuentren y las extraigan, ya que están enterradas muy profundamente bajo tierra, fuera del alcance incluso de las bombas antibúnkeres estadounidenses, dijeron las fuentes.

No hay planes para eso en este momento, por lo que las fuentes dijeron que la administración ha evitado discutirlo.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha intentado discretamente conseguir la ayuda de grupos de oposición kurdos iraníes e iraquíes.

Durante meses, la CIA ha mantenido conversaciones con varios grupos kurdos iraníes sobre la posibilidad de llevar a cabo una posible ofensiva terrestre destinada a fomentar un levantamiento popular en el país, informaron varias fuentes a CNN.

La CIA está trabajando para armar a algunos de esos grupos y Estados Unidos ha discutido brindar apoyo aéreo a las fuerzas terrestres kurdas si lanzaran una ofensiva, informó anteriormente CNN.

Las discusiones entre la CIA y los grupos kurdos iraníes también han incluido propuestas políticas para el caso de que el régimen finalmente colapse, según Amir Karimi, copresidente del PJAK, que es uno de los grupos kurdos en conversaciones con Estados Unidos.

El PJAK apoya las operaciones estadounidenses-israelíes, pero ha reiterado a la CIA que derrocar al régimen no se puede lograr solo con la fuerza militar, declaró Karimi a CNN en una entrevista esta semana.

El grupo también ha comunicado a la CIA su deseo de una relación política con Estados Unidos y la administración Trump, lo que incluye tener voz y voto en la decisión de quién se convertirá en el próximo líder de Irán.

“Creemos que es una guerra legítima; sin embargo, queremos apoyo para las fuerzas que luchan sobre el terreno por la democracia en Irán. Esto no se puede lograr solo con bombardeos”, declaró Karimi, y añadió que Estados Unidos podría ayudar a unir a los grupos kurdos para que puedan luchar juntos contra el régimen.

Trump parece estar trabajando para lograrlo, tras haber mantenido múltiples llamadas con los líderes de los grupos kurdos iraquíes e iraníes en los últimos días.

Sin embargo, en al menos dos llamadas recientes, se ha mostrado frustrado con los líderes kurdos iraquíes —quienes son plenamente conscientes de que participar en una ofensiva respaldada por Estados Unidos conlleva riesgos significativos—, quienes les han dicho que “elijan un bando”, según una fuente familiarizada con las conversaciones.

Karimi también trasladó que su grupo ha dejado claro a la administración Trump que no creen que nadie de fuera de Irán deba ser “enviado en helicóptero para liderar esta lucha”, y expresó una fuerte oposición a cualquier esfuerzo que implique respaldar al activista iraní exiliado Reza Pahlavi, el hijo del último shah, en el corto o largo plazo.

El propio Trump lo minimizó como opción a principios de esta semana, diciendo: “Me parecería que alguien de dentro tal vez sería más apropiado”.

