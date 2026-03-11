Exclusivo: Rusia está apoyando a Irán con asesoría específica sobre tácticas con drones, dice fuente de inteligencia a CNN

Rusia está ayudando a Irán con tácticas avanzadas de drones empleadas en la guerra en Ucrania para atacar objetivos de…

Rusia está ayudando a Irán con tácticas avanzadas de drones empleadas en la guerra en Ucrania para atacar objetivos de Estados Unidos y de países del Golfo en Medio Oriente, según un funcionario de inteligencia occidental.

Los drones Shahed, diseñados por Irán pero producidos en masa por Moscú para su uso en Ucrania, han tenido un éxito inesperado al penetrar las defensas aéreas de los países del Golfo. Hasta ahora, el intercambio de inteligencia ruso con Irán sobre el que se ha reportado era de asistencia general para la localización de objetivos. El asesoramiento táctico específico indicaría un nuevo nivel de apoyo potencialmente letal.

“Lo que era un apoyo más general ahora se vuelve más preocupante, incluyendo las estrategias de ataque con drones que Rusia empleó en Ucrania”, declaró el funcionario, que prefirió no ser identificado por tratarse de información confidencial.

Si bien el funcionario se negó a especificar la ayuda táctica exacta, Rusia ha utilizado drones Shahed contra Ucrania en oleadas. Múltiples drones han volado juntos y cambiado de rumbo regularmente para eludir las defensas aéreas. En una noche, Ucrania puede enfrentarse a más de 1.000 drones.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el miércoles que “Rusia ha comenzado a apoyar al régimen iraní con drones. Sin duda, ayudará con misiles y también con la defensa aérea”. No dio detalles específicos sobre la asistencia rusa.

CNN informó el fin de semana que Rusia ha compartido imágenes de su sofisticada red de satélites aéreos con Irán. No está claro qué recibe Rusia a cambio de su apoyo.

CNN se ha puesto en contacto con el Kremlin para solicitar comentarios.

Rusia ha negado previamente compartir inteligencia con Irán. El enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff reiteró el martes la negación de Moscú y afirmó que Estados Unidos le toma la palabra a Rusia al pie de la letra.

Kyiv ha enviado expertos en interceptación de drones a la región del Golfo para compartir la experiencia ucraniana en la detención de los Shaheds, relativamente económicos, que pueden costar US$ 30.000. Ucrania ha desarrollado interceptores diminutos que cuestan unos US$ 5.000 cada uno y se pueden producir rápidamente.

Cuando estalló la guerra en la región del Golfo el mes pasado, parecía que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, saldría perdiendo: Irán es un aliado de Rusia desde hace mucho tiempo. Pero Putin está aprovechando la oportunidad para perseguir su objetivo principal: desmantelar una Ucrania independiente.

Putin habló por teléfono con el presidente Trump el lunes, la primera llamada entre ambos desde diciembre, para hablar sobre el conflicto en el Golfo y en Ucrania. Trump ya ha indicado que podría suavizar las sanciones petroleras a Rusia para ayudar a bajar los precios globales de la energía.

En cuanto a la amenaza más amplia en el Golfo, el funcionario de inteligencia occidental afirmó estar “realmente preocupado” por el uso de minas por parte de Irán en el estrecho de Ormuz, así como por los ataques con drones marítimos y de baja tecnología con barcos pesqueros tradicionales contra grupos de ataque de portaaviones estadounidenses. Irán afirmó haber alcanzado el USS Abraham Lincoln al comienzo de la guerra, pero Estados Unidos lo negó. “El Lincoln no fue alcanzado”, declaró el CENTCOM en X en ese momento. “Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”.

El funcionario occidental afirmó que el apoyo de China a Irán era “preocupante”, pero se negó a proporcionar detalles. China ha condenado los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán como inaceptables, pero no ha mostrado públicamente su disposición a ayudar militarmente a su aliado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.