Exclusivo: Operador ganó casi US$ 1 millón en Polymarket gracias a unas apuestas sobre Irán asombrosamente precisas

Un operador ha ganado cerca de US$ 1 millón desde principios de 2024 gracias a decenas de apuestas oportunamente hechas…

Un operador ha ganado cerca de US$ 1 millón desde principios de 2024 gracias a decenas de apuestas oportunamente hechas en Polymarket que predijeron correctamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, según un análisis compartido con CNN.

El apostador ganó un asombroso 93 % de sus apuestas de cinco cifras relacionadas con Irán, a pesar de que los eventos que predijo eran operaciones militares no anunciadas.

El operador tuvo un patrón de apuestas que resultaron ser premonitorias, realizadas horas antes de ataques israelíes durante un conflicto con Irán, en octubre de 2024, horas antes de los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, en junio de 2025, y horas antes del ataque sorpresa conjunto de Estados Unidos e Israel, que dio inicio a la guerra actual, en febrero pasado.

Los hallazgos de Bubblemaps, una empresa de análisis que rastrea las transacciones en blockchain, ponen de relieve la creciente preocupación sobre la posibilidad de que se produzca uso de información privilegiada en algunos mercados de predicción, donde los usuarios pueden apostar sobre todo tipo de temas: desde deportes y elecciones hasta conflictos bélicos.

“Todo esto constituye un fuerte indicio de actividad con información privilegiada, a juzgar por la cantidad de dinero obtenida, los mercados en los que apostaron, el momento exacto de sus operaciones, las tasas de éxito de dichas operaciones y el hecho de que están conectados dentro de la cadena de bloques”, declaró a CNN Nick Vaiman, director ejecutivo de Bubblemaps. “Desde mi punto de vista, esto resulta bastante sospechoso”.

No está claro si el operador señalado por Bubblemaps es, en efecto, alguien con acceso a información privilegiada; además, las cuentas que utilizó son anónimas y no pueden vincularse públicamente a una persona específica.

Las apuestas se realizaron en el sitio internacional de Polymarket, que se encuentra fuera del alcance de la normativa estadounidense. Polymarket no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios enviadas por CNN.

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), la agencia federal encargada de regular los mercados de predicción, autorizó el año pasado a Polymarket para comenzar a ofrecer operaciones a clientes estadounidenses. Su sitio web dirigido al público de EE.UU. aún no está plenamente operativo; no obstante, los expertos señalan que los ciudadanos estadounidenses pueden acceder fácilmente al sitio internacional (ubicado en el extranjero) mediante el uso de una red privada virtual, o VPN.

La aprobación de la CFTC se produjo meses después de que la administración Trump clausurara una investigación penal iniciada durante la era Biden que tenía por objeto determinar si Polymarket estaba permitiendo indebidamente el acceso de usuarios estadounidenses a sus plataformas ubicadas fuera del país.

Todd Phillips, profesor de Finanzas en la Universidad Estatal de Georgia que anteriormente formó parte de un comité asesor de la CFTC, afirmó haber detectado señales de alerta en las operaciones relacionadas con Irán que fueron identificadas por Bubblemaps.

La mayoría de los operadores de alta frecuencia suelen tener una tasa de aciertos ligeramente superior al 50 %, señaló Phillips. El análisis de Bubblemaps reveló que el operador en cuestión, vinculado a las apuestas sobre Irán, registraba una tasa de aciertos global del 83 %, cifra que ascendía al 93 % en las operaciones superiores a los US$ 10.000. En total, obtuvo ganancias netas de casi US$ 967.000.

“Sin duda alguna, parece que esta persona tiene una suerte increíble o bien estaba incurriendo en uso de información privilegiada”, comentó Phillips. “Registrar tasas de aciertos en el rango del 80 % al 90 % es, sencillamente, demasiado bueno para ser verdad. Al observar esto, no puedo evitar pensar que está pasando algo turbio”.

Si bien muchas de estas apuestas, sumamente lucrativas, se realizaron apenas unas horas antes de que se produjera actividad militar por parte de Estados Unidos o Israel, otras se efectuaron con días o semanas de antelación, un hecho que, según Phillips, resulta menos indicativo de la existencia de actividad basada en información privilegiada.

Hasta el lunes por la noche, algunas de las cuentas vinculadas a este usuario mantenían posiciones activas en la plataforma Polymarket. Aunque sus operaciones más rentables guardaban relación con Irán, el usuario también realizó docenas de apuestas de menor cuantía sobre diversos eventos deportivos.

El conflicto en torno a Irán ha puesto el foco de atención sobre plataformas como Polymarket y Kalshi, otro popular sitio de mercados de predicción. Legisladores y organismos de control gubernamentales han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que se produzca uso de información privilegiada y la proliferación de los denominados “mercados de la muerte”, a raíz de una serie de apuestas de gran repercusión mediática sobre el destino del líder supremo de Irán.

Kalshi, plataforma que prohíbe expresamente el uso de información privilegiada, opera con plena legalidad dentro de Estados Unidos tras haber obtenido la aprobación de la CFTC, el año pasado. El lunes, la compañía anunció la implementación de nuevas salvaguardas destinadas a prevenir el uso de información privilegiada, que incluyen controles adicionales para los deportistas y políticos que utilicen la plataforma.

CNN mantiene una alianza con Kalshi y utiliza los datos proporcionados por esta plataforma para la cobertura de eventos de gran relevancia. El personal de redacción tiene prohibido participar en mercados de predicción.

A diferencia de Kalshi y de otros sitios similares, Polymarket ha defendido el papel que podrían desempeñar los usuarios con acceso a información privilegiada. Su director ejecutivo, Shayne Coplan, declaró a Axios el pasado mes de noviembre que le parecía “fantástico” que su plataforma “genere este incentivo financiero para que las personas acudan a ella y divulguen información al mercado”, incluidos aquellos que pudieran disponer de datos privilegiados.

Actualmente existe un patrón bien establecido de operaciones realizadas en momentos sospechosos en sitios de predicción —principalmente en Polymarket—, que parecen ocurrir cada vez que tienen lugar eventos geopolíticos de gran envergadura. Esto sucedió antes de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro en enero, y ya existían precedentes durante el conflicto con Irán.

De hecho, investigadores en Israel imputaron recientemente a dos individuos —entre ellos un reservista militar— por presuntamente utilizar material clasificado para realizar apuestas en Polymarket durante la guerra que el país libró contra Irán el año pasado, según informaron medios locales.

Ante la preocupación generada por esta tendencia, un grupo bipartidista cada vez más numeroso de legisladores estadounidenses ha propuesto recientemente una nueva ley que prohibiría a los funcionarios federales utilizar información no pública para realizar apuestas en plataformas de predicción.

Asimismo, la CFTC emitió recientemente una directriz que “recuerda” a los operadores autorizados de mercados de predicción que el “uso de información privilegiada” (insider trading) es ilegal, y que la agencia tiene la facultad de “investigar e iniciar acciones civiles coercitivas en relación con cualquier actividad de este tipo”.

Naturalmente, el riesgo de uso de información privilegiada existe en todos los mercados financieros, incluido Wall Street. Además, la definición legal de este delito en Estados Unidos es restrictiva y se centra, principalmente, en aquellos operadores que tienen la obligación legal de mantener cierta información bajo estricta confidencialidad.

Jason Trost, director ejecutivo de Smarkets —un sitio de predicción regulado que opera en el Reino Unido—, señaló que existen situaciones en las que la información valiosa está “en teoría, al alcance de todos”, pero resulta difícil de obtener; tal es el caso de imágenes satelitales poco conocidas o de información captada accidentalmente al escuchar una conversación de un vecino. Según Trost, esto no constituye una actividad basada en información privilegiada.

“Cuanta más información de ese tipo circule en el mercado, mucho mejor”, afirmó Trost. “Sin embargo, si uno posee conocimiento sobre un acontecimiento que está a punto de ocurrir —y dicha información es sustancial y no ha sido hecha pública—, entonces, a mi juicio, ahí es donde se traza la línea roja”.

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