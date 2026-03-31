Este es el registro de los empleados del DHS que reciben un salario y los que no

Decenas de miles de trabajadores más del Departamento de Seguridad Nacional (el DHS) están recibiendo su salario mientras continúa el…

Decenas de miles de trabajadores más del Departamento de Seguridad Nacional (el DHS) están recibiendo su salario mientras continúa el cierre parcial del Gobierno.

El número de empleados de la agencia que cobran sus cheques sería un récord histórico, después de que el presidente Donald Trump ordenara compensar los salarios atrasados de los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte.

Pero decenas de miles de otros empleados del DHS, incluidos trabajadores de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, civiles de la Guardia Costera de EE.UU. y empleados de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, siguen presentándose a trabajar sin recibir compensación.

Casi el 92 % de los 272.000 empleados del DHS continúan trabajando durante el cierre del Gobierno, que comenzó el 14 de febrero después de que el Congreso no aprobara la financiación de la agencia para el resto del año fiscal.

No se vislumbra una solución al estancamiento. Los legisladores están de vacaciones durante aproximadamente dos semanas por la Pascua judía, luego de que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran proyectos de ley de financiación contradictorios a finales de la semana pasada.

Muchos de esos empleados del DHS están recibiendo su salario durante este período de suspensión, aunque se desconoce la cifra exacta. CNN se ha puesto en contacto con la agencia para obtener más detalles.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está utilizando el dinero del “gran y magnífico proyecto de ley” del verano pasado para seguir compensando a ciertos empleados, en particular a aquellos involucrados en la aplicación de las leyes de inmigración, una de las principales prioridades de Trump.

El departamento recibió una inyección de US$ 165.000 millones del amplio paquete de políticas internas del Partido Republicano, que destinó US$ 75.000 millones solo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y US$ 64.000 millones a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Según un alto funcionario de la administración, los salarios de los agentes de policía juramentados del ICE, la CBP y el Servicio Secreto, así como los del personal militar de la Guardia Costera, se financian con el “gran y hermoso proyecto de ley”.

Según el funcionario, otros puestos que trabajan en las prioridades de la administración Trump en materia de control de la inmigración y seguridad fronteriza, como los especialistas en tecnología y los abogados, también se pagan a través del paquete de políticas nacionales del presidente.

La exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional Kristi Noem declaró el otoño pasado que 70.000 agentes de las fuerzas del orden, incluidos los de la CBP, ICE y otras divisiones, recibirían sus sueldos durante el último cierre del Gobierno gracias a los fondos procedentes del “gran y magnífico proyecto de ley”.

El lunes, el dinero comenzó a llegar a las cuentas bancarias de los aproximadamente 61.000 empleados de la TSA que no han recibido dos nóminas completas y una parcial durante el cierre del Gobierno.

Es probable que el DHS esté utilizando un fondo de US$ 10.000 millones que recibió de la “gran y hermosa ley”, informaron expertos a CNN.

La agencia sigue trabajando para enviar a los empleados de la TSA el saldo restante del pago parcial que recibieron a finales de febrero, según un comunicado este lunes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sin embargo, los trabajadores están a la espera de saber si recibirán su próximo cheque en dos semanas, como estaba previsto.

La Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales, que representa a muchos empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), está llamando la atención sobre el hecho de que la directiva de Trump no abarcaba a todos los trabajadores de la agencia.

“Si bien los agentes de la TSA recibirán su salario, los trabajadores de FEMA, la Guardia Costera, CISA y otros empleados del DHS están esperando sus pagos atrasados”, declaró Everett Kelley, presidente nacional de AFGE, en un comunicado el sábado. “Ni un cheque. Ni una ayuda. Ni una disculpa, mientras el Congreso hacía las maletas y dejaba a estas familias estadounidenses solas para que lucharan por su cuenta”.

La portavoz del DHS, Lauren Bis, declaró que el “cierre del Gobierno está afectando a los empleados del DHS que trabajan incansablemente para proteger la patria durante la Copa Mundial y la celebración del 250 aniversario de la Libertad”, y culpó a los demócratas por la falta de un acuerdo de financiación.

Los demócratas afirman que el estancamiento actual se debe a la incapacidad de los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado para ponerse de acuerdo entre ellos.

Este artículo ha sido actualizado con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.