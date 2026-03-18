Estas son las conclusiones de la comparecencia de funcionarios de Inteligencia en medio de la guerra con Irán

Altos funcionarios del Gobierno de Trump testificaron públicamente el miércoles por primera vez desde el inicio de la guerra con…

Altos funcionarios del Gobierno de Trump testificaron públicamente el miércoles por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán, hace tres semanas.

Funcionarios como la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el director del FBI, Kash Patel, testificaron ante la Comisión de Inteligencia del Senado, donde fueron presionados sobre las afirmaciones, a menudo confusas y contradictorias, de la administración acerca de la guerra con Irán y la inteligencia subyacente.

El testimonio se produjo un día después de que el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, se convirtiera en el funcionario de más alto perfil del Gobierno de Trump en dimitir por la guerra. Kent lo hizo mientras sugería que el Gobierno había mentido sobre que Irán representaba una amenaza inminente.

Esto es lo que hay que saber de la audiencia del miércoles:

La mayor pregunta de cara a la audiencia era qué dirían estos funcionarios sobre muchas afirmaciones dudosas del Gobierno de Trump acerca de la guerra con Irán. Estos funcionarios ven la Inteligencia antes que nada, y estaban testificando bajo pena de perjurio.

El miércoles, repetidamente, o bien contradijeron a Trump y las afirmaciones del Gobierno, o no las respaldaron.

Sobre el programa nuclear de Irán, Trump ha afirmado que Irán había “intentado reconstruir su programa nuclear” después de sus ataques de junio contra ese programa, y dijo en su discurso del Estado de la Unión el mes pasado que lo estaban “empezando todo de nuevo”.

El asesor de la Casa Blanca, Steve Witkoff, fue más lejos, diciendo que Irán estaba “probablemente a una semana de tener material de grado industrial para fabricar bombas”. Y la Casa Blanca ha citado una “amenaza nuclear inminente” planteada por Irán.

Pero Gabbard, en su declaración inicial preparada, contó una historia muy diferente.

“Como resultado de la Operación Midnight Hammer (en junio), el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue aniquilado”, dijo. “No ha habido trabajos desde entonces para tratar de reconstruir su capacidad de enriquecimiento”.

Cabe destacar que Gabbard no leyó esta parte de su declaración inicial. Cuando se le preguntó por qué, dijo que era porque su “tiempo se estaba alargando”.

Cuando el senador demócrata Jon Ossoff, de Georgia, le preguntó si esa seguía siendo la evaluación de la comunidad de inteligencia, ella dijo: “sí”.

También en su discurso del Estado de la Unión, Trump afirmó que Irán estaba construyendo misiles balísticos intercontinentales (ICBM) que “pronto llegarían a Estados Unidos de América”.

Pero eso no es lo que ha dicho la inteligencia estadounidense. Y Gabbard, en su declaración preparada, reiteró una evaluación previa de que Irán “podría usar” tecnología existente “para comenzar a desarrollar un ICBM militarmente viable antes de 2035 si Teherán intentara perseguir esa capacidad”. Gabbard dijo que esa evaluación se actualizaría a la luz de la guerra actual.

Cuando el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, Tom Cotton, de Arkansas, citó las estimaciones de otros analistas de que Irán podría haber tenido un ICBM “para amenazar a Estados Unidos en tan solo seis meses”, Ratcliffe se negó a poner un rango de fechas.

Ratcliffe, en cambio, dijo que Cotton tenía razón en estar preocupado, y que “si se les dejara sin impedimentos … tendrían la capacidad de hacer que los misiles alcanzaran el territorio continental de EE.UU.”.

Pero no repitió el plazo de seis meses — ni la afirmación de Trump de que podría ser “pronto”.

Y por último, Gabbard tampoco respaldó la afirmación de Trump de esta semana de que ningún experto había predicho que Irán respondería atacando a sus vecinos del Golfo. De hecho, Irán ha hablado públicamente sobre esa posibilidad, y no era ningún secreto.

Cuando el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, preguntó sobre la afirmación de Trump, Gabbard evitó responder directamente a la pregunta.

Cuando el vicepresidente demócrata Mark Warner de Virginia la presionó, Gabbard dijo que no estaba “al tanto de esos comentarios” y se negó a decir si informó a Trump sobre la posibilidad — citando “conversaciones internas”.

Quizás el tema central sea uno más subjetivo: si Irán planteaba una amenaza “inminente” que justificara ir a la guerra.

El Goierno de Trump ha ofrecido una serie de razones diferentes de por qué ese era el caso, muchas de las cuales no han resistido el escrutinio.

Kent, en su carta de renuncia, dijo que Irán no planteaba una amenaza tan inminente. Y después, Gabbard —quien antes de unirse al Gobierno se oponía firmemente a la guerra con Irán— emitió un comunicado cuidadosamente redactado en el que no emitió un juicio sobre la afirmación por sí misma. En cambio, lo planteó como una decisión de Trump determinar si la amenaza era “inminente”.

Pero eso, en sí mismo, fue notable: la propia dirección de inteligencia de Trump declinando calificar la amenaza de “inminente”, según su propio criterio o el de la comunidad de inteligencia.

La audiencia del miércoles no aportó demasiada evidencia de que la inteligencia mostrara una amenaza inminente.

El testimonio sobre las intenciones nucleares de Irán y su programa de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) no sugirió que esos fueran peligros inminentes.

Cuando Ossoff le preguntó a Gabbard si la inteligencia mostraba una “amenaza nuclear inminente”, Gabbard respondió: “la única persona que puede determinar qué es y qué no es una amenaza es el presidente”.

“No es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué es y qué no es una amenaza inminente”, sostuvo Gabbard.

Ossoff rechazó la postura de Gabbard, diciendo que hacer tales determinaciones independientes era, de hecho, el trabajo de la comunidad de inteligencia.

En sus propios comentarios, Ratcliffe reflexionó sobre ataques respaldados por Irán contra estadounidenses en la región y dijo que desde hace mucho tiempo ha planteado una amenaza “inmediata”.

“Creo que Irán ha sido una amenaza constante para Estados Unidos durante un período prolongado de tiempo y planteó una amenaza inmediata en este momento”, dijo Ratcliffe.

A Ratcliffe también se le preguntó si discrepaba con Kent sobre las capacidades de Irán, y dijo: “sí”.

Pero el intercambio se centró en gran medida no en ataques iraníes contra el territorio continental de Estados Unidos, sino más bien en ataques contra estadounidenses en Medio Oriente, incluidos los realizados a través de los grupos aliados de Irán.

Y ninguno de los testigos describió a Irán como una amenaza “inminente” para Estados Unidos, con sus propias palabras.

Si bien la renuncia de Kent fue una noticia importante el martes, los demócratas de la comisión declinaron apoyarse demasiado en su relato.

Warner mencionó al principio de la audiencia la afirmación de Kent de que no había una amenaza inminente. Más tarde, el senador republicano John Cornyn, de Texas, le preguntó a Ratcliffe si discrepaba con Kent.

Pero la audiencia no entró en los detalles minuciosos de las afirmaciones de Kent, incluida su reunión antes de renunciar con Gabbard y el vicepresidente J. D. Vance, ambos también reacios a apoyar abiertamente la guerra con Irán.

Entonces, ¿por qué a Kent se le dio tan poco espacio?

Parte de la razón podría ser que los demócratas se mostraban cautelosos de alinearse demasiado con él. Kent tiene un historial de asociarse con extremistas de derecha, y su carta de renuncia acusó a Israel de estar detrás no solo de la guerra con Irán, sino también de la guerra de Iraq y la guerra civil siria.

Los aliados de Trump han criticado a la izquierda política por apoyarse tan fuertemente en el relato de Kent.

Los demócratas el miércoles parecieron razonar que podían llegar al meollo de la renuncia de Kent sin invocarlo personalmente.

No es un asunto tan actual como la guerra con Irán, pero la presencia de Gabbard en un registro del FBI en una oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, hace dos meses levantó más de unas cuantas cejas. Y dadas las inquietudes sobre las actividades de la administración Trump con respecto a las elecciones de mitad de mandato de 2026, es probable que oigamos más al respecto.

Al Gobierno le costó enormemente explicar por qué Gabbard, cuyo ámbito generalmente involucra amenazas extranjeras, estaba presente en el registro. El registro en sí también fue controvertido, dado que la declaración jurada utilizada para obtener la orden de registro recicló una serie de afirmaciones dudosas y desacreditadas sobre las elecciones de 2020. Gabbard inicialmente dijo que Trump la envió. Pero luego la Casa Blanca se distanció, y Trump dijo que la fiscal general Pam Bondi había enviado a Gabbard (“fue por insistencia de Pam”) y que ni siquiera sabía por qué Gabbard estaba allí. Luego Gabbard afirmó que tanto Trump como Bondi la habían enviado, pero Bondi se negó a confirmarlo.

La situación siguió siendo tan clara como el barro después de la audiencia del miércoles.

Gabbard reiteró que estuvo en el registro del condado de Fulton “a solicitud del presidente”.

Gabbard se negó a decir cómo Trump le transmitió esta solicitud, pero dijo que él le pidió que “ayudara a supervisar” el registro.

Pero cuando Warner la presionó sobre por qué Trump estaría involucrado o siquiera al tanto de un registro del FBI, Gabbard sugirió que era posible que Trump no estuviera al tanto de los detalles del registro.

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