Estados Unidos anunció que reanuda operaciones de su Embajada en Caracas

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este lunes la reanudación de las operaciones de su embajada en Caracas, como…

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este lunes la reanudación de las operaciones de su embajada en Caracas, como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas que estaban rotas desde 2019.

La medida parece tener un carácter principalmente simbólico. Según la nota de prensa del Departamento de Estado de EE.UU., aún no se han reanudado los servicios consulares para los ciudadanos estadounidenses. El equipo sobre el terreno, dirigido por la encargada de negocios Laura Dogu, “está restaurando el edificio de la cancillería de la Embajada de EE.UU. en Caracas para preparar el regreso completo del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”.

Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que “no hay un calendario para la finalización de las reparaciones necesarias en el edificio de la cancillería, que incluye la sección consular”.

“A medida que se disponga de servicios consulares adicionales en la Embajada de EE.UU. en Caracas, se anunciarán públicamente”, dijo el funcionario, y añadió que “los estadounidenses en Venezuela que necesiten asistencia de emergencia y servicios consulares rutinarios deben ponerse en contacto con la Embajada de EE.UU. en Bogotá”, desde donde se realiza la labor diplomática para Venezuela desde 2019.

No obstante, el Departamento de Estado de EE.UU. calificó el anuncio como “un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente para Venezuela”, y añadió que “reforzará nuestra capacidad para interactuar directamente con el Gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado”.

“Apenas estamos comenzando, queda mucho por hacer, mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración Trump”, afirmó Dogu en un video.

La semana pasada, una delegación venezolana visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la Embajada venezolana en Estados Unidos. Desde la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha recibido a varios altos funcionarios para avanzar hacia el restablecimiento del vínculo diplomático.

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