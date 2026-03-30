España cierra el espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan en la guerra de Irán

La posición del Gobierno español respecto al actual conflicto en Medio Oriente ha sido rotunda y manifestada en reiteradas ocasiones…

La posición del Gobierno español respecto al actual conflicto en Medio Oriente ha sido rotunda y manifestada en reiteradas ocasiones a través de un mismo lema: “No a la guerra”. Entre otras medidas concretas, las autoridades españolas dejaron en claro en las últimas semanas que no permitirán a Estados Unidos que use las bases militares de Rota y Morón de la Frontera, ambas de soberanía compartida y localizadas en el sur de España, para evitar que se vean involucradas de cualquier forma en la guerra en Irán.

Pero este lunes se conoció una nueva disposición: también han cerrado el espacio aéreo para las aeronaves estadounidenses que participen en el conflicto. “Desde el primer momento, se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas” que “ni se autorizan las bases y por supuesto tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, aclaró esta mañana la ministra de Defensa española, Margarita Robles.

No obstante, Robles aclaró que Estados Unidos podrá seguir usando ambas bases para “otras actuaciones” que no se vinculen con esta guerra que el Gobierno español considera “profundamente ilegal y profundamente injusta”.

La decisión de impedir su uso para actividades vinculadas con las hostilidades en Irán generó un nuevo cruce diplomático entre ambos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a amenazar a inicios de marzo con cortar los lazos comerciales con España por la posición contundente del gobierno español.

Esta amenaza no se materializó, dado que “las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos”, reconoció este lunes el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista con la emisora de radio Cadena Ser.

The-CNN-Wire

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