Es probable que tu reembolso de impuestos sea mayor este año. Pero la guerra de Trump con Irán podría afectar

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha prometido repetidamente que los estadounidenses recibirán mayores reembolsos de impuestos este año gracias…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha prometido repetidamente que los estadounidenses recibirán mayores reembolsos de impuestos este año gracias a su “gran y magnífica ley”.

Pero ahora, su guerra con Irán —y el consiguiente aumento en los precios de la gasolina— podría eliminar una parte considerable de ese beneficio para muchos, dependiendo de cuánto dure el conflicto en Medio Oriente.

Cabe destacar que muchos contribuyentes están disfrutando de reembolsos más generosos este año gracias a las amplias reducciones de impuestos incluidas en el paquete de medidas internas de Trump, que incluyen una deducción estándar mayor, la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras, y una deducción mejorada para personas mayores.

El reembolso promedio de impuestos este año es aproximadamente US$ 350 más alto, o casi un 11%, en comparación con el año pasado, según los últimos datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) al 6 de marzo. Es probable que esta cifra cambie antes de que finalice la temporada de presentación de declaraciones el 15 de abril, pero los montos de los reembolsos generalmente se estabilizan después de finales de febrero, según Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Tax Foundation, una organización de tendencia conservadora.

Los contribuyentes que solicitan nuevas deducciones por jubilación, propinas, horas extras e intereses de préstamos para automóviles están recibiendo un aumento promedio de US$ 775 en sus reembolsos, según declaró el director ejecutivo del IRS, Frank Bisignano, en una audiencia del Congreso el 4 de marzo. Se espera que esta cifra aumente a US$ 1.000 para finales de la temporada.

Sin embargo, este dinero extra llega en un momento en que muchos están sufriendo las consecuencias del aumento del precio de la gasolina. Los precios de la gasolina se han disparado a un promedio de US$ 3,91 en todo el país, 93 centavos más que el 28 de febrero, fecha en que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

“Si recibes US$ 300 o US$ 500 más en tu reembolso de impuestos, pero ese dinero se destina inmediatamente al aumento del precio de la gasolina y de todo lo demás —porque los precios de la gasolina y el petróleo afectan a todo—, entonces puede que no te sientas beneficiado”, afirmó York.

“Es posible que el alivio en los reembolsos de impuestos no genere los dividendos políticos que esperaban los republicanos y Trump”, añadió.

Los precios de la gasolina se han disparado en las últimas tres semanas, impulsados ​​por el cierre efectivo del estrecho de Ormuz entre Irán y Omán, que interrumpió el 20% del suministro mundial de petróleo y disparó los precios del crudo. Se desconoce cuándo terminará la guerra y los ataques a los centros energéticos de Medio Oriente.

Un hogar con dos coches gasta, en promedio, entre US$ 20 y 40 más a la semana en gasolina que antes del conflicto, según Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, un comparador de precios en línea.

En conjunto, las cifras son asombrosas. Los conductores han gastado casi US$ 4.500 millones adicionales en gasolina desde el 28 de febrero debido al aumento de precios, estimó De Haan.

“Este dinero no se está inyectando en el resto de la economía porque los estadounidenses lo están dejando en la gasolinera”, afirmó.

Si el precio de la gasolina supera los US$ 4 por galón y se mantiene así durante seis meses, un hogar promedio gastará aproximadamente US$ 600 más en combustible durante ese período, según Scott Hoyt, director sénior de Moody’s Analytics. En total, su gasto aumentará en US$ 750, ya que el alza del precio de la gasolina encarecerá otros productos.

Este aumento afectará aún más a los estadounidenses de bajos ingresos, quienes suelen destinar una mayor proporción de su presupuesto familiar a la energía, explicó. Se trata de las mismas personas que también dependen en mayor medida de sus reembolsos de impuestos para cubrir sus gastos.

La administración Trump ha reconocido que habrá “perturbaciones temporales como resultado de la Operación Furia Épica”, declaró Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado a CNN. Mientras tanto, “la administración Trump sigue centrada en el frente interno, implementando la agenda económica probada del presidente Trump: desregulación, recortes de impuestos y abundancia de energía”.

Alice, una asistente administrativa con dificultades económicas, esperaba recibir un reembolso mayor este año, ya que Trump y otros republicanos no dejaban de hablar de lo maravillosa que sería la temporada de declaración de impuestos.

Esta residente de Oklahoma no solo no vio ningún aumento, sino que ahora gasta US$ 15 más a la semana en gasolina. El domingo llenó el tanque a US$ 3,29 el galón, 80 centavos más de lo que pagó a finales de febrero.

Alice, de unos 60 años, quien pidió que no se publicara su apellido para proteger su empleo, necesita ahorrar su reembolso para pagar sus impuestos sobre la propiedad. Por eso, planea reducir gastos en alimentos y electricidad, vender algunos artículos personales y disminuir la cantidad de impuestos que le retienen de su sueldo para poder subsistir.

“Solo espero poder ahorrar dinero en comida y otros artículos esenciales, y ser extremadamente austera para poder pagar la gasolina”, dijo Alice.

Incluso cuando termine el conflicto en Medio Oriente, los precios de la gasolina tardarán en bajar. En los mejores días, solo bajan entre 1 y 3 centavos, dijo De Haan.

“Si la situación se resuelve, los precios de la gasolina tardarán un par de meses en normalizarse”, afirmó.

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