El cuerpo hallado en España corresponde al del estadounidense James Gracey, dice la Policía de Barcelona

James “Jimmy” Gracey, un estudiante universitario estadounidense desaparecido en España, fue hallado muerto, dijo a CNN un portavoz de la…

James “Jimmy” Gracey, un estudiante universitario estadounidense desaparecido en España, fue hallado muerto, dijo a CNN un portavoz de la policía de Barcelona.

“Todo apunta a que se trata de un accidente, no de un acto criminal”, dijo el portavoz.

El estudiante de 20 años, de tercer año y oriundo de Elmhurst, Illinois, fue reportado desaparecido a principios de esta semana después de que fuera a un club nocturno en Barcelona, España, y no regresara a su alquiler de corta duración, dijo su familia.

Su cuerpo fue encontrado el jueves en aguas poco profundas de la playa Somorrostro, un tramo frente al club Shoko, donde la policía había estado buscando a Gracey, según las autoridades de Barcelona. La zona fue acordonada con múltiples vehículos de la ley, y los equipos forenses permanecieron en el lugar tras el hallazgo del cuerpo.

Gracey, estudiante de la Universidad de Alabama, acababa de llegar a la ciudad el lunes para visitar a amigos durante las vacaciones de primavera y planeaba regresar a Estados Unidos ese fin de semana cuando desapareció, dijeron sus familiares. Fue visto por última vez alrededor de las 3 a.m., hora local del martes, en el club Shoko de Barcelona, cerca del Port Olímpic, según un comunicado de sus familiares.

Gracey había salido esa noche con amigos, pero se separó del grupo, y “esa fue la última vez que tuvimos noticias de él”, dijo a la filial de CNN WBMA su compañero de fraternidad, Cavin McLay.

Se informó de su desaparición después de que no regresara esa mañana a su alquiler temporal, dijo su familia.

La familia de Gracey está “desconsolada”, dijeron en un comunicado el jueves.

“Nuestra familia está luchando por asimilar esta pérdida inimaginable”, decía el comunicado. “Estamos profundamente agradecidos por la avalancha de amor, apoyo y oraciones de personas de todo el mundo; tantas ayudaron a compartir la historia de Jimmy y a dar visibilidad a su vida para que otros pudieran conocerlo”.

Añadieron que seguirán colaborando con las autoridades locales y el Consulado de Estados Unidos “para comprender mejor las circunstancias que rodearon esta tragedia”.

La policía tiene el teléfono de Gracey, que fue recuperado tras haber sido robado, dijo su madre, Therese Gracey, en una publicación en Facebook. Cuando se les preguntó sobre el teléfono el jueves, la policía catalana, Mossos d’Esquadra, no proporcionó detalles.

Agentes de las unidades acuáticas y de buceo de la fuerza habían estado realizando búsquedas en las aguas cercanas al área donde se le vio por última vez, según un portavoz de la policía.

Además, algunos agentes de los Mossos d’Esquadra patrullaban el barrio costero de la Barceloneta en motocicletas, buscando a Gracey.

La policía también revisó imágenes de cámaras de seguridad para tratar de reconstruir sus movimientos en esas primeras horas, informó WBMA. Los empleados del club nocturno Shoko declinaron comentar sobre la desaparición de Gracey, pero dijeron a CNN que entregaron las grabaciones de CCTV a la policía. No está claro si las imágenes mostraban a Gracey.

Los empleados también comentaron que amigos de Gracey acudieron al club en los últimos días, intentando obtener más información. “Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y dedicado. Es completamente fuera de su carácter no mantenerse en contacto con su familia y amigos”, dijo su familia en un comunicado antes de que se encontrara su cuerpo.

Un portavoz familiar había dicho anteriormente que el padre del estudiante universitario viajó a Barcelona para ayudar en la búsqueda de su hijo.

El Departamento de Estado de EE.UU. declinó dar detalles, citando “preocupaciones de privacidad y otras consideraciones”.

Gracey, el mayor de cinco hermanos, era un ávido jugador de hockey y un joven responsable que ayudaba a sus padres a cuidar a sus hermanos menores, según su tío David Gracey, productor sénior de CNN en Washington.

En la Universidad de Alabama, James Gracey era un estudiante de honor en el programa de contabilidad, dijo a CNN su tía Beth Marren O’Reilly.

Mientras Gracey realizaba un viaje personal, la Universidad de Alabama indicó que el personal estuvo en contacto con la familia. En un nuevo comunicado el jueves, la universidad señaló que la comunidad del campus está “desconsolada” por la muerte de Gracey.

“La Universidad ha estado en estrecho contacto con la familia durante toda la semana y continuará brindando apoyo a ellos, así como a los amigos, compañeros de clase y todos los miembros de nuestra comunidad que se ven afectados por esta tragedia”, decía el comunicado.

Gracey también era miembro de la fraternidad Theta Chi, donde se desempeñó como capellán del capítulo y presidente de filantropía, dijo McLay, presidente del capítulo.

“Es el tipo de persona que hace todo lo posible por estar ahí cuando alguien lo necesita”, afirmó en un comunicado del miércoles.

El año pasado, otra estudiante universitaria estadounidense desapareció durante las vacaciones de primavera.

Sudiksha Konanki, una estudiante de 20 años de la Universidad de Pittsburgh, desapareció en la playa del Hotel Riu República en Punta Cana, en la República Dominicana, en la madrugada del 6 de marzo de 2025. Su desaparición desencadenó una búsqueda frenética por aire, mar y tierra, que involucró a autoridades de Estados Unidos, República Dominicana y la India, de donde es originaria la familia de Konanki. Ella sigue desaparecida.

El Departamento de Estado de EE.UU. tiene recomendaciones sobre cómo mantenerse seguro al viajar al extranjero y qué hacer si un ser querido desaparece. Si un familiar o amigo ciudadano estadounidense no responde a las comunicaciones, los funcionarios recomiendan notificar a la policía, tanto en el lugar donde se supo por última vez que estaba o donde usted cree que está desaparecido, y a la oficina de Servicios a Ciudadanos en el Extranjero del Departamento de Estado en Washington, o a la Embajada o Consulado de EE.UU. más cercano. Desde EE.UU. y Canadá, se puede contactar a la oficina de Servicios a Ciudadanos en el Extranjero al 1-888-407-4747.

Con información de Diego Mendoza y Taylor Romine.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.