En Texas, los hispanos tienen un mensaje para los candidatos. Y no es solo sobre inmigración

Bobby pulido no perdió tiempo en declarar victoria. Antes de que se publicaran los resultados oficiales, la estrella de la música tejana, que entró en la política hace apenas unos meses, aceptó la nominación demócrata al Congreso por el distrito 15 de Texas. Con su victoria, los demócratas aumentan la posibilidad de recuperar la confianza del electorado latino en el sur de Texas, que en años recientes ha favorecido a los republicanos.

“Nos han dado una tunda por mucho tiempo y tenemos que ver cuál es la razón”, dijo el cantante.

Históricamente, el sur de Texas ha favorecido al partido demócrata. Es común escuchar a votantes a lo largo de la frontera con México decir que ellos son demócratas porque sus padres y sus abuelos lo son. Pero desde que Donald Trump se convirtió en la cara del partido Republicano, la preferencia política ha cambiado.

“Por años vimos que los demócratas prometían algo y no cumplían y luego vinieron los republicanos ofreciendo cambio y se les da la oportunidad”, dice Luis Estrella, residente de Brownsville, Texas. Estrella explica que su voto fue republicano en 2024, en parte por la situación económica del país y cansado del auge de inmigrantes indocumentados durante el Gobierno de Joe Biden. Asegura que, aunque los migrantes no se quedaban en la frontera, causaban problemas a las autoridades locales y ahora la región es más tranquila. El esta dispuesto a continuar apoyando a los republicanos.

Su esposa, Esmeralda Cardenas, también votó por Trump en 2024. Pero ahora no está segura de que apoyará a los republicanos. Para ella, las acciones contra la población indocumentada son excesivas.

“Aquí en la frontera todos tenemos familiares que emigraron o que aún viven en México y están asustados”, dice Cardenas.

El tema de inmigración solía ser más visible en la frontera donde, donde a diario xruzaban miles de personas y las autoridades lidiaban con eso, mientras que en el interior del país los inmigrantes podían vivir en las sombras. Pero eso ha cambiado desde que Trump asumió su segundo mandato: mientras que la frontera ahora está tranquila, las acciones de agentes de inmigración en varias ciudades han puesto el tema en el centro de la conversación nacional. Pero tanto Estrella como Cardenas dicen que las acciones de los manifestantes en contra de ICE han contribuido a la escalada de tensiones. “Eso no sucedería aquí”, opina Estrella, resaltando que en la región se han registrado protestas, pero nunca resultan en enfrentamientos violentos.

De todos modos, los efectos de las redadas se sienten en la economía fronteriza. Johnny Vazquez, director de la asociación de constructores del Valle del Río Grande, dice que el sur de Texas está creciendo, transformándose de una zona donde el comercio con México y la agricultura eran la principal fuente económica, a una región tecnológica, con la llegada de SpaceX, Amazon y centros de información. El crecimiento se ve en lugares donde campos agrícolas están siendo remplazados con nuevas viviendas, valuadas en más de un millón de dólares, que contrastan con las casas tradicionales, más modestas y baratas.

A la orilla de una granja de naranjos, Omar Mendoza supervisa la construcción de una casa en el sitio donde estaba una vivienda más pequeña. Dice que, desde que comenzaron las redadas el año pasado, se le ha dificultado conseguir mano de obra para terminar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto original. Agrega que él no contrata a los trabajadores directamente y depende de subcontratistas independientes que en ocasiones no verifican el estatus legal de sus trabajadores.

Mendoza dice que él ha visto el cambio de preferencia política entre los residentes de la región y cree que aún están dispuestos a apoyar a candidatos republicanos que, dice, también se alinean más con los ideales conservadores de la población hispana. Pero admite que le gustaría que los representantes en Washington se pusieran de acuerdo para solucionar el tema de inmigración.

“Hay que reconocer que ambos partidos tienen buenas ideas para mejorar el país y deben trabajar juntos”, sostiene Mendoza.

Ahora, el reto es convencer a los votantes de que participen en las elecciones. El número de personas registradas para votar en Valle del Río Grande es menor que el promedio estatal y su participación en elecciones también es inferior.

En el condado Hidalgo, que es el de mayor población en el distrito congresional número 15, solo el 14 por ciento de las personas registradas para votar participaron en las primarias.

Es ahí donde candidatos como Bobby Pulido pueden ayudar. Durante la votación, Pulido visitó un centro de votación en Progreso, Texas, donde uno de sus miembros de campaña le informó que generalmente unas 150 personas votan de manera anticipada. En esta ocasión, más de 450 lo habían hecho.

En ese precinto, representantes del partido demócrata instalaron un asador para regalar hamburguesas a los votantes. Pedro y Maria Álvarez llegaron a tomarse fotos con su ídolo musical y votar por el demócrata. María dice que ese partido representa mejor los intereses de la región, donde se necesitan más servicios sociales, como asistencia médica.

Flor Veloz también se acercó por una hamburguesa, pero, al igual que su hijo de 20 años, votó por los republicanos. Cree que Trump aún es la mejor opción para el país y resalta los ataques contra Irán como un ejemplo. Dice que dos de sus hijos están en el Ejército actualmente en el Medio Oriente y también expresaron su apoyo.

Quizá el principal reto que enfrentan los republicanos es la unidad. Las primarias del martes dejaron algunas contiendas sin definir, especialmente para elegir candidato al Senado. El actual senador John Cornyn se vio forzado a una segunda ronda contra el actual fiscal del estado, Ken Paxton. La paella política que viene podría afectar la moral del partido y la percepción entre votantes independientes.

Por su parte, los demócratas ya cerraron filas alrededor de James Talerico como candidato demócrata al Senado y eligieron a una latina, Gina Hinojosa, para enfrentarse al republicano Greg Abbott, quien es el favorito. Pero Hinojosa nació en el Valle del Rio Grande y eso podría ganarle favor con los votantes locales.

