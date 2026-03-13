Reino Unido confirma que hombre británico fue acusado de ciberdelitos en Dubai por supuestamente filmar ataques con misiles

Un ciudadano británico fue acusado en Dubai, en virtud de las leyes sobre ciberdelitos, por supuestamente filmar misiles iraníes sobre…

Un ciudadano británico fue acusado en Dubai, en virtud de las leyes sobre ciberdelitos, por supuestamente filmar misiles iraníes sobre la ciudad, confirmaron las autoridades del Reino Unido.

El hombre, de 60 años y del que se informó que era un turista, fue acusado en virtud de una ley que prohíbe publicar o compartir material que pudiera perturbar la seguridad pública. “Estamos en contacto con las autoridades locales tras la detención de un hombre británico en los Emiratos Árabes Unidos”, dijo a CNN el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

CNN contactó al Gobierno de Dubai para obtener declaraciones.

Lana Nusseibeh, ministra de Estado de los Emiratos Árabes Unidos ante la Unión Europea, dijo a la BBC que estaba “al tanto” de que había habido “algunas infracciones” de la ley, pero no comentó específicamente el caso del ciudadano británico. Añadió que las normas se habían introducido por seguridad pública. “Mi mejor consejo para todos los que nos visitan es que sigan las directrices. Las directrices están ahí para su seguridad y protección”.

La pena por infringir las leyes de ciberdelincuencia en los Emiratos Árabes Unidos es de un mínimo de dos años de prisión, además de una multa de 200.000 dirhams emiratíes (alrededor de US$ 54.000). Stirling indicó que se pueden acumular varios cargos.

En una entrevista en la emisora de radio británica LBC, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido, Mansoor Abulhoul, dijo que “los Emiratos Árabes Unidos es un país muy seguro”.

Añadió: “En los Emiratos Árabes Unidos existen directrices y normativas para garantizar la seguridad de la población” y que se desaconseja grabar videos para evitar que las personas resulten heridas por la caída de escombros.

El viernes pasado, el fiscal general de los Emiratos Árabes Unidos advirtió sobre la difusión de fotos o videos que muestren los lugares de los ataques, o información inexacta que pudiera causar pánico.

Otra advertencia del Gobierno, difundida por correos electrónicos, mensajes de texto y comunicados públicos, decía: “Fotografiar o compartir lugares de seguridad o críticos, o volver a publicar información poco fiable, puede dar lugar a acciones legales y comprometer la seguridad y la estabilidad nacionales. El cumplimiento ayuda a mantener a la comunidad segura y estable”.

Otra advertencia señalaba: “Piensa antes de compartir. Difundir rumores es un delito”.

En una publicación en X, la Embajada del Reino Unido en los Emiratos Árabes Unidos declaró: “Las autoridades emiratíes advierten contra la fotografía, publicación o difusión de imágenes de lugares de incidentes o daños causados ​​por proyectiles, así como de edificios gubernamentales y misiones diplomáticas. Los ciudadanos británicos están sujetos a las leyes de los Emiratos Árabes Unidos; las infracciones pueden conllevar multas, prisión o deportación”.

Más de 1.800 drones y misiles han sido lanzados contra los Emiratos Árabes Unidos desde que comenzó la guerra, dijo el ministerio de Defensa del país en X este viernes. Seis personas han muerto y 141 han resultado heridas.

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