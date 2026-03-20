Ella pensó que tenía resaca tras su última noche en Bali. Al día siguiente no podía ver

Ashley King estaba en su mejor momento. Era 2011 y esta canadiense de 18 años estaba de año sabático. Acababa…

Ashley King estaba en su mejor momento. Era 2011 y esta canadiense de 18 años estaba de año sabático. Acababa de pasar un mes en Bali, de camino a una excursión por Nueva Zelandia. Se lo estaba pasando tan bien que incluso había pensado en aplazar sus estudios universitarios un año más para poder trabajar en el extranjero.

En su última noche en Bali, ella y algunos compañeros mochileros salieron a una discoteca en el barrio de Kuta, donde les sirvieron cócteles en botellas de agua de plástico.

A la mañana siguiente, tuvo lo que creyó que era la peor resaca de su vida. Recién llegada a Auckland, estaba tan agotada que apenas podía moverse. Su iPod parecía haberse estropeado, ya que la pantalla no se encendía al tocarla. La iluminación de su hostal era tan deficiente que no paraba de trastear con los interruptores. El dolor de cabeza no desaparecía. Tenía dificultad para respirar.

Finalmente, King se daría cuenta de que no tenía resaca. Sufría de intoxicación por metanol.

Los cócteles que bebió en Kuta probablemente contenían metanol —un disolvente transparente e inodoro que se produce de forma natural en el proceso de destilación del alcohol, pero que tiene efectos secundarios potencialmente mortales si se ingiere— en lugar de vodka.

“Investigué un poco porque mi madre estaba bastante preocupada por mi viaje a Bali”, cuenta King. “Consulté la página web canadiense de viajes para ver si había algo sobre Bali que debiera saber”. Lo único que se mencionaba, dice, eran los atentados de Bali —los ataques terroristas de 2002 contra discotecas en Kuta que dejaron 202 muertos— y los carteristas.

No hubo ningún problema con la pantalla del iPod. King ahora está ciega, una consecuencia permanente de la intoxicación por metanol.

King había oído historias sobre alcohol adulterado. Pero sentía que estaba tomando precauciones. Para ella, el riesgo se limitaba a las situaciones de consumo de alcohol en la calle, que obviamente eran sospechosas.

“Nunca se me ocurrió que algo así pudiera ocurrir en un bar”, afirma. “Estuve en un bar recomendado por Lonely Planet. No estaba bebiendo en una choza cualquiera al borde de la carretera”.

“No puedes prepararte para algo si no sabes que existe. Pensé que preferiría que me atacara un tiburón antes que quedarme ciega”.

Es probable que nunca se conozca el número de personas que han muerto, quedado ciegas o con lesiones permanentes por intoxicación con metanol. Sin embargo, periódicamente ocurre un caso significativo que vuelve a poner el tema en los titulares internacionales.

En noviembre de 2024, seis turistas murieron en Vang Vieng, un popular destino para mochileros en Laos, tras consumir alcohol mezclado con metanol. Entre los fallecidos se encontraban dos adolescentes australianos que estaban de año sabático en el sudeste asiático y un médico inglés.

Asta Man, responsable de comunicación de la organización médica Médicos Sin Fronteras (MSF), afirma que la mayoría de los casos de intoxicación con metanol se producen en zonas de pobreza, donde existe un mercado para el alcohol adulterado.

Es muy improbable que alguien se proponga envenenar deliberadamente a un grupo de personas de esta manera. Así es, dice ella. El metanol es un subproducto normal de la destilación, pero no todos tienen el conocimiento técnico ni el equipo necesario para asegurar su eliminación completa durante el proceso de producción.

Los incidentes de turistas internacionales que se intoxican accidentalmente durante sus vacaciones son los que más atención reciben, pero la mayoría de las intoxicaciones por metanol ocurren en fiestas, bodas u otros eventos grupales, a menudo en países donde la prohibición del alcohol o la falta de suministro dan lugar a la destilación no regulada. Las pruebas pueden ser costosas, lo que lleva a muchos a arriesgarse y beber a pesar de las posibles consecuencias.

“Siempre hay vergüenza”, dice Man. “En algunas culturas, casi han aceptado esto como un riesgo de beber licores”. Puede que no sepan qué es el metanol, propiamente dicho, pero en el idioma local podrían tener una palabra para referirse al “alcohol que causa ceguera”. Es un riesgo aceptado.

Médicos Sin Fronteras (MSF) recomienda a los viajeros beber cerveza directamente de la lata o botella, y comprobar que las bebidas alcohólicas se sirvan de una botella con la etiqueta intacta. También anima a informarse sobre los síntomas de la intoxicación por metanol —como visión borrosa o nublada— para que no asuman que tienen una resaca común.

“Incluso en las culturas occidentales, a pesar de lo común que es beber alcohol, existe la creencia de que ‘si haces tonterías, es por culpa del alcohol, es tu responsabilidad’, y ese estigma conlleva una falta de empatía”, afirma Man. “No puedes olerlo, no puedes saborearlo, pero le impones a la persona la responsabilidad de reconocer algo que es irreconocible”.

A pesar de quedarse ciega, King es considerada una de las afortunadas: al menos sobrevivió. Sin embargo, la exposición al metanol puede provocar diversas afecciones a largo plazo, como enfermedades hepáticas, y aumenta considerablemente la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer.

Antes de perder la vista, King tenía la intención de estudiar teatro. Finalmente, escribió una obra de teatro basada libremente en sus experiencias, que se convirtió en un podcast de cuatro partes titulado “Static: A Party Girl’s Memoir”.

Sin embargo, compartir su historia públicamente conllevó dificultades y estigma. King afirma que muchos usuarios de redes sociales la culparon por beber y dijeron que su ceguera era únicamente consecuencia de sus malas decisiones. Para Stephanie Boyle, historias como la de King son esenciales para educar al público sobre un peligro que puede pasar desapercibido.

Boyle trabaja en la Fundación para un Turismo Seguro, cuyo objetivo, como su nombre indica, es hacer que viajar sea menos peligroso. Fue creada hace 10 años por la británica Sharon Wood después de que sus dos hijos pequeños fallecieran en Grecia por intoxicación con monóxido de carbono en la casa de vacaciones que su familia alquilaba.

El trabajo de la fundación se ha ampliado para concienciar sobre otros peligros ocultos que los viajeros pueden encontrar en la carretera. Actualmente, esto incluye educar a la gente sobre los riesgos de la exposición al metanol.

Sin embargo, el mayor obstáculo no es la falta de educación, sino la falta de interés en combinar los viajes, que son divertidos, con cualquier cosa que resulte desagradable.

Boyle cree que la mejor manera de difundir el mensaje es destacar las historias de personas como Ashley King. Poner rostros humanos en un anuncio de servicio público tiene más probabilidades de generar conciencia.

“No pretendemos ser aguafiestas”, afirma Boyle.

Una mujer de MSF cree que lo mejor es un enfoque integral. MSF difunde información de servicio público, pero también trabaja en zonas con alto riesgo de intoxicación por metanol para capacitar a los médicos sobre qué buscar y cómo identificar los síntomas de una posible intoxicación.

“La gente quiere una respuesta definitiva”, afirma. “Quieren saber que hay una sola cosa que puedan hacer para evitar el daño, pero lamentablemente, en la vida real no es así. El 99% de las veces, todo transcurre sin problemas. Todos se divierten. Muchos turistas viajan a Laos, Camboya y Tailandia y no se encuentran con estos problemas. A veces, ocurren desgracias”.

Actualmente, el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido enumera los siguientes países como de riesgo de intoxicación por metanol: Camboya, Costa Rica, Ecuador, Fiyi, Indonesia, Japón, Kenya, Laos, México, Nigeria, Perú, Rusia, Tailandia, Turquía y Vietnam.

Boyle, de la Fundación para un Turismo Más Seguro, cree que el cambio gradual a lo largo del tiempo tendrá un gran impacto. Cita algunos ejemplos de cosas que la mayoría de los viajeros hacen y que ya no se sienten como una obligación: usar el cinturón de seguridad, utilizar aplicaciones de rastreo de teléfonos o incluso aplicarse protector solar.

“Intentamos comunicarnos con la gente en un lenguaje que no suene a regaño ni a aguafiestas”, dice. “Quiero que la gente disfrute al máximo, y creo que el hecho de que se hayan tenido en cuenta todas las precauciones de seguridad permite relajarse un poco más al viajar”.

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