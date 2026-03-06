Elecciones legislativas y consultas en Colombia: ¿cómo es el tarjetón electoral y cómo debo marcar para votar?

El domingo 8 de marzo de 2026 los colombianos elegirán el nuevo Congreso para el período 2026-2030, además de los…

El domingo 8 de marzo de 2026 los colombianos elegirán el nuevo Congreso para el período 2026-2030, además de los candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas. Para que tu voto sea válido, es clave saber qué tarjetón electoral debes solicitar, cuántos puedes recibir y cómo marcarlo correctamente.

Esta es una guía paso a paso, según los lineamientos de la Registraduría.

Para votar por el Senado solo puedes elegir una tarjeta:

Circunscripción nacional (color azul)

Circunscripción indígena (color rosado)

No está permitido votar en ambas.

Para la Cámara también debes escoger una sola opción, según el caso:

Circunscripción territorial (color café)

Circunscripción indígena (color verde)

Circunscripción afrodescendiente (color gris)

En los municipios que hacen parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), los votantes habilitados: reciben la tarjeta de Cámara que les corresponde y la tarjeta de las CITREP (color morado).

Solo pueden votar por las CITREP los ciudadanos que están inscritos en el censo electoral de las zonas rurales de los 168 municipios que integran estas circunscripciones.

La tarjeta tiene dos caras: una con las instrucciones y el espacio para la firma del jurado y el número de mesa, y otra con las zonas de votación: logos de los partidos, listas de candidatos y la casilla de voto en blanco.

Puedes marcar con una X o cualquier otro símbolo dentro de la casilla.

Si la lista es de voto preferente, tienes dos opciones: marcar el logo del partido y el número del candidato, o marcar únicamente el número del candidato.

Si la lista es de voto no preferente, debes marcar solo el logo o la casilla de la agrupación política.

Debes marcar la casilla destinada al voto en blanco.

Ese mismo día también se entregará el tarjetón para las tres consultas de precandidatos presidenciales de los partidos que las realicen.

Para votar en ellas:

Elige la consulta de tu preferencia.

Marca con una X el candidato dentro de esa consulta.

Hay tres consideraciones: pide únicamente el tarjetón de la circunscripción en la que puedes votar, no marques más de una opción en la misma corporación y haz la marca dentro de la casilla correspondiente.

Ojo: en el tarjetón de Senado y Cámara hay que marcar con una X solo un partido y solo un número, y no salirse de sus respectivas casillas.

En el caso del tarjetón de consultas, solo se puede marcar una opción.

Seguir estos pasos garantiza que el voto sea válido y contabilizado en las elecciones legislativas de 2026.

