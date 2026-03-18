El tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” revela los superhéroes de Marvel que aparecen en la película

Marvel Studios y Sony Pictures lanzaron este miércoles el primer tráiler de la esperada “Spider-Man: Brand New Day”, con Tom…

Marvel Studios y Sony Pictures lanzaron este miércoles el primer tráiler de la esperada “Spider-Man: Brand New Day”, con Tom Holland y Zendaya, en el que se ofrecen las primeras imágenes de algunos superhéroes y villanos de Marvel que participan en la película.

El avance confirma la presencia en la cinta de Frank Castle (Jon Bernthal), mejor conocido como Punisher, en lo que es el debut en la gran pantalla de esta versión del personaje, ya vista en las series “Daredevil”, “The Punisher” y “Daredevil: Born Again”.

También se puede ver al actor Mark Ruffalo interpretando al Dr. Bruce Banner, aunque no se le vio como Hulk. Al Dr. Banner le corresponde explicar uno de los aspectos que, al parecer, serán esenciales en la trama de la nueva película: que los poderes de Peter Parker (Tom Holland) como Hombre Araña sufren una mutación, que pone en riesgo su desempeño como superhéroe enmascarado.

El tráiler también dedica tiempo a explorar la tristeza y sentimientos encontrados que experimenta Peter Parker al haber tomado la decisión en la cinta previa de la saga, “Spider-Man: No Way Home” (2021), de que Dr. Strange borrara de la mente del mundo, especialmente de su novia M. J. (Zendaya), la revelación de su identidad secreta.

La película también confirma el regreso del villano Scorpion, interpretado por Michael Mando. Pero, ¡vaya sorpresa! en el avance no figura el personaje que interpreta Sadie Sink (Max, en “Stanger Things”), cuya identidad se ha mantenido en secreto.

Todo indica que la nueva película es un relanzamiento de la franquicia.

“Spider-Man: Brand New Day” se estrena este 31 de julio en salas de cine.

The-CNN-Wire

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