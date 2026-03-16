La red eléctrica de Cuba colapsa tras semanas de bloqueo petrolero de EE.UU.

La red eléctrica de Cuba sufrió un colapso total el lunes, informó el operador eléctrico del país, lo que marca…

La red eléctrica de Cuba sufrió un colapso total el lunes, informó el operador eléctrico del país, lo que marca el más reciente apagón a nivel nacional en los últimos años, y el primero desde que EE.UU. cerró el suministro de petróleo hacia la isla de aproximadamente 10 millones de habitantes.

Se ejecutan labores para restablecer la electricidad en todo el país, dijo el operador estatal.

En los últimos años se han reportado con frecuencia apagones a nivel nacional. Funcionarios cubanos los han atribuido anteriormente a las sanciones económicas de EE.UU., aunque los críticos también han señalado la falta de inversión en el deteriorado sistema de generación de la isla.

Cuba depende en gran medida del petróleo para la generación de electricidad. El bloqueo de los envíos de combustible ha agravado la crisis energética del país, causando cortes intermitentes de electricidad, racionamiento de suministros médicos y una disminución del turismo, según han dicho funcionarios. Los precios del combustible se han disparado tanto que la gasolina puede costar hasta US$ 9 por litro en el mercado no oficial, lo que significa que cuesta más de US$ 300 llenar el tanque de gasolina de un automóvil, más de lo que la mayoría de los cubanos gana en un año.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

“Los funcionarios (del Gobierno) de EE.UU. deben sentirse muy felices por el daño causado a cada familia cubana”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, en respuesta al apagón del lunes.

El sábado, residentes de la ciudad cubana central de Morón salieron a las calles para protestar por los problemas con el suministro de electricidad y el acceso a los alimentos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo el viernes que no se había entregado petróleo a la isla en los últimos tres meses. También dijo el viernes que funcionarios cubanos han mantenido conversaciones con Estados Unidos para “identificar los problemas bilaterales que necesitan una solución”.

“El impacto (del bloqueo) es tremendo. Se manifiesta de la forma más brutal en estos problemas energéticos”, dijo el presidente. “Esto causa angustia entre la población”.

En respuesta a la crisis energética, el Gobierno ha anunciado medidas de emergencia, entre ellas la reducción del horario escolar, el aplazamiento de grandes eventos deportivos y culturales y el recorte de los servicios de transporte.

Muchos hospitales administrados por el Gobierno han recortado servicios, y la falta de combustible y de camiones de basura en funcionamiento ha provocado que la basura se acumule en barrios enteros.

En casi cada esquina, las conversaciones se centran en cuándo se están produciendo los cortes de electricidad y por cuánto tiempo. Por la noche en La Habana, las estrellas suelen ser claramente visibles, debido a que la mayor parte de la ciudad queda envuelta en una oscuridad casi total.

Las ventas de combustible en las gasolineras administradas por el gobierno ahora están muy restringidas. Solo los turistas, los diplomáticos y los cubanos a quienes se les ha concedido un turno mediante un sistema en línea pueden abastecerse, por lo general después de esperar durante horas.

Datos recientes muestran una fuerte disminución del tráfico de internet en Cuba en medio de la crisis energética, según Doug Madory, director de análisis de internet en la empresa de monitoreo de redes Kentik. “En la medición más reciente, Cuba está con solo un tercio de su volumen normal de tráfico a esta hora del día”, dijo a CNN.

La mayor aerolínea de Canadá, Air Canada, anunció el mes pasado que suspendería los vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible de aviación en la isla. Se espera que la pausa en el servicio dure hasta el 1 de noviembre, dijo.

El presidente Donald Trump sugirió este lunes que su Gobierno estaba abierto a “tomar Cuba”, aunque ofreció pocos detalles sobre cómo sería una operación militar contra el país cuando los reporteros lo presionaron, calificándolo como una “nación muy debilitada”.

“Ya saben, toda mi vida he estado oyendo sobre Estados Unidos y Cuba, ¿cuándo tendrá Estados Unidos el honor de tomar Cuba? Eso es un gran honor”, dijo en declaraciones desde la Oficina Oval. “Tomar Cuba de alguna forma, sí, tomar Cuba — quiero decir, ya sea que la libere, la tome, creo que puedo hacer con ella cualquier cosa que quiera”.

Pero, cuestionado sobre si una operación militar estadounidense en Cuba se asemejaría a la captura de Maduro en Venezuela en enero o al conflicto militar continuo de Estados Unidos con Irán, Trump dijo a los reporteros: “No puedo decirles eso”.

“Puedo decirles que están hablando con nosotros — es una nación fallida”, aseguró. “No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”.

La semana pasada, Trump dijo en la Casa Blanca que es solo “cuestión de tiempo” antes de que los cubano-estadounidenses puedan regresar a su país de origen, dando a entender que eso es lo siguiente en la agenda de su Gobierno tras la guerra en curso con Irán.

Esta noticia se ha actualizado con más información y las delcaraciones de Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.