El Salvador aprueba reforma constitucional que permite cadena perpetua para condenados por homicidio, violación y terrorismo

Las personas que sean condenadas por homicidio, violación o terrorismo en El Salvador podrían pasar el resto de su vida…

Las personas que sean condenadas por homicidio, violación o terrorismo en El Salvador podrían pasar el resto de su vida en una prisión. Así lo dispone la reforma constitucional aprobada este martes por la Asamblea Legislativa.

A petición del Gobierno de Nayib Bukele, los diputados aprobaron, con 59 de 60 votos positivos, una reforma a la Constitución que permite la cadena perpetua, que hasta ahora estaba prohibida. Es la primera vez que el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista suma sus votos para una iniciativa de este tipo.

“Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en la presentación de la iniciativa que “el país que anhelamos requiere que en nuestra sociedad no existan homicidas ni violadores”.

Tras la aprobación, la diputada del partido oficialista Nuevas Ideas Suecy Callejas dijo que El Salvador dejó atrás una “era de impunidad”. “Esta reforma constitucional es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror jamás vuelvan a caminar por nuestras calles”, sostuvo Callejas.

Bukele había informado a través de su cuenta en X que la reforma sería presentada ante la Asamblea por el Gabinete de seguridad. El documento fue llevado al Congreso solo horas antes y fue aprobado sin mayor discusión.

Ahora, la Comisión Política del Congreso de El Salvador deberá estudiar el Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley Contra Actos de Terrorismo y otras leyes secundarias para modificar su texto a fin de que esté acorde a la Constitución.

Antes de que entre en vigencia esta nueva reforma a la Carta Magna, los diputados aún deben ratificarla en los próximos días. Eso es posible porque esta misma Asamblea reformó la Constitución en abril de 2024 para poder hacer y ratificar los cambios en la misma legislatura.

Anteriormente, los cambios a la Constitución los aprobada una Asamblea y los diputados del siguiente periodo debían ratificarla por mayoría absoluta.

La nueva reforma se da cuando El Salvador está por cumplir cuatro años bajo un régimen de excepción impulsado por Bukele y aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Este régimen ha permitido encarcelaciones masivas y, si bien el nivel de violencia en las calles bajó, organismos de derechos humanos locales e internacionales han cuestionado en reiteradas oportunidades los métodos del Gobierno, aunque la administración de Bukele rechaza estas críticas.

The-CNN-Wire

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