El precio de la gasolina en EE.UU. alcanza los US$ 3,84 por galón, el nivel más alto desde septiembre de 2023

El precio del galón (3,78 litros) de gasolina regular subió otros 5 centavos en promedio en Estados Unidos este miércoles:…

El precio del galón (3,78 litros) de gasolina regular subió otros 5 centavos en promedio en Estados Unidos este miércoles: ahora se sitúa en US$ 3,84, la cifra más alta desde el 25 de septiembre de 2023.

Actualmente, el precio promedio de la gasolina es de US$ 4 o más en siete estados, y ha superado los US$ 5 por galón en California, Hawai y Washington.

El precio promedio a nivel nacional ha aumentado 86 centavos en tan solo 18 días —un salto del 29 %—, lo que constituye uno de los repuntes más rápidos en los precios de la gasolina de los que se tiene registro. Este rápido incremento es comparable, en términos porcentuales, con el impacto en los precios de la gasolina provocado por el huracán Katrina, cuando la tormenta azotó la costa del golfo en el verano de 2005, paralizando las operaciones de refinación de petróleo de Estados Unidos.

El vertiginoso aumento de los precios del combustible podría repercutir negativamente en la accesibilidad, el gasto de los consumidores y la economía en general. En caso de que los precios se mantuvieran aproximadamente en este nivel durante todo el año, esto añadiría un total de US$ 100.000 millones en costos adicionales acumulados a la economía, afirmó Gus Faucher, economista jefe de The PNC Financial Services Group.

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