El petróleo se dispara por encima de los US$ 100 tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán

El crudo Brent rondaba los US$ 100 por barril este jueves, después de que el nuevo líder iraní anunciara que el estrecho de Ormuz permanecería cerrado y de que nuevos ataques a buques en el golfo Pérsico alarmaran a los operadores energéticos.

En declaraciones a un presentador de la televisión estatal iraní, Mojtaba Jamenei advirtió que el estrecho permanecería cerrado como “herramienta de presión”. El mensaje del nuevo líder supremo de la república islámica —hijo del exlíder Alí Jamenei, quien murió en un ataque israelí al comienzo de la guerra— también contenía una advertencia sobre posibles nuevos ataques contra bases militares estadounidenses en la región.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, subió un 8 %, cotizando justo por encima de los US$ 99 por barril, tras haber superado los US$ 100 por barril luego de los comentarios de Jamenei, así como horas antes, tras el ataque a buques. El WTI, la referencia estadounidense, subió por un margen similar, cotizando por encima de los US$ 94 por barril.

Los comentarios de Jamenei se produjeron horas después de que la Agencia Internacional de la Energía advirtiera que el suministro de petróleo se reduciría aún más si los barcos no reanudaban el tránsito por el estrecho de Ormuz, vía por la que transita habitualmente alrededor de una quinta parte de la producción petrolera mundial diaria.

“La guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”, declaró la AIE en su informe mensual sobre el mercado petrolero.

Los precios se han mantenido altos a pesar de que 32 de las mayores economías del mundo, incluido Estados Unidos, acordaron el miércoles añadir 400 millones de barriles de petróleo al mercado mundial, la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia de la historia.

Esta drástica medida, liderada por la AIE, tiene como objetivo reforzar el suministro de crudo interrumpido por la guerra en Irán y contener el aumento del precio del petróleo. Pero un bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, que impide el flujo diario de alrededor de 15 millones de barriles de crudo y 5 millones de barriles de otros productos petrolíferos a los mercados mundiales, significa que los 400 millones de barriles de crudo se absorberían en tan solo 26 días.

“Desde una perspectiva de mercado, el problema es que los inversores cada vez más consideran un conflicto más prolongado que causa grandes daños económicos”, escribió Jim Reid, director de investigación macroeconómica global de Deutsche Bank, en una nota de este jueves.

Irán ha intensificado los ataques a petroleros, impactando dos petroleros extranjeros en aguas iraquíes este jueves. La agencia marítima del Reino Unido también informó que otro buque en el golfo Pérsico había sido agredido, el sexto en los últimos dos días.

Estos incidentes ponen de relieve la dificultad de reanudar el tránsito por el estrecho de Ormuz, clave para normalizar el flujo de petróleo a los mercados mundiales. También son preocupantes los recortes en la producción de petróleo, que se han profundizado debido a que los productores de Medio Oriente tienen pocas rutas para exportar su crudo, a medida que los tanques de almacenamiento alcanzan su capacidad máxima y a los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas críticas.

Según la AIE, la mayoría de los siete países del Golfo (Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein e Irán) que dependen del estrecho para exportar su crudo “han reducido sustancialmente su producción hasta cierto punto”.

Para el 10 de marzo, se estimaba que los recortes ascendían a al menos 10 millones de barriles diarios de crudo y otros productos petrolíferos, según la AIE. “Ante la rápida reanudación de los flujos marítimos, se prevé que las pérdidas de suministro aumenten”, añadió.

Los mercados bursátiles siguieron inspirándose en los acontecimientos en Medio Oriente, cotizando abrumadoramente en números rojos este jueves en Asia, Europa y Estados Unidos.

La confianza de los inversores en las acciones sigue estando “anclada” en la evolución del conflicto, según declaró a CNN Neil Wilson, estratega de la plataforma de negociación Saxo.

Con información de Olesya Dmitracova e Ivana Kottasová, de CNN.

