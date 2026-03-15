El Pentágono revela la identidad de los 6 militares fallecidos en accidente aéreo en Iraq

El Pentágono identificó oficialmente a los seis miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que perdieron la vida en…

El Pentágono identificó oficialmente a los seis miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que perdieron la vida en un accidente aéreo en el oeste de Iraq. Entre las víctimas se encuentran una jefa de operaciones que acababa de cumplir su sueño de ser piloto y un mayor encargado de la formación de nuevas generaciones de aviadores.

El Pentágono identificó a los integrantes de la tripulación el sábado, mientras el accidente continúa bajo investigación.

Los integrantes de la Fuerza Aérea son el mayor John A. Klinner, de 33 años, de Auburn, Alabama; la capitana Ariana G. Savino, de 31 años, de Covington, Washington; la sargento técnica Ashley B. Pruitt, de 34 años, de Bardstown, Kentucky; el capitán Seth R. Koval, de 38 años, de Mooresville, Indiana; el capitán Curtis J. Angst, de 30 años, de Wilmington, Ohio; y el sargento técnico Tyler H. Simmons, de 28 años, de Columbus, Ohio.

Las muertes de los miembros de la tripulación elevan a 13 el número de soldados estadounidenses que han muerto durante la guerra con Irán.

Klinner, Savino y Pruitt estaban asignados al 6.º Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, Florida. Los tres servían en el 99.º Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo, una unidad geográficamente separada con base en la Base Conjunta de la Guardia Nacional Sumpter Smith en Birmingham, Alabama.

“No solo eran aviadores excepcionales. Eran nuestros vecinos: nuestros compañeros de Alabama. Que su servicio y el de sus familias nunca sean olvidados”, dijo en X la gobernadora de Alabama, Kay Ivey.

Koval, Angst y Simmons estaban asignados al 121.º Ala de Reabastecimiento Aéreo en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Rickenbacker en Columbus.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que está de luto por todos los aviadores junto con el resto del estado, incluidos aquellos que eran miembros de élite de la Guardia Nacional Aérea de Ohio.

Fueron entrenados para “transferir combustible de un avión a otro en pleno vuelo, y su trabajo fue fundamental en misiones de larga distancia en defensa de nuestra nación. Cada misión que emprendieron implicaba riesgos que estaban dispuestos a asumir y el valor de poner la vida de los demás por encima de la suya. Sirvieron con honor”, escribió DeWine en X.

Los miembros de la tripulación estaban a bordo de un avión cisterna de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuando se estrelló en el oeste de Iraq el jueves, dijo el ejército estadounidense, añadiendo que el incidente “no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”.

Una declaración previa dijo que dos aeronaves estuvieron involucradas en un incidente sobre el oeste de Iraq mientras operaban durante la Operación Epic Fury, el nombre que el Pentágono ha dado a la guerra con Irán. La declaración dijo que la segunda aeronave aterrizó de manera segura.

El KC-135 permite que las aeronaves se reabastezcan de combustible en el cielo para permanecer más tiempo en una zona de combate. Los aviones también pueden configurarse para transportar carga y pacientes médicos. La Fuerza Aérea no dijo qué misión estaban realizando los aviones involucrados en el incidente del jueves.

Klinner era “más que un militar”, y deja atrás a su esposa, Libby Klinner, y a sus hijos pequeños —uno de 2 años y gemelos de 7 meses—, según una página de GoFundMe organizada para recaudar fondos para apoyar a su familia tras su muerte.

“Era un esposo devoto, un padre amoroso y el tipo de persona que discretamente intervenía para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Encarnaba lo que significa ser un líder servidor”, dice la recaudación de fondos.

Klinner sirvió como mayor en la Fuerza Aérea durante ocho años y recientemente fue desplegado para apoyar la Operación Epic Fury, según la página de GoFundMe.

“Si su muerte significa algo —si alguna de sus muertes significa algo— entonces, por favor, no miren hacia otro lado”, compartió su tía Jean Marie Dillon en una publicación de Facebook. “Se llamaba mayor Alex Klinner, y importaba.”

Klinner era el jefe de estandarización y evaluación del 99.º Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo, supervisando el entrenamiento y la competencia de vuelo de más de 30 miembros de la tripulación aérea como piloto evaluador, según la Fuerza Aérea. Se desplegó varias veces durante su carrera, incluso en apoyo de operaciones en Europa y Medio Oriente.

Graduado de la Universidad de Auburn, Klinner recibió su comisión a través del programa ROTC de la Fuerza Aérea en 2017.

La universidad dijo en un comunicado que lamentaba su muerte.

“Su compromiso de servir a nuestra nación refleja el valor, el carácter y el sentido del deber demostrados por quienes eligen una vida de servicio”, dijo la universidad, al tiempo que expresó sus “más profundas condolencias” a su familia.

Savino era una “gran persona, una futura líder sénior, una mentora para la juventud latina y una superestrella actual de la Fuerza Aérea” que murió “haciendo lo que amaba”, dijo su amigo Ernesto Nisperos en una publicación de Facebook.

Savino era su pupila y una “fuente de energía positiva”, afirmó. “Era una de esas personas que iluminaban cada habitación a la que entraban. Esa sonrisa suya no solo era contagiosa, era desarmante. Aportaba energía, determinación y un compromiso implacable por hacer mejores a todos los que la rodeaban”, añadió Nisperos.

Savino se desempeñó como jefa de operaciones actuales del 99.º Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo, supervisando el programa diario de vuelos de la unidad y coordinando su entrenamiento y misiones, según la Fuerza Aérea.

Recibió su comisión en 2017 a través del programa ROTC de la Fuerza Aérea en la Universidad Central de Washington y al principio sirvió como oficial de sistemas de combate antes de completar el entrenamiento de piloto en 2025 y obtener sus alas como piloto de KC‑135. Se desplegó en Medio Oriente durante su carrera.

La senadora Patty Murray de Washington dijo estar “desconsolada” por la muerte de Savino y “profundamente agradecida por su valentía y sacrificio al servicio de nuestro país”.

Mujeres como Savino representan “lo absolutamente mejor de nuestro estado y de nuestro país”, añadiendo que la nación debe honrarlas “no solo con palabras, sino apoyando a las familias que dejan atrás”.

Simmons tenía una “sonrisa de un millón de dólares” que su familia sabía que lo llevaría lejos, incluido el trabajo de sus sueños, dijo su prima Tracy Peaks a la afiliada de CNN WBNS.

Según el informe de WBNS, Simmons jugaba al fútbol americano y se graduó en la escuela secundaria Eastmoor Academy en 2015, y luego trabajó en seguridad antes de convertirse en operador de barreras de contención militares.

Sus padres recordaban la hora exacta en que agentes uniformados llegaron a su puerta para informarles que su hijo había muerto, dijo su madre, Cheryl Simmons, a WBNS entre lágrimas.

Tyler era su único hijo, y su madre alguna vez había esperado que eligiera un camino diferente al militar, según WBNS.

Pero su pasión por la aviación y por servir a su país era clara, dijo su madre.

El alcalde de Columbus, Andrew Ginther, expresó sus “más profundas condolencias” a la familia de Simmons después de que su “vida fue arrebatada demasiado pronto en un accidente reciente en Iraq”.

“Honramos su memoria como un verdadero héroe que sirvió a nuestro país con valentía y dedicación”, dijo Ginther.

Pruitt se desempeñó como subjefa de vuelo de operaciones del 99.º Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo, donde supervisó el entrenamiento y la preparación e instruyó a otros en la mecánica precisa del reabastecimiento en vuelo, según la Fuerza Aérea.

De Kentucky, ingresó en la Fuerza Aérea en 2017 y ascendió de manera constante en los rangos de suboficiales, asumiendo responsabilidades de liderazgo dentro del escuadrón y desplegándose múltiples veces en apoyo de operaciones en Oriente Medio. Fue ascendida a sargento técnico el mes de mayo de 2025.

“Mis oraciones están con las familias de los seis miembros del servicio estadounidense muertos en un accidente aéreo en Iraq —incluida la Sgto. Téc. Ashley Pruitt de Bardstown, Kentucky”, dijo en X el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. “Son héroes que lo sacrificaron todo sirviendo a nuestro país, y nosotros, como estadounidenses, siempre debemos recordarlos”.

Pruitt, Klinner y Savino estaban destinados en la Base de la Fuerza Aérea MacDill, que dijo estar “devastada” por su pérdida. Eran miembros del 99.º Escuadrón de Reabastecimiento Aéreo, según indicó el comunicado del departamento.

“Perder a un miembro de la familia de la Fuerza Aérea es dolorosamente insoportable, especialmente para quienes los conocen como hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, mamá o papá”, dijo el coronel de la Fuerza Aérea de EE.UU. Ed Szczepanik, comandante del 6.º Ala de Reabastecimiento Aéreo.

“Nuestras comunidades sienten profundamente esta pérdida y el Equipo MacDill se asegurará de que sus sacrificios y su servicio a nuestra nación nunca sean olvidados”.

Koval sirvió en la Fuerza Aérea durante 19 años, alistándose primero como maquinista en la guardia, según la Guardia Nacional de Ohio. Era responsable de entrenar a pilotos en “reabastecimiento aéreo a nivel mundial, evacuación aeromédica, operaciones de carga y de pasajeros”, indicó el comunicado.

La familia de Koval dijo que su “mundo se hizo añicos” por la repentina pérdida del esposo y padre que había soñado desde la infancia con convertirse en piloto. Koval, dijeron, vestía el uniforme con propósito.

“Mi esposo era muchas cosas: cariñoso, generoso, de buen corazón, inteligente, dedicado, un solucionador de todo, un verdadero amante de la vida al aire libre y desinteresado”, escribió su esposa, Heather Nicole, en Facebook. “Siempre puso a los demás antes que a sí mismo, hasta el final. Lo veré en la sonrisa de nuestro hijo y lo llevaré conmigo en cada momento”.

Se graduó de la Universidad Purdue en Indiana en 2011, obteniendo una licenciatura en operaciones de aviación antes de trasladarse a la Guardia Aérea Nacional de Ohio en 2017, informó la guardia.

Sus premios y condecoraciones incluyeron la Medalla al Servicio Meritorio, la Medalla Aérea y la Medalla de Logro del Aire y del Espacio, indicó la guardia.

Angst obtuvo su licenciatura en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Cincinnati, informó la Guardia Nacional de Ohio. Se alistó en la Guardia Nacional de Ohio en mayo de 2015 como técnico de mantenimiento de vehículos, según el comunicado.

Completó su entrenamiento de piloto de pregrado en 2022 antes de obtener su calificación inicial como piloto en 2024, indicó la guardia.

Era responsable de “reabastecimiento aéreo a nivel mundial, evacuación aeromédica, operaciones de carga y de pasajeros”, dijo la guardia. Angst fue desplegado previamente en 2015 para apoyar la Operación Spartan Shield, indicó la guardia.

Los premios y condecoraciones de Angst incluyeron la Medalla de Encomio del Aire y del Espacio, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional y el Premio a la Unidad Meritoria, según la guardia.

Haley Britzky, Brad Lendon, Amanda Watts y Sophia Peyser, de CNN, contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

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