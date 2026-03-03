Este es el plan de Target para que vuelvas a sus tiendas

El nuevo CEO de Target cree que sumar marcas nuevas y de moda puede ayudar a recuperar a los compradores…

El nuevo CEO de Target cree que sumar marcas nuevas y de moda puede ayudar a recuperar a los compradores después de unos años brutales.

El CEO Michael Fiddelke dijo este martes que Target está comenzando su “próximo capítulo de crecimiento” y que mejorará su oferta de productos y el diseño de sus tiendas para recuperar a los compradores. Target aumentará su gasto de capital en un 25 %, hasta US$ 5.000 millones este año, para fortalecer sus operaciones, tecnología y otras áreas del negocio.

En un evento para inversores celebrado el martes en la sede de Target en Minneapolis, los directivos de la compañía detallaron su plan de reestructuración.

La compañía planea expandirse con nuevos productos en las áreas de alimentación, belleza, ropa y decoración del hogar. Estas categorías son cruciales para Target, tanto para generar ingresos como para diferenciarse de la competencia. Target también planea establecer alianzas con diferentes proveedores.

En las secciones de belleza de Target, por ejemplo, la compañía está estrenando la popular marca de protector solar Supergoop. También está añadiendo más artículos deportivos y de juegos para niños.

Target no solo necesita renovar sus productos en los estantes. También necesita invertir en mano de obra para abastecerlos, según los analistas minoristas.

Target ha tenido dificultades para mantener las tiendas ordenadas y ciertos productos en los estantes. Los clientes se han quejado de las largas colas en caja y la falta de personal.

“Intentan hacer cosas básicas, como mantenerse a la moda”, afirmó Spencer Hanus, analista de Wolfe Research. “No es ninguna ciencia, pero es difícil hacerlo a gran escala en 2.000 tiendas”.

Fiddelke asumió como director ejecutivo de Target el mes pasado. Comenzó su carrera en la empresa como pasante en 2003 y ascendió en sus filas.

Target ha enfrentado dificultades en los últimos años. La compañía ha lidiado con una fuerte competencia de Walmart y Amazon, y también ha cometido errores estratégicos. Redujo sus exhibiciones del Pride y dio marcha atrás en programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), lo que generó molestia entre algunos de sus clientes liberales.

Las ventas de Target se han estancado y sus acciones han caído casi un 30 % en los últimos tres años.

La compañía también tuvo una temporada navideña débil. Las ventas en tiendas abiertas al menos durante un año cayeron un 2,5 % en su trimestre más reciente, informó la empresa este martes.

Sin embargo, la compañía afirma que la situación comienza a mejorar. Las ventas aumentaron en febrero y la empresa espera que las ventas totales crezcan alrededor de un 2 % este año.

Algunos inversores esperaban que Target eligiera a alguien externo para sanear la empresa, pero la empresa optó por alguien que se quedaría en Target.

Bill George, miembro de la Escuela de Negocios de Harvard y exmiembro de la junta directiva de Target, afirmó que Fiddelke “conoce la empresa al dedillo. Conoce las debilidades y los problemas”.

“Creo que es la persona indicada para reconstruir Target a largo plazo”, afirmó George.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.