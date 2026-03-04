El nivel del mar es más alto de lo que se creía y millones de personas estarían en riesgo, revela estudio

Los niveles del mar a lo largo de las costas del mundo son mucho más altos de lo que se…

Los niveles del mar a lo largo de las costas del mundo son mucho más altos de lo que se suponía anteriormente, más de 3 pies (poco menos de 1 metro) en algunas regiones, según una nueva investigación, lo que genera alertas de que el mundo está subestimando el alcance de la amenaza y la rapidez con la que podrían desaparecer las costas.

El aumento del nivel del mar es uno de los impactos más visibles y alarmantes de la crisis climática provocada por el ser humano, amenazando a cientos de millones de personas que viven a lo largo de las costas globales. Los científicos estiman que ya estamos comprometidos con un aumento de unos 15 centímetros (6 pulgadas) del nivel global del mar para 2050.

Pero sus cálculos pueden no estar partiendo desde una base precisa, según el estudio, publicado el miércoles en Nature.

Para predecir cómo el aumento del nivel del mar afectará a las comunidades costeras, los científicos suelen utilizar un modelo que estima el nivel del mar observando el campo gravitatorio y la rotación de la Tierra. Pero esto no toma en cuenta otros factores que influyen, como mareas, vientos, corrientes oceánicas, temperatura y salinidad.

Para una información confiable sobre el nivel del mar, el modelo debería combinarse con datos satelitales del mundo real que puedan medir con precisión la altura del mar, dijo Philip Minderhoud, autor del estudio y profesor asociado en la Universidad e Investigación de Wageningen en los Países Bajos.

Los autores del informe analizaron 385 estudios revisados por pares publicados en los últimos 15 años sobre el aumento del nivel del mar y los peligros que representa para las costas. Encontraron que el 90 % solo dependió de suposiciones de modelos en lugar de observaciones reales y medidas.

Es un “punto ciego metodológico” que ha dado lugar a una subestimación generalizada de los niveles del mar costeros y la exposición de las personas a los peligros relacionados, dijo Minderhoud.

El nivel del mar en las costas globales es en promedio alrededor de 1 pie (30 centímetros) más alto de lo que se asume actualmente, encontró el informe, y en algunos lugares —como el sudeste asiático y partes del Pacífico— alcanza hasta 3 pies más alto.

Los hallazgos sugieren que, si el nivel del mar aumenta alrededor de 3 pies, pondría bajo el agua un 37 % más de tierra de lo que se asume actualmente, afectando hasta 132 millones de personas en todo el mundo.

“En pocas palabras, si en realidad el nivel del mar es más alto para tu isla o ciudad costera en particular de lo que se había supuesto anteriormente, los impactos del aumento del nivel del mar ocurrirán antes de lo proyectado”, dijo Minderhoud.

Los resultados muestran que “los impactos del aumento del nivel del mar bajo el cambio climático se han subestimado sistemáticamente”, dijo Matt Palmer, profesor asociado en la Universidad de Bristol, que no participó en el estudio.

Jonathan Bamber, director del Centro de Glaciología de Bristol, que ha trabajado en el aumento del nivel del mar durante unos 20 años, dijo que los resultados lo dejaron “realmente sorprendido”.

Las suposiciones erróneas sobre el aumento actual del nivel del mar tendrán importantes implicaciones para el futuro “en términos de la superficie y el número de personas potencialmente afectadas”, dijo Bamber, quien tampoco participó en el estudio. Sin embargo, agregó, no afectan las proyecciones sobre cuánto podría aumentarse el nivel del mar en el futuro.

Los autores del estudio dijeron que se necesita más trabajo para reevaluar los niveles globales del mar, así como todas las implicancias de los riesgos que enfrentan ahora y en el futuro las comunidades costeras.

