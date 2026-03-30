El Gobierno español concederá la nacionalidad al opositor venezolano Leopoldo López. ¿Qué significa para su carrera política?

El líder opositor venezolano Leopoldo López recibirá este martes la nacionalidad española, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea…

El líder opositor venezolano Leopoldo López recibirá este martes la nacionalidad española, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una entrevista concedida a la emisora de radio catalana Rac1.

Esta condición jurídica fue gestionada por la vía de la carta de naturaleza, confirmó Albares, lo que supone la concesión de esta medida por una vía poco común y ágil, dado que quien decide es el Consejo de Ministros cuando concurren circunstancias excepcionales por parte del interesado, además de que se materializa de forma discrecional a través de un Real Decreto.

“Se ha utilizado esa vía porque hay algunos documentos que, por la situación tan especial en la que se encuentra Leopoldo López, pues le era imposible producirlos y por lo tanto hemos decidido utilizar esa norma, que está en el Código Civil Español y se puede utilizar con total normalidad”, señaló Albares.

Al concretarse esto, podría afectar la posibilidad de que López se postule como candidato a presidente en una futura elección en Venezuela. La Constitución del país sudamericano (artículos 41 y 227) establece que el candidato debe ser “venezolano por nacimiento, mayor de 30 años, de estado seglar, sin condenas firmes y no poseer otra nacionalidad”. En 2017, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) interpretó que venezolanos por nacimiento con doble nacionalidad pueden aspirar si renuncian a la otra ciudadanía antes de postularse, y podrían recuperarla después del mandato.

CNN está a la espera de los comentarios de Leopoldo López al respecto de este asunto.

Esta información confirmada por el canciller español llega cinco meses después de que el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitara ante TSJ el retiro de la nacionalidad venezolana a López, bajo el argumento de que este habría llamado a una invasión extranjera contra Venezuela.

En una entrevista concedida a CNN unos días antes, el líder opositor afirmó que había “una necesidad de ejercer presión por la fuerza” en Venezuela cuando fue preguntado al respecto de las tensiones entre su país natal y Estados Unidos, dado que la administración de Donald Trump había ordenado atacar varias embarcaciones supuestamente involucradas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En el documento que presentó ante el TSJ, Maduro acusó a López de “promover un bloqueo económico criminal y llamar a una invasión militar extranjera”, entre otros señalamientos.

López, líder del partido Voluntad Popular, estuvo detenido desde el 18 de febrero de 2014 hasta el 30 de abril de 2019, acusado de haber generado violencia mediante su discurso durante las protestas antigubernamentales de 2014. Se declaró inocente y aseguró que fue encarcelado por razones políticas.

López fue condenado a 14 años de prisión. Tras cumplir tres años y medio en la cárcel militar de Ramo Verde y casi dos años bajo arresto domiciliario, en 2019 escapó se refugió en la residencia de la embajada de España en Caracas, donde permaneció hasta trasladarse a Madrid.

The-CNN-Wire

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