El gendarme Nahuel Gallo ya está en su casa, pero en Argentina las intrigas sobre su excarcelación en Venezuela aumentan

La liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo fue, como muchas otras excarcelaciones en Venezuela desde enero, un hecho no anunciado en detalle por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sin embargo, en este caso también hubo informaciones cruzadas desde Argentina, donde la primera confirmación llegó a través de autoridades del fútbol y no del Gobierno del presidente Javier Milei. Las versiones y las tensiones que las anteceden desataron las intrigas en un país donde la política y el fútbol son igual de protagonistas.

Gallo estaba detenido desde diciembre de 2024, cuando ingresaba en un paso terrestre a Venezuela. Su familia afirmó que iba a reunirse con su pareja y su hijo y consideró que se trató de una desaparición forzada. Por su parte, Caracas señaló que el suboficial argentino “se quiso infiltrar” en el país, versión rechazada por autoridades argentinas.

Desde entonces estuvo encarcelado en El Rodeo 1, una prisión en las afueras de la capital. En ese momento, Argentina ya no contaba con representación diplomática en Venezuela, debido a que había roto los lazos diplomáticos meses antes en medio de la crisis postelectoral.

CNN envió una consulta al Ministerio Público de Venezuela para conocer las condiciones en las que Gallo fue liberado y espera respuesta. El Gobierno comenzó con las excarcelaciones en las primeras semanas de enero, luego de la captura del depuesto presidente Maduro. Además aprobó una ley de amnistía, que es cuestionada por la oposición por insuficiente.

El gendarme llegó a Argentina en las primeras horas del lunes tras un largo viaje con dos paradas en un avión fletado por la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). Fue esa entidad quien confirmó el domingo la liberación en redes sociales, incluso antes que su esposa y que el Gobierno del presidente Javier Milei.

En un comunicado, la AFA agradeció a la presidenta encargada Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación” y añadió que la Federación Venezolana de Fútbol facilitó el contacto con el Gobierno de Venezuela.

Gallo viajó acompañado por dos funcionarios de la AFA, entre los que no pudo estar el presidente de la asociación, Claudio Tapia, quien está enfrentado públicamente con Milei y afronta acusaciones de corrupción impulsadas por el Ejecutivo, cargos que él rechaza. Tapia tiene un impedimento judicial para salir del país y había solicitado días atrás una autorización para viajar a un acto de la Conmebol en Venezuela, con lo que hubiera estado en la foto con el gendarme, pero la Justicia rechazó su pedido.

Posteriormente, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, confirmó que su esposo estaba volando al país y luego llegó recién el comunicado del Gobierno de Milei.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, agradeció en su publicación a mediadores diferentes a los mencionados por la AFA, que tampoco fue nombrada.

“La República Argentina (…) destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos ha resultado fundamental y tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”, dijo Quirno.

Pese a ser un caso que movilizó a la diplomacia argentina durante más de un año, Milei no mencionó a Gallo durante casi dos horas de discurso nocturno en el Congreso, por la apertura de sesiones ordinarias.

Más tarde, el mandatario fue consultado por la prensa y restó importancia al avión con el que llegó Gallo. “Acá lo importante es que vuelva a estar con nosotros en la Argentina”, dijo en entrevista con La Nación+.

De madrugada, Gallo fue recibido el canciller Quirno, la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich y la actual titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, entre otras autoridades.

Horas después, su pareja dejó un mensaje en redes sociales en el que expresó toda su felicidad por el retorno. “Tengo tantas preguntas guardadas, tantas cosas por decir… pero hoy las palabras se me mezclan con las lágrimas”, dijo Gómez. “Ya habrá tiempo para contar, para agradecer uno por uno, para abrazar a quienes nos sostuvieron cuando parecía imposible. Ahora solo necesitamos estar juntos”, agregó.

