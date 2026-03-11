El FBI se une a la búsqueda de un general de división retirado de la Fuerza Aérea que desapareció hace casi dos semanas

Un general de división retirado de alto rango de la Fuerza Aérea de EE.UU. que una vez comandó una base…

Un general de división retirado de alto rango de la Fuerza Aérea de EE.UU. que una vez comandó una base desde hace tiempo asociada con la leyenda de los ovnis ha estado desaparecido durante casi dos semanas, y las autoridades piden ayuda al público para localizarlo, según la Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo (BCSO, por sus siglas en inglés) en Nuevo México.

El general de división retirado de la Fuerza Aérea William Neil McCasland, de 68 años, salió de su casa en Albuquerque a pie aproximadamente a las 11 a.m. del 27 de febrero y sus familiares y amigos no han tenido contacto con él desde entonces, dijo la Oficina del Sheriff en un comunicado de prensa. Su teléfono celular fue dejado en casa, según lo informado por la Oficina del Sheriff a CNN.

La Oficina del Sheriff emitió una Alerta Plateada el día siguiente, la cual sigue en vigor. Un problema médico no especificado ha añadido urgencia a la búsqueda.

Las autoridades han realizado un exhaustivo rastreo en el vecindario, entrevistas y operaciones de búsqueda coordinadas en un esfuerzo por encontrarlo. Contactaron a más de 600 propietarios de viviendas en el vecindario, según la Oficina del Sheriff.

McCasland mide 1,80 metros, tiene el cabello blanco y ojos azules, según la Oficina del Sheriff. Es “un entusiasta de las actividades al aire libre” que suele caminar, correr y andar en bicicleta en el vecindario de Northeast Heights de Albuquerque y las estribaciones de las Montañas Sandia.

“Debido a su experiencia y asociaciones establecidas, BCSO está coordinando estrechamente con múltiples agencias”, incluida la Oficina de Campo del FBI en Albuquerque y la Base de la Fuerza Aérea Kirtland, según la oficina del sheriff. El FBI ha confirmado su participación.

McCasland ocupó algunos de los puestos más sensibles en las fuerzas armadas de EE.UU., según la Fuerza Aérea. Ingeniero astronáutico con títulos de la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU., el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, ocupó una serie de cargos de alto nivel durante su carrera.

Se desempeñó como ingeniero jefe en el programa del Sistema de Posicionamiento Global del Departamento de Defensa, director del programa del proyecto Space Based Laser y director de programas especiales en el Pentágono. También comandó el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la Base Wright-Patterson —una base ampliamente rumorada como lugar de almacenamiento de restos extraterrestres relacionados con Roswell, a pesar de las negativas de la Fuerza Aérea.

Tras su jubilación, McCasland trabajó con To The Stars, Inc., una empresa cofundada por el músico de Blink-182 Tom DeLonge que dice estudiar información sobre fenómenos aéreos no identificados.

CNN ha contactado a la Fuerza Aérea y a la familia de McCasland para comentarios.

Su desaparición ocurrió pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara en una publicación de Truth Social que ordenaba al Pentágono y a otras agencias federales liberar registros gubernamentales relacionados con vida extraterrestre y ovnis.

“Espero y rezo para que este no sea uno de esos casos en los que un exmilitar de alto rango fue específicamente objetivo y que se lo encuentre feliz y sano lo antes posible, por su bien y el de sus seres queridos”, dijo Luis Elizondo, exagente de inteligencia del Departamento de Defensa que ahora aboga por la liberación de información clasificada sobre ovnis, a CNN.

“Si su desaparición tuvo o no algo que ver con cualquier participación pasada que haya tenido en la investigación de UAP, prefiero dejar que las fuerzas del orden tengan el tiempo necesario para hacer su trabajo antes de especular”, agregó.

“Es cierto que Neil tuvo una breve relación con la comunidad ovni”, dijo la esposa de McCasland, Susan McCasland Wilkerson, en una publicación de Facebook. “Esta conexión no es motivo para que alguien secuestre a Neil. Neil no tiene ningún conocimiento especial sobre los cuerpos ET y los restos del accidente de Roswell almacenados en Wright-Patt”.

Wilkerson dijo que su esposo no tiene demencia. “No estaba confundido ni desorientado”, afirmó.

McCasland se retiró hace casi 13 años, y Wilkerson dijo que “parece bastante improbable que haya sido llevado para extraer secretos muy antiguos de él”.

Wilkerson agradeció a la comunidad y a las autoridades por su apoyo, señalando las “decenas de personas buscando a pie, tanto agentes como amigos y vecinos de Neil… buscadores a caballo, drones con diferentes capacidades, helicópteros, tres tipos diferentes de perros de búsqueda, rastreo en el vecindario y búsqueda de videos de cámaras Ring o de vida silvestre”.

La Oficina del Sheriff dijo que hasta ahora “no ha encontrado evidencia de actos delictivos”, pero que “aún está considerando todos los posibles escenarios”.

Los investigadores han pedido a quienes se encuentren en el área que los contacten si tienen alguna información. Imágenes y otros archivos pueden enviarse a la Oficina del Sheriff a través de una página web específica.

“…Quizá la mejor hipótesis es que los alienígenas lo teletransportaron a la nave nodriza”, dijo Wilkerson en su publicación. “Sin embargo, no se han reportado avistamientos de una nave nodriza sobrevolando las Montañas Sandia”.

