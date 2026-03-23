Cae el precio del petróleo y las acciones se disparan tras decisión de Trump de posponer ataques contra Irán

Las acciones se dispararon y los precios del petróleo cayeron con fuerza después de que el presidente Donald Trump dijera…

Las acciones se dispararon y los precios del petróleo cayeron con fuerza después de que el presidente Donald Trump dijera el lunes que Estados Unidos pospondría nuevos ataques contra la infraestructura energética de Irán, a la espera del resultado de las negociaciones con el país.

El Dow cerró al alza en 631 puntos, o un 1,38 %. El S&P 500 ganó un 1,15 % y el Nasdaq subió un 1,38 %. Los tres índices bursátiles recortaron parte de las ganancias después de subir más de un 2 % anteriormente.

Aun así, el movimiento al alza detuvo una reciente caída. El Nasdaq había cerrado el viernes al borde de una corrección; una caída del 10 % desde un máximo reciente.

El crudo Brent, el referente mundial del petróleo, cayó un 10,92 % para cerrar en US$ 99,94 por barril, su primer cierre por debajo de US$ 100 por barril desde el 11 de marzo. El crudo estadounidense se hundió un 10,28 % para cerrar en US$ 88,13 por barril, su cierre más bajo desde el 11 de marzo.

Los precios del petróleo registraron su mayor caída en un solo día desde el 10 de marzo, cuando Trump dijo que la guerra con Irán terminaría “muy pronto”. Las caídas se producen después de que los precios del petróleo el viernes se establecieran en su nivel más alto desde julio de 2022.

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que las conversaciones tendrían lugar a lo largo de la semana. Sin embargo, no está claro si el estrecho de Ormuz sería seguro para transitarlo. Esta crucial vía marítima, por la que circula el 20 % del suministro mundial de petróleo, ha sido cerrada de hecho por Irán.

Los futuros de las acciones repuntaron y el petróleo cayó considerablemente inmediatamente después del mensaje de Trump a primera hora del lunes. No obstante, los mercados moderaron parte de su entusiasmo inicial después de que las Fuerzas de Defensa de Israel declararan que continuaban los ataques sobre Teherán, y ante la incertidumbre de si Irán coincidía con la versión de los hechos presentada por Trump.

“El lunes, el mercado amaneció con noticias potencialmente positivas provenientes de Medio Oriente”, señaló en una nota Chris Larkin, director general de comercio e inversiones de E-Trade de Morgan Stanley.

“Sin embargo, para que cualquier repunte de alivio continúe probablemente se requerirán acciones tangibles en el frente geopolítico”, añadió Larkin. “Seguimos inmersos en un mercado impulsado por los titulares de las noticias y, dado el escaso calendario de noticias económicas para esta semana, la atención seguirá centrada en los precios del petróleo y en la política”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo que Irán no ha mantenido ninguna negociación con Estados Unidos, rechazando las afirmaciones de Trump de que Washington y Teherán han logrado avances significativos en las conversaciones, según la agencia estatal iraní Islamic Republic News Agency.

El índice de referencia europeo Stoxx 600 subió un 0,6 %, cerrando ligeramente al alza pero recortando ganancias tras haber llegado a dispararse inicialmente hasta un 2,3 % después del anuncio de Trump. El índice DAX de Alemania cerró con una subida del 1,2 % tras haberse disparado inicialmente más de un 3,5 %.

Los precios del oro bajaban más de un 3 % justo después de registrar su peor semana desde 1983, continuando una reciente caída tras un ascenso meteórico en meses anteriores. El índice del dólar estadounidense cayó un 0,5 %, oscilando tras fuertes ganancias este mes.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron a medida que los inversores compraban bonos. Los rendimientos, que influyen en los costos de endeudamiento en toda la economía, habían subido con fuerza en las últimas semanas mientras se intensificaba la guerra con Irán.

Los futuros del diésel y la gasolina en EE.UU. cayeron el lunes junto con los precios del petróleo. Los futuros del diésel y los futuros de la gasolina bajaron alrededor de un 10 % y un 9,5 %, respectivamente. Pero los futuros aún suben un 79 % y un 73 % este año, respectivamente.

A pesar de los descensos en los precios del petróleo registrados el lunes, los precios del crudo se mantienen aproximadamente un tercio por encima de los niveles previos a que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Los precios mundiales del petróleo se han disparado desde el inicio de la guerra en Irán debido a la escasez de buques petroleros capaces de salir del estrecho. Trump había amenazado con “aniquilar” las centrales eléctricas de Irán a menos que este detuviera los ataques contra el transporte marítimo y permitiera la apertura del estrecho para el día de hoy.

Los estadounidenses han pagado el precio de los combates en forma de precios más altos en los combustibles. Los precios de la gasolina en EE.UU. subieron por vigésimo tercer día consecutivo el lunes, alcanzando los US$ 3,96 según el último registro de la AAA, el precio más alto desde agosto de 2022.

El precio promedio ha subido ahora US$ 1,02 —o un 34 %— en el último mes. Este aumento mensual es superior al registrado tras el huracán Katrina en 2005 y también al que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Este último repunte llevó finalmente los precios a un máximo histórico de US$ 5,02 por galón.

Si bien Estados Unidos —el mayor productor de petróleo del mundo— obtiene una cantidad relativamente pequeña de crudo de Medio Oriente, los precios se fijan en un mercado global de materias primas. Los precios de la gasolina en EE.UU. se ven directamente afectados, dado que la gasolina se deriva del crudo.

Incluso si la guerra ha terminado esencialmente y los precios del petróleo comienzan a bajar, podría pasar algún tiempo antes de que los precios en los surtidores empiecen a descender, a medida que los aumentos anteriores se vayan trasladando a través del sistema de distribución.

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