El Dow Jones cae casi 800 puntos y el petróleo se dispara mientras el conflicto con Irán se expande más allá de Medio Oriente

Las acciones cayeron, la volatilidad aumentó y los precios del petróleo subieron a su nivel más alto desde mediados de 2024, mientras la preocupación por una guerra prolongada con Irán sigue sacudiendo a los mercados.

El Dow cerró con una baja de 785 puntos, o 1,61 %, y recortó pérdidas por la tarde después de haber llegado a caer más de 1.100 puntos. El S&P 500 bajó 0,56 % y el Nasdaq, de fuerte peso tecnológico, retrocedió 0,26 %, tras moderar las pérdidas previas y terminar la jornada ligeramente a la baja.

El crudo estadounidense subió 8,5 %, a poco más de US$ 81 por barril, su mayor alza en un solo día desde mayo de 2020. El Brent, referencia internacional, avanzó 4,93 %, a US$ 85,41 por barril.

El crudo estadounidense y el Brent acumulan alzas de más de 20 % y 17 % esta semana, respectivamente, ante el nerviosismo por posibles interrupciones del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, la estrecha vía marítima frente a la costa de Irán por la que suele pasar cada día alrededor de 20 % del consumo mundial de petróleo.

La guerra en Medio Oriente parece haber detenido por completo el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz, ya que aseguradoras y navieras no están dispuestas a correr el riesgo de navegar por la zona durante el conflicto. El miércoles no transitó ningún petrolero por esa vía clave, de acuerdo con datos de S&P Global Commodities at Sea compartidos con CNN.

Los futuros del gas natural y del diésel en Estados Unidos subieron casi 3 % y 7 %, respectivamente. Los precios más altos de la energía podrían avivar la inflación, complicando las perspectivas para la Reserva Federal y generando problemas para las acciones.

“Aún existe un alto nivel de incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la magnitud de la interrupción de los suministros energéticos globales”, dijo Lee Hardman, economista sénior de divisas en MUFG, en un comunicado.

Las cuestiones clave para los mercados son si será posible reanudar el tránsito a través del estrecho de Ormuz, así como tratar de evaluar la duración de la guerra, dijo Rob Haworth, director sénior de estrategia de inversión en US Bank Asset Management.

“El mercado ha estado esperando que esto sea breve”, dijo Haworth. “Irán sigue intentando expandir la esfera del conflicto, y eso podría empeorar aún más el sentimiento de riesgo si se prolonga y se involucran más actores”.

El Dow registró una caída más pronunciada que el S&P y el Nasdaq, ya que Goldman Sachs (GS) y Caterpillar (CAT), las dos empresas con mayor ponderación en el Dow, cayeron cada una más de 3,5 %.

Las acciones en Europa también bajaron: el índice Stoxx 600, referencia regional, retrocedió 1,29 % y el DAX de Alemania cayó 1,61 %.

El dólar estadounidense se fortaleció frente a otras principales monedas, impulsado por la búsqueda de refugio. El índice del dólar sube 1,5 % esta semana.

Los rendimientos del Tesoro subieron a medida que los inversores vendieron bonos y consideraron el posible impacto inflacionario de los precios más altos del petróleo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó 4,13 %, su nivel más alto en tres semanas.

El índice de volatilidad de Wall Street, el VIX, se disparó 11 %. El “miedo” fue el sentimiento que impulsó los mercados, según el Fear and Greed Index de CNN.

“Aún no hemos visto señales de desescalada, y los precios del petróleo siguen subiendo”, dijo Jim Reid, jefe global de investigación macroeconómica de Deutsche Bank, en una nota.

Un popular fondo cotizado en bolsa que sigue a la industria aérea cayó 4,8 % y tuvo su peor día desde abril.

