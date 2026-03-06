El Dow vive su peor semana desde abril, el petróleo alcanza los US$ 90 y los datos de empleo aumentan ansiedades del mercado

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán repercutió en los mercados esta semana, enviando los precios del petróleo…

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán repercutió en los mercados esta semana, enviando los precios del petróleo a su mayor ganancia semanal en la historia de la negociación de futuros y provocando una ola de ventas en las acciones en todo el mundo.

Las acciones estadounidenses cerraron a la baja el viernes, ya que el aumento vertiginoso de los precios del petróleo y los datos de empleo más débiles de lo esperado se sumaron a las preocupaciones que recorren los mercados. El Dow cayó 453 puntos, o un 0,95 %, recuperando parte de las pérdidas después de caer casi 950 puntos tras la campana de apertura. El S&P 500 cayó un 1,33 % y el Nasdaq, con un fuerte peso tecnológico, se hundió un 1,59 %.

El Dow terminó la semana con una caída del 3%, su peor semana desde abril. El S&P 500 se hundió un 2% en la semana, su peor desempeño desde octubre.

Los precios del petróleo continuaron subiendo, alcanzando su nivel más alto desde finales de 2023: el crudo estadounidense subió un 12,2 %, hasta los US$ 90,90 por barril. El crudo Brent, el índice de referencia internacional, ganó un 8,5 %, hasta los US$ 92,69 por barril.

Los precios del petróleo estadounidense y del Brent han subido un 36 % y un 27 %, respectivamente, esta semana, debido a que el conflicto con Irán ha detenido el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz y ha causado interrupciones a los productores de petróleo de la región. El aumento del 36 % del petróleo estadounidense esta semana es el mayor incremento semanal desde que los futuros del WTI, el referente estadounidense, comenzaron a cotizar en 1983.

“Los inversores han pasado de la complacencia al borde del pánico. Y estamos a punto de tener un momento de pánico”, declaró Bob McNally, presidente de Rapidan Energy Group, a CNN en una entrevista telefónica el viernes.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes en una publicación en redes sociales que “no habrá acuerdo con Irán”, salvo una rendición incondicional.

“El mercado bursátil se está volviendo cada vez más vulnerable a la turbulencia en Medio Oriente, lo que hace que el camino de menor resistencia sea a la baja”, declaró Craig Johnson, técnico jefe de mercado de Piper Sandler, en una nota.

El petróleo estadounidense se había disparado hasta un 14 % el viernes, superando los US$ 92 por barril, pero recortó ligeramente las ganancias por la tarde después de que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos anunciara que reaseguraría hasta US$ 20.000 millones en pérdidas marítimas derivadas del conflicto en Medio Oriente.

El indicador del miedo de Wall Street, el VIX, subía un 22 % y alcanzó su nivel más alto desde abril, cuando los mercados se vieron sacudidos por la incertidumbre sobre los aranceles.

Saad al-Kaabi, ministro de energía de Qatar, declaró al Financial Times que predice que todos los exportadores de energía del Golfo se verán obligados a detener la producción, lo que impulsará los precios del petróleo. El aumento de los precios del petróleo y la energía podría disparar la inflación. Esto está generando nerviosismo en Wall Street.

La preocupación por la inflación energética se sumó al nerviosismo por un informe de empleo más débil de lo esperado el viernes por la mañana. La economía estadounidense perdió 92.000 empleos en febrero y la tasa de desempleo subió ligeramente hasta el 4,4%, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Es una cifra difícil de digerir para los mercados, considerando la debilidad por un lado y el aumento de los precios del petróleo por el otro”, declaró Jeff Palma, director de investigación macro y de múltiples activos en Cohen & Steers.

“La combinación de incertidumbre comercial y la falta de crecimiento demográfico apunta a una economía más débil al mismo tiempo que se disparan los precios de la energía”, declaró David Russell, director global de estrategia de mercado en TradeStation, en un correo electrónico.

Los bonos fluctuaron el viernes tras el débil informe de empleo. El rendimiento del Tesoro a 10 años se disparó esta semana a medida que los inversores vendían bonos y sopesaban el posible impacto inflacionario del aumento de los precios de la energía. El rendimiento a 10 años cotizaba en 4,14 % el viernes, frente al 3,96 % del lunes, registrando su mayor subida semanal desde abril.

“Si añadimos el aumento de los precios del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente y la renovada incertidumbre arancelaria a la compleja situación de los mercados laborales, tenemos un panorama complejo y estanflacionario de riesgos para la Fed”, declaró Elyse Ausenbaugh, jefa de estrategia de inversión de JP Morgan Wealth Management, en una nota.

El índice del dólar estadounidense se movió a la baja tras el informe de empleo más débil de lo previsto, poniendo en pausa sus recientes ganancias. El índice subió un 1,4 % esta semana, registrando su mejor semana desde agosto, ya que los inversores acudieron en masa al billete verde como refugio seguro. Las preocupaciones sobre la inflación, que podrían retrasar los recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, también han impulsado al dólar.

“Las cifras [de empleo] de hoy podrían haber puesto a la Fed entre la espada y la pared”, declaró Ellen Zentner, estratega económica jefa de Morgan Stanley Wealth Management, en una nota.

“Un debilitamiento significativo del mercado laboral respaldaría una reducción de tipos, pero dado el riesgo de que los precios del petróleo, que se mantienen altos durante más tiempo, provoquen otro aumento de la inflación, la Fed podría verse obligada a mantenerse al margen”, declaró Zentner.

