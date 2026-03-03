Las acciones recuperan algunas pérdidas pero cierran a la baja mientras se extiende el conflicto en Medio Oriente

Las acciones globales cerraron a la baja el martes después de un día volátil en el que el Dow cayó…

Las acciones globales cerraron a la baja el martes después de un día volátil en el que el Dow cayó brevemente más de 1.200 puntos, ya que persisten las preocupaciones entre los inversores de que el conflicto en expansión en Medio Oriente podría escalar aún más.

El Dow cerró a la baja en 404 puntos, o un 0,83 %, recortando pérdidas anteriores. El S&P 500 cayó un 0,94 % y el Nasdaq bajó un 1,02 %, recuperándose parcialmente de caídas anteriores de casi 2,5 % y 2,75 %, respectivamente.

El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 10 % después de aumentar brevemente hasta un 31 %. El VIX cerró en su nivel más alto en poco más de tres meses.

Las acciones en Europa y Asia también bajaron por segundo día consecutivo. El índice de referencia Stoxx 600 de Europa cayó un 3,08 %. El Nikkei 225 de Japón descendió un 3,06 %. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó un 7,24 %, registrando su peor día desde abril. Los mercados en Corea del Sur estuvieron cerrados el lunes en observancia de un feriado.

“No es posible en este momento conocer el alcance total ni la duración de las operaciones militares que pudieran ser necesarias”, escribió el presidente Donald Trump el lunes en una carta al senador Chuck Grassley.

Este martes, Trump respondió a las preguntas de los periodistas en la Casa Blanca y justificó el ataque contra Irán: “Era algo que tenía que hacerse”. El presidente afirmó que “prácticamente todo ha sido destruido” al referirse a las instalaciones militares iraníes y expresó su sorpresa por la decisión de Irán de atacar a sus vecinos en Medio Oriente.

Las acciones militares en la región se intensificaron por cuarto día consecutivo, e Israel afirma estar llevando a cabo “ataques simultáneos en Teherán y Beirut” dirigidos contra instalaciones militares iraníes y contra el grupo Hezbollah, respaldado por Irán. Las embajadas estadounidenses en Arabia Saudita y Kuwait han sido atacadas en medio de los bombardeos iraníes, según informaron fuentes a CNN. Además, se ha ordenado la salida del personal del Gobierno estadounidense que no se encuentra en situación de emergencia en Jordania, Bahrein, Iraq, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos debido a preocupaciones de seguridad.

Los inversores se preparan para una mayor presión sobre los precios del petróleo después de que Irán anunciara el lunes que atacaría cualquier barco que intentara atravesar el estrecho de Ormuz, el estrecho frente a la costa iraní por el que fluye casi el 20 % del consumo mundial de petróleo. Los operadores de buques y las aseguradoras marítimas no están dispuestos a arriesgarse a navegar por él mientras persisten los combates.

Los precios del petróleo en un momento del martes subieron más del 9 % antes de recortar las ganancias para cerrar en sus niveles más altos desde enero de 2025. Los precios del petróleo crudo estadounidense subieron un 4,68 %, a US$ 74,56 por barril, después de subir un 6,3 % el lunes. El Brent, el referente internacional del petróleo, ganó un 4,7 %, a US$ 81,40 por barril. Y la gasolina subió 11,2 centavos hasta US$ 3,11 por galón, su mayor salto en un solo día desde 2005.

Los activos refugio mostraron movimientos dispares el martes: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió, ya que los inversores vendieron bonos y sopesaron el impacto inflacionario del aumento de los precios del petróleo.

El índice del dólar estadounidense subió un 0,65 % ante las expectativas de que la inflación podría retrasar aún más los recortes de tasas de la Reserva Federal. El índice del dólar ha subido casi un 1,5 % en lo que va de semana.

“Que la guerra actual pueda ser ‘inflacionaria’ es lo que está causando pánico entre los operadores hoy”, dijo Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de interés de Macquarie Group, en una nota.

“La perspectiva de una guerra corta ha sido descartada hoy debido a las sugerencias del Gobierno de EE.UU. de que la guerra podría prolongarse más allá de unas pocas semanas”, dijo Wizman.

El oro bajó un 3,8 %, continuando un reciente episodio de volatilidad y revirtiendo su curso después de subir un 1,2 % el lunes para alcanzar su nivel más alto en un mes.

Los futuros del gas natural en Europa se dispararon casi un 20 % el martes hasta su nivel más alto en tres años, ampliando las ganancias después de subir un 38 % el lunes. Los futuros del gas natural en Estados Unidos subieron un 3 % tras aumentar un 3,5 % el lunes.

Para Estados Unidos, las ganancias en los precios del diésel superaron las ganancias en el petróleo y el gas natural: los futuros del diésel se dispararon un 8 % el martes después de subir casi un 12 % el lunes.

