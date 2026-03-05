El Departamento de Justicia publica entrevistas del FBI relacionadas con una acusación de abuso sexual contra Trump

El Departamento de Justicia publicó en internet tres entrevistas del FBI relacionadas con acusaciones de agresión sexual contra el presidente…

El Departamento de Justicia publicó en internet tres entrevistas del FBI relacionadas con acusaciones de agresión sexual contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no se habían incluido en el enorme lote de archivos de Epstein difundido por el propio departamento.

Un análisis de CNN detectó que decenas de entrevistas a testigos faltaban en el archivo en línea de evidencia relacionada con la investigación de Jeffrey Epstein. Todas esas entrevistas quedaron registradas en un memorando conocido como “302”, que resume lo que una persona entrevistada les dijo a agentes del FBI. Los “302” no incluyen otra información corroborante ni las opiniones de los agentes.

Entre los registros que faltaban había tres entrevistas relacionadas con una mujer que les dijo a los agentes que Epstein abusó de ella repetidamente hace décadas, comenzando cuando tenía aproximadamente 13 años, y que también acusó a Trump de agredirla sexualmente.

Trump ha negado de forma consistente haber cometido delitos en relación con Epstein.

De acuerdo con la ley, el Departamento de Justicia puede retener archivos que sean duplicados, estén protegidos por privilegio legal o formen parte de una investigación federal en curso.

El Departamento de Justicia no ha explicado por qué no se publicaron las descripciones de las entrevistas a testigos relacionadas con Trump, pero dijo en un comunicado la semana pasada que inició una revisión para determinar si algunos documentos fueron “etiquetados de forma incorrecta durante el proceso de revisión”. Si eso ocurrió, el departamento dijo que los publicaría, según el comunicado.

El miércoles, el Departamento de Justicia también volvió a publicar imágenes en la biblioteca de archivos de Epstein que habían sido retiradas temporalmente tras ser señaladas por posible desnudez.

El departamento ha sido duramente criticado por su proceso de edición por protección y ha tenido que retirar documentos repetidamente, ajustar ediciones y volver a publicarlos. Entre los problemas más graves reportados están casos en los que se hicieron públicas, sin su conocimiento, las identidades o fotos de víctimas.

Aún faltan varios miles de imágenes por volver a publicarse, dijo a CNN un funcionario del departamento, y eso también se hará este jueves.

Tres meses después de su publicación, los empleados del Departamento de Justicia aún dedican varias horas a la semana a revisar los archivos, corrigiendo errores en las ediciones y en la publicación de los documentos, dijo a CNN un alto funcionario del Departamento de Justicia.

Aproximadamente el 1 % de los tres millones de documentos presentó problemas con las redacciones, señaló el funcionario.

“Normalmente en la vida acertar en el 99 % de las cosas es bastante bueno, pero eso sigue siendo una gran cantidad de errores”, dijo la persona.

El Departamento de Justicia no está investigando actualmente a ninguna persona relacionada con Jeffrey Epstein, dijo este jueves un alto funcionario del Departamento de Justicia.

El presidente Donald Trump ordenó previamente al departamento abrir una investigación sobre los vínculos de Jeffrey Epstein con destacados demócratas. Esa investigación se abrió, bajo la supervisión del fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton, pero no ha derivado en nuevos casos.

Sin embargo, en este momento, y sin nueva información, el funcionario no espera que se presenten cargos contra nadie en relación con Epstein.

