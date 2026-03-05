El creador de “One Piece” ocultó en el mar el secreto clave de su historia. Así reaccionaron los fans

Los fans del manga “One Piece” han tenido una semana ajetreada. Para celebrar que la historieta alcanzó los 600 millones…

Los fans del manga “One Piece” han tenido una semana ajetreada. Para celebrar que la historieta alcanzó los 600 millones de ejemplares vendidos, el canal oficial de “One Piece” en YouTube difundió el martes un video en el que su creador, Eiichiro Oda, escribió en un papel en qué consiste el tesoro secreto clave de la historia, lo guardó en cofre y lo lanzó al océano para que los fans lo encuentren.

El anuncio desató un frenesí entre los aficionados al manga, publicado originalmente el 22 de julio de 1997.

Lo sorprendente: en apenas 24 horas decenas de fans aseguran en redes sociales haber descifrado la ubicación exacta del cofre ocultado en el mar por Eiichiro Oda a 651 metros de profundidad.

Es importante destacar lo importante de este anuncio para el que muchos consideran el mayor fandom en la industria del manga: durante casi 30 años, ha sido un secreto la identidad del One Piece, el legendario tesoro de Joy Boy, y considerado la clave para convertirse en el rey de los piratas, por primera vez. Es la mayor incógnita para los lectores de “One Piece”, ya que Oda nunca lo había escrito explícitamente antes.

El anuncio, por supuesto, busca también generar interés por el estreno de la temporada 2 de la serie con actores “One Pïece”, que debuta en Netflix este 10 de marzo, y que la plataforma de streaming esperar exhibir en simultáneo sus dos primeros episodios en 200 salas de cine de Estados Unidos, Canadá y Japón.

Según la plataforma de streaming especializada en anime Crunchyroll, Eiichiro Oda es actualmente el octavo autor más vendido de todos los tiempos, justo detrás de J. K. Rowling, quien ha vendido un estimado de 600 a 650 millones de copias de las novelas de Harry Potter. Oda es el único autor japonés entre los 10 primeros y el segundo autor de lengua no inglesa.

A continuación, algunas de las cuentas de fans en X que afirman haber descrifrado las coordenadas de dónde está oculto el cofre con el secreto de “One Piece”.

Oda ha prometido que el secreto del tesoro del One Piece será rebelado cuando se complete la historia del manga.

Quizás la espera del fandom de “One Piece” requiera más tiempo.

