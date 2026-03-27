El conflicto con Irán es una mina de oro para la “maquinaria de guerra” de Rusia. Y no se trata solo de petróleo

La guerra con Irán ha supuesto un salvavidas muy necesario para la maltrecha economía rusa. Los altos precios del petróleo…

La guerra con Irán ha supuesto un salvavidas muy necesario para la maltrecha economía rusa.

Los altos precios del petróleo están engrosando las arcas del Kremlin, ayudando a paliar el déficit de su presupuesto federal y a sostener el esfuerzo bélico en Ucrania.

Pero más allá del petróleo, la competencia global por el suministro de gas natural y fertilizantes —también interrumpida por el conflicto con Irán— podría incrementar aún más las ganancias financieras de Rusia.

“El mayor beneficiario del conflicto (con Irán) es Rusia”, afirmó Ben Cahill, investigador asociado sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de análisis con sede en Washington. El Kremlin ahora puede vender crudo ruso, antes con descuento, “a precios de mercado”, lo que supone “un giro bastante significativo” para la economía, añadió.

El alivio para las finanzas públicas rusas llega en un momento crucial. Antes de la guerra con Irán, “Rusia se encaminaba hacia una auténtica crisis presupuestaria”, afirmó Alexandra Prokopenko, investigadora del Centro Carnegie Rusia-Eurasia, un instituto de investigación con sede en Berlín especializado en Rusia.

Si bien el último conflicto en Medio Oriente no ha alterado fundamentalmente las perspectivas de una economía estructuralmente dañada por una guerra prolongada, sí ha “ganado tiempo”, declaró a CNN.

El tiempo exacto dependerá de la duración de la guerra con Irán, pero el alza de los precios del petróleo ya ha traído cierto alivio. El Ministerio de Finanzas ruso indicó que los recortes de gastos previstos para este año se pospondrán hasta 2027, añadió Prokopenko.

A mediados de marzo, el precio del crudo ruso de los Urales se situaba en US$ 90 el barril, el doble que en febrero, según Sergey Vakulenko, investigador principal del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia.

Incluso un aumento menor, de US$ 30 el barril, registrado a principios de marzo, supuso US$ 8.500 millones de ingresos adicionales al mes, “de los cuales US$ 5.000 millones van a parar a las arcas del Estado y el resto a las compañías petroleras”, escribió en una nota esta semana.

Los ingresos procedentes del petróleo y el gas natural representan aproximadamente una cuarta parte del presupuesto federal ruso y son clave para financiar su “maquinaria de guerra en Ucrania”, afirmó Simone Tagliapietra, investigadora principal del centro de estudios Bruegel, con sede en Bruselas. “Esto supone malas noticias para Ucrania”.

Antes de la guerra con Irán, el número de compradores de petróleo ruso se estaba reduciendo y los clientes exigían grandes descuentos debido a las sanciones más estrictas de la Unión Europea y Washington.

La Casa Blanca también sancionó a la India, uno de los mayores compradores de crudo ruso en los últimos años.

Esa presión estaba surtiendo efecto. Las exportaciones rusas de crudo y productos petrolíferos se desplomaron a 6,6 millones de barriles diarios en febrero, su nivel más bajo desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, según la Agencia Internacional de Energía.

Los ingresos por exportaciones cayeron cerca de un 30 % ese mes en comparación con el mismo mes del año anterior.

La guerra con Irán ha provocado un cambio drástico, en parte gracias a un giro radical en la postura de la administración Trump respecto al petróleo ruso.

A principios de este mes, Estados Unidos flexibilizó temporalmente las sanciones al crudo ruso transportado por vía marítima para “permitir que el petróleo siga fluyendo hacia el mercado mundial”.

Según Kpler, proveedor de datos y análisis en tiempo real, los envíos rusos a la India casi se duplicarán en marzo, en comparación con febrero, a medida que las refinerías indias aumenten sus compras para compensar la caída del suministro de petróleo procedente de Medio Oriente.

En los últimos días, los compradores indios han pagado más por el crudo de los Urales que por el crudo Brent, la referencia mundial, según afirmó Sumit Ritolia, analista sénior de Kpler, citando fuentes y datos de precios de Argus Media.

El conflicto de Medio Oriente también podría reportar al Kremlin otras ventajas financieras y estratégicas.

El estrecho de Ormuz es una ruta de tránsito crucial no solo para el petróleo, sino también para el gas natural licuado, los fertilizantes, el helio y el aluminio, todos los cuales Rusia produce en grandes cantidades.

Según Prokopenko, Rusia, segundo mayor exportador mundial de fertilizantes, está recibiendo cada vez más pedidos, y los importadores de Nigeria y Ghana ya han realizado compras anticipadas para el tercer trimestre de este año.

“Una vez establecidas, estas conexiones se consolidarán en una dependencia que podría perdurar más allá de cualquier alto el fuego”, señaló esta semana.

Rusia es también el segundo mayor productor mundial de gas natural, solo por detrás de Estados Unidos.

Ya se especula con la posibilidad de que la Unión Europea retrase el calendario para la eliminación gradual del gas natural ruso. Algunas importaciones entrarán en vigor el próximo mes, y noviembre de 2027 es la fecha límite para detener todas las compras a Rusia.

Esto apunta a otra posible victoria estratégica para Rusia, afirmó Tatiana Mitrova, investigadora del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

En este caso, el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre parte del petróleo ruso también es simbólico, ya que abre la puerta a que el Kremlin renegocie con Estados Unidos para obtener concesiones a largo plazo, explicó a CNN.

Según Vakulenko, del Centro Carnegie Rusia-Eurasia, si India y China reducen su dependencia de los combustibles fósiles de Medio Oriente, podrían recurrir cada vez más a las importaciones rusas.

Esto podría impulsar la realización de grandes proyectos de infraestructura, lo que supondría un nuevo impulso para la economía rusa.

Por ejemplo, China se había mostrado reacia a comprometerse con el proyecto ruso del gasoducto Fuerza de Siberia 2. Ahora, Beijing podría estar más dispuesto, escribió Vakulenko en su informe de esta semana.

“Una ruta terrestre segura para el gas, inmune a los cierres (del estrecho de Ormuz) y a los bloqueos navales, empieza a parecer más atractiva que hace tan solo seis meses”, escribió.

Una importante ampliación del oleoducto Siberia Oriental-Océano Pacífico, actualmente capaz de transportar 1,6 millones de barriles de petróleo al día desde Rusia a Asia, de repente también “empieza a tener mucho sentido” tanto para Rusia como para China.

Sin embargo, el renovado interés de Asia por los combustibles fósiles rusos podría no ser duradero.

La crisis energética derivada de la guerra con Irán impulsará a China e India a redoblar sus esfuerzos en energías renovables de producción nacional e incluso en el carbón, argumentó Mitrova, de la Universidad de Columbia.

Las dos economías más pobladas del mundo “harán todo lo posible por reducir su dependencia de las importaciones”, afirmó.

Rusia tampoco es inmune al aumento generalizado de los costos de envío y los precios de los bienes comercializados como consecuencia de la guerra con Irán.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elevó el jueves su pronóstico de inflación general para Rusia, que incluye los precios de los alimentos y la energía, en un punto porcentual, hasta el 6 %.

La OCDE prevé que la economía rusa crezca un 0,6 % este año, frente al 1 % en 2025.

Esta estimación de descenso pone de manifiesto que los ingresos extraordinarios a corto plazo no constituyen una solución duradera para la economía de Rusia.

Los problemas económicos del Kremlin se agravan con la guerra en Ucrania que se prolonga desde hace años, la cual ha incrementado la deuda pública y frenado la inversión empresarial.

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