El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Gregory Bovino planea jubilarse, según fuentes

El alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, quien encabezó controvertidas redadas migratorias en ciudades gobernadas por demócratas, ha…

El alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, quien encabezó controvertidas redadas migratorias en ciudades gobernadas por demócratas, ha dicho que planea jubilarse a finales de mes, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Bovino aún no ha presentado la documentación de jubilación requerida, lo que deja abierta la posibilidad de que el plan cambie.

Bovino llevaba casi tres décadas en su carrera con la Patrulla Fronteriza de EE.UU. cuando el año pasado fue sacado de su puesto como agente jefe de patrulla del sector El Centro de la agencia en el sur de California para liderar los muy visibles despliegues masivos de fuerzas federales del orden en ciudades como Los Ángeles; Chicago; Charlotte, Carolina del Norte; Nueva Orleans; y Minneapolis.

Su conducta durante la operación en Chicago provocó severas reprimendas de un juez federal, quien dictaminó que sus descripciones de los hechos no estaban respaldadas por evidencia en video.

En enero, tras las muertes por disparos de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes federales, regresó a su sector fronterizo mientras el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, asumía el control en Minnesota.

La salida prevista de Bovino también coincide con la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Bovino reportaba directamente a Noem mientras se desplegaba por todo el país para encabezar la ofensiva migratoria del Gobierno, frustrando a algunas autoridades federales de inmigración veteranas preocupadas por las tácticas agresivas.

Desde entonces, la administración ha adoptado un enfoque más dirigido, dejando de lado las amplias redadas migratorias del año pasado.

CNN se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios.

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