El CEO de Paramount afirma que la independencia editorial de CNN “se mantendrá”

El CEO de Paramount, David Ellison, se ha comprometido a apoyar la independencia editorial de CNN, al afirmar que “debe mantenerse”. Sus comentarios se producen en medio de la preocupación generalizada sobre los planes de su compañía para la cadena de noticias.

La semana pasada, Ellison salió victorioso de una batalla de meses por Warner Bros. Discovery, después de que Netflix se retirara del proceso de licitación. Ahora, Paramount trabaja para obtener la aprobación regulatoria del acuerdo en Estados Unidos y otros mercados.

En su primera entrevista el jueves por la mañana en CNBC desde que se cerró el acuerdo con WBD, Ellison no abordó la posible fusión de CNN con la división CBS News de Paramount.

David Faber, de CNBC, afirmó que “existen muchas preocupaciones, sobre todo cuando se comparan CNN y CBS. Bueno, no quiero decir que se las compare, pero me pregunto si eso forma parte del plan en términos de recopilación de noticias”. Faber también preguntó: “¿Qué les diría a los empleados de CNN en este momento, muchos de los cuales están preocupados por su futuro en la cadena?”.

“CNN es una marca increíble con un equipo increíble”, dijo Ellison, y añadió: “Y creemos firmemente en la independencia que deben mantener, obviamente, esos periodistas increíbles, y queremos apoyarla en el futuro”.

Más adelante en la entrevista, Faber añadió: “Desafortunadamente, en el mundo en el que vivimos casi todo lo que sucede en el mundo corporativo tiene un trasfondo político, sobre todo en lo que respecta a las organizaciones de noticias”.

“Ciertamente, existe la percepción o el temor, quizás, de que una vez que tomen el control de CNN y dados los cambios que han hecho en CBS, estarán más en deuda con el Gobierno Trump”, dijo Faber. “¿Pueden abordar ese posible temor?”.

Ellison parecía preparado para la pregunta. “La independencia editorial se mantendrá”, dijo. “Se mantiene en CBS y se mantendrá en CNN”, añadió.

Luego invocó un concepto del que ya ha hablado en el pasado: que el “70 %” de los estadounidenses se encuentra aproximadamente en el centro, “de centroizquierda a centroderecha”, y que no forma parte de los extremos hiperpartidistas.

“En realidad, queremos hablar con el 70 % de los estadounidenses —y de todo el mundo— que se identifican como centroizquierda o como centroderecha”, dijo Ellison.

“Queremos estar en el negocio de la verdad, queremos estar en el negocio de la confianza, y eso no va a cambiar”, añadió.

Los comentarios de Ellison son dignos de mención porque la visión de Paramount para CNN había sido hasta ahora un misterio.

Los críticos han acusado tanto a los antiguos como a los nuevos propietarios de Paramount de realizar cambios para apaciguar al presidente Trump y recibir un trato favorable de los reguladores.

“Ellison fácilmente echará por la borda la Primera Enmienda, a los reporteros de CNN y a los cineastas de HBO si se interponen en el camino de la expansión de su imperio corporativo y el engorde de sus bolsillos”, denunció la semana pasada Seth Stern, jefe de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa.

“Pero la censura es mala para los negocios”, añadió Stern.

Y personas cercanas a Ellison han expresado un punto similar en privado: reconocen que CNN es muy rentable y quieren expandir el negocio.

El otoño pasado, Ellison invirtió US$ 150 millones en la adquisición de The Free Press y nombró a su cofundadora, Bari Weiss, editora jefe de CBS News.

Varias controversias posteriores en CBS News han desconcertado a periodistas tanto dentro como fuera de la empresa y han cuestionado su liderazgo.

Weiss, por su parte, declaró a los empleados en enero que sus únicas conversaciones con Ellison han sido “sobre ser equilibrados. Nada más. Nunca ha visto nada antes de su emisión. Nada de eso”.

Tanto Ellison como Weiss han hablado sobre priorizar el streaming y las redes sociales en las cadenas de televisión, que cada vez parecen más desfasadas de los hábitos de consumo modernos.

En la entrevista de este jueves, Ellison afirmó que quiere que CNN y CBS News “formen parte de la transición al streaming”, al afirmar que este cambio ofrece a los consumidores más opciones. “Si quieren ver nuestras increíbles marcas de noticias en directo, pueden hacerlo. Si quieren vernos por cable, pueden hacerlo”, dijo Ellison. “Pero también queremos crear un mundo donde, si quieren verlos en streaming, puedan hacerlo, y donde realmente podamos conectar con los consumidores dondequiera que estén”.

Añadió: “Vamos a invertir en el sector de las noticias, y creemos que esta transacción será positiva tanto para CBS News como para CNN”.

CBS News cuenta con su propia división de streaming en directo desde hace años, y CNN cuenta con un producto de streaming por suscripción llamado All Access.

En la entrevista, Ellison expresó su confianza en que la fusión Paramount-WBD superará la prueba regulatoria con relativa rapidez.

Al ser preguntado sobre si el fiscal general de California, quien ha prometido una revisión rigurosa, podría impugnar la fusión, Ellison respondió: “Al final, todos estamos sujetos a la ley”.

“La realidad es que no hay nada en esta transacción que pueda generar motivos de preocupación”, dijo Ellison.

